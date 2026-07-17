ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික미래 සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඇරයුමක්
ශ්රී ලංකාව දිගුකාලීනව රැකගත යුතු ආර්ථික සුවය පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ නම්, අපනයන ප්රවර්ධනය හා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි වඩාත් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව ලෝක බැංකු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු අවවාද කර ඇත. ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභාවේදී පැවැති සුවිශේෂ අමතීමක් අතරතුර ඉදිරිපත් කෙරුණු මෙම අදහස්, රටේ මූල්ය미래ව සම්බන්ධ ප්රශ්නාර්ථය නිරාවරණය කළේය.
ලෝක බැංකුවෙන් ලැබෙන පණිවිඩය
ලෝක බැංකුව නියෝජනය කරමින් ගෙවෝර්ග් සාර්ග්ස්යාන් මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ අපනයන අංශයේ ප්රභවයන් ඉදිරිපිටදී මෙම කෙළින්ම ඉදිරිපත් කළ තක්සේරුව ප්රකාශ කළේය. ඔහුගේ පණිවිඩය ස්පෂ්ටය: රට තමා විඳදරාගත් ආර්ථික හානියෙන් ස්ථාවර වීම සඳහා ප්රශංසනීය ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනයක් හා වැඩිදුර ආර්ථික ඵලදායිතාවක් කරා නිශ්චිත ප්රයත්නයක් නොගන්නා තාක් එම ප්රගතිය සොළොස්සෙකු ලෙස පවතී.
සාර්ග්ස්යාන් මහතා අවධාරණය කළේ, ශ්රී ලංකාව තිරස්ථාවර දිගුකාලීන වර්ධනයක් සඳහා අවශ්ය ව්යුහාත්මක පදනම ගොඩනගා ගැනීමට අසමත් වුවහොත්, කෙටිකාලීන සුව ලාභ ශීඝ්රයෙන් ක්ෂය විය හැකි බවයි. ඔහු ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හා ව්යාපාර නායකයන්ට අනාගතය දෙස බලමින් අපනයන සංවර්ධනය ද්විතීයික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස නොව, රටේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය ස්ථම්භයක් ලෙස සලකන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
අපනයන හා ඵලදායිතාව වැදගත් වන්නේ මන්දැයි
නූතන ඉතිහාසයේ භයංකාරතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් විඳ දරාගත් රටක් ලෙස, සැබෑ සුවය කරා ගමන් කිරීමේ මාවත ඉතා දීර්ඝය. අර්බුදය අතරතුරදී ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත අවදානම් සහිත මට්ටමකට හිඳ වැටුණු අතර, ඒවා තිරස්ථාවරව ප්රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා නිරන්තරයෙන් විදේශ විනිමය ආදායම් ජනනය කළ හැකි, ශක්තිමත් අපනයන අංශයක් අවශ්ය වේ.
ඵලදායිතාව ද තීරණාත්මක සැලකිල්ලක් ලෙස ඉතිරිව ඇත. ශ්රී ලංකා කර්මාන්ත ක්රියාත්මක වන ආකාරයේ කාර්යක්ෂමතාවෙහි අර්ථවත් දියුණුවක් නොමැතිව, ආසන්නව ව්යාප්ත කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාවට අවශ්ය ජාගතික වෙළෙඳ ව්යාප්තිය ව්යාජ ලෙස ලඟා වීමේ අවදානම රටට ඇත.
ව්යාපාර නායකයන්ට සත්ය අවබෝධය ලැබෙන මොහොතක්
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභාව මෙම පණිවිඩය සඳහා කාලෝචිත වේදිකාවක් සපයා දුන්නේ, ලෝකය සමඟ රටේ ආර්ථික සම්බන්ධිතාවෙහි ඉදිරි පෙළේ සිටින කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එකම තලයකට රැස් කරමිනි. ලෝක බැංකුවේ මැදිහත්වීම, ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන ශ්රී ලංකාවේ සුව ලාභ ගමනාන්තය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවත්, රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරීකරණ ක්රියාමාර්ග සමඟින් ස්පර්ශ විය හැකි ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ බලාපොරොත්තු වන බවත් සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව IMF සහාය ඇති සුව ලාභ වැඩසටහන ඔස්සේ ගමන් කරද්දී, අපනයන හා ඵලදායිතාව කෙරෙහි ලෝක බැංකුවේ අවධාරණය සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි: ආර්ථික පුනරුජ්ජීවනය ශීර්ෂ සංඛ්යාවලට ඔබ්බෙන් ගිය යුතු අතර, එය කර්මාන්ත, ව්යාපාර සහ අවසාන වශයෙන් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත තුළ ද දැනිය යුතුය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.