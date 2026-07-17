Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානය කෙලින්ම ඉලක්ක කරයි: නෙතන්යාහු හරියටම සිතූ දේ ඉටු වූ හැටි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ඉරානය කෙලින්ම ඉලක්ක කරයි: නෙතන්යාහු හරියටම සිතූ දේ ඉටු වූ හැටි

මැදපෙරදිග උපායමාර්ගික වෙනසක්

ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්යමින් නෙතන්යාහුට තම තීරණ සාධාරණීකරණය වූ බවක් දැනීමට සෑම හේතුවක්ම පවතී. ඊශ්‍රායල් හමුදාවේ ඕනෑකමින් කිසිදු කාර්යභාරයක් නොපෙනෙන මේ ස්ථිතිය තුළ, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට කෙලින්ම පහර දීමට ගොස් ඇති අතර, විශ්ලේෂකයන් මෙය වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර දීර්ඝකාලීනව පැවති ගැටුමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.

ඊශ්‍රායලය පසුපසට; ඇමෙරිකාව ඉදිරියට

ඊශ්‍රායල් නිලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවලට පවසා ඇත්තේ, ඉරානයට එරෙහිව දැනට ක්‍රියාත්මක හමුදා මෙහෙයුමට ඊශ්‍රායලය කෙලින්ම සම්බන්ධ වනු ඇතැයි නොසිතන බවයි. නෙතන්යාහු සඳහා මෙය අසාමාන්‍ය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා උපායමාර්ගික ජයග්‍රහණයකි — ඊශ්‍රායලය බොහෝ කලක් තිස්සේ තීරණාත්මක ලෙස අවසන් කිරීමට කැමති ගැටුමකට ලෝකයේ බලවත්ම හමුදාව ඇද ගනිමින්, ඊශ්‍රායල් හමුදා සෘජු ගිනිවර්ෂා රේඛාවෙන් ඉවතින් තබා ගැනීමයි.

ඊශ්‍රායලයේ දීර්ඝකාලීන ඉලක්කයක් සාක්ෂාත් වෙයි

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඊශ්‍රායල් නායකත්වය, ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අභිලාෂයන්ට සහ ප්‍රාදේශීය බලපෑමට එරෙහිව වඩා දැඩි හා සෘජු ස්ථාවරයක් ගන්නා ලෙස වොෂිංටනයට බලපෑම් කර ඇත. නෙතන්යාහුගේ විවේචකයන් තර්ක කළේ, මුළු මැදපෙරදිගම අස්ථාවර කළ හැකි ගැටුමකට ඊශ්‍රායලය ඇමෙරිකාව තල්ලු කරනු ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ සහාය දක්වන්නන් අවධාරණය කළේ, තෙල් අවීව් ජනතාවගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් ලෙස සලකන ප්‍රශ්නය සමථයකට ගෙන ඒමට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පීඩනය පමණක් කිසි දිනෙක ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇති බවයි.

දැනට ඇති ස්ථිතිය, ඊශ්‍රායලය සෙව් ඵලය හරියටම ලබා දී ඇති බව පෙනෙයි — ඊශ්‍රායලය සෘජු සටන්වලින් දුරස්ව සිටිමින් ඉරානයට එරෙහිව ඇමෙරිකාවේ හමුදා මැදිහත්වීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

ප්‍රදේශයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

මෙම වර්ධනය ඉරානයට සහ ඊශ්‍රායලයට පමණක් නොව, පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපයට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ද අතිවිශාල ප්‍රතිවිපාක දරයි. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉතාම බලවත් රාජ්‍යයක් වන සහ ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු වන ඉරානය සමඟ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සෘජු හමුදා ගැටුමක්, ලෙබනනය, ඉරාකය, සිරියාව සහ යේමනය පුරා ඉරාන අනුග්‍රහය ලබන සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ පුළුල් ගැටුමක් ඇති කිරීමේ අවදානමක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට, මැදපෙරදිග තෙල් සැපයුම් හා ගල්ෆ් කලාපය පුරා සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බොහෝ රටවල් මෙන්, ඕනෑම දිගු කාලීන උත්සන්න වීමක් ඉන්ධන මිල ගණන් හා විදේශ විනිමය ප්‍රවාහ කෙරෙහි නැවුම් පීඩනයක් ඇතුළු බරපතල ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.

සියුම් තුලනයක කලාවක්

ඊශ්‍රායල් හමුදා සෘජු සටන්වලින් ඈත් කර ගැනීමෙන්, නෙතන්යාහුගේ රජය ඉරානයට දේශපාලනිකව ප්‍රයෝජනවත් විස්තරාත්මකයක් ලබා දීමෙන් ද වළකී — එනම් මෙය ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන් පමණක් කරවන ඊශ්‍රායල් යුද්ධයක් යන කතිකාවයි. ඒ වෙනුවට, ඉරාන ආක්‍රමණශීලිත්වයට හා න්‍යෂ්ටික අවනතිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එරෙහිව ගනු ලබන පුළුල් ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිචාරයක් ලෙස රාමු කිරීම, සෘජු ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාරවලට කිසිදා තනිව ලබා ගත නොහැකි නෛතික පිළිගැනීමේ මාත්‍රාවක් මෙහෙයුමට ලබා දෙයි.

මෙසේ සූක්ෂ්ම ලෙස සැලසුම් කළ උපාය මාර්ගය අවසානයේ ඊශ්‍රායලය ඉල්ලා සිටින ආරක්ෂක ප්‍රතිඵල ලබා දේ දැයි, නැතහොත් අනාවැකි කිව නොහැකි සහ භයානක උත්සන්නයකට දොර හරිනු ඇත් දැයි කීමට තවම නොහැකිය. පැහැදිලිව පෙනෙන දෙය නම්, මැදපෙරදිග

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි Sinhala

ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි

මහනුවර නගර සභාවේ (KMC) ඉන්ධන ගබඩාවට වගකිව යුතු ගබඩාකරු, පහසුකමේ යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ලබා ගැනීම හේතුවෙන් බදාදා නාගරික මෙහෙයුම් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්…

17 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 72,000 ඉක්මවා, මරණ 49 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 72,000 ඉක්මවා, මරණ 49 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාව මෙtahun වසරේ දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්, මරණ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින්…

17 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ පටිගත කරන ලද වීදි කැමරා දර්ශන සංරක්ෂිත ඩිජිටල් වීඩියෝ රෙකෝඩර් (DVR) දෘඪ තැටි දෙකක් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්ලේෂණය සඳහා මොරටුව…

17 Jul 2026 Discuss