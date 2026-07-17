බලහත්කාර ශ්රම භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ นำเข้া තහනම් කිරීමේ රීති පිළිබඳ පැහැදිලි බවක් ඉල්ලා සිටින ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්
නව වෙළඳ නියාමන ක්රියාත්මක වීමට ආසන්නව, කර්මාන්ත සංගම් විනිවිද පෙනෙන රාමුවක් ඉල්ලා සිටිති
බලහත්කාර ශ්රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ නව නියාමන ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි හා සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශ ලබා දෙන ලෙස ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්රය බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යොමු කරමින් සිටී. රීතිවල අනිශ්චිතතාව රටේ ඉතා වැදගත් වෙළඳ සබඳතාවලට බාධාවක් විය හැකි බවත් ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය, නියාමන ක්රියාත්මක වීමට පෙර හොඳින් නිර්වචනය කළ ක්රියාත්මක කිරීමේ රාමුවක් ස්ථාපිත කරන ලෙස අදාළ රජයේ ආයතන වෙත විධිමත් ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. වාණිජ කටයුතුවලට හානියක් නොකර සම්පූර්ණ අනුකූලතාව සහතික කර ගැනීම සඳහා ස්ථානීය ව්යාපාරිකයන්ට ප්රමාණවත් කාලයක් හා මඟ පෙන්වීමක් අවශ්ය බව ඔවුන් අවධාරණය කරති.
අනුකූලතා බරෙහි බලපෑම සම්බන්ධ කනස්සල්ල
නිශ්චිත මඟ පෙන්වීමක් නොමැතිව, ප්රධාන ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලෙස කටයුතු කරන ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට අසාධාරණ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණවලට හෝ වෙළඳ බාධකවලට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය හැකි බව කර්මාන්ත නියෝජිතයන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. විශේෂයෙන්ම, බලහත්කාර ශ්රම ආනයන තහනම් වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කරනු ලබන එක්සත් ජනපදය හා යුරෝපීය සංගමය වැනි ප්රධාන වෙළඳපොළවල මෙය සිදු විය හැකිය.
අපනයනකරුවන් විසින් පැහැදිලි බව හදිසියෙන් අවශ්ය යැයි ඔවුන් සලකන ක්ෂේත්ර කිහිපයක් ඉස්මතු කර ඇති අතර ඒවා නම්:
- සැපයුම් දාමයේ අනුකූලතාව ඔප්පු කිරීම සඳහා ව්යාපාර සපුරාලිය යුතු නිශ්චිත ලේඛන හා නිසි අවධානය යොමු කිරීමේ අවශ්යතා
- ශ්රම ක්රම ප්රමිතීන් විගණනය කිරීම හා සහතික කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නියමිත අධිකාරිය
- අදියරෙන් අදියර ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව හා කුඩා අපනයනකරුවන් සඳහා ඕනෑ නම් ලබා දිය හැකි සරිලන කාල සීමා
- අදාළ නියාමන රාමුව යටතේ බලහත්කාර ශ්රමය ලෙස සැලකෙන්නේ කුමක්ද යන්නෙහි පැහැදිලි නිර්වචන
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්රය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
මෙම පැහැදිලි බව සඳහා වන ඉල්ලීම, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන කර්මාන්තයට ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක නැගී ඇත. මෑත වසරවලදී රටට දරාගත නොහැකි ලෙස බලපෑ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට හා ප්රගතිය ළඟා කර ගැනීමට ක්ෂේත්රය කටයුතු කරමින් සිටී. ඇඳුම්, තේ, රබර් හා ප්රමුඛ නිමි භාණ්ඩ වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීමක් ලබා දෙන නිසා, අපනයන ක්ෂේත්රයේ සෞඛ්යය පුළුල් ජාතික ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට ඉතා වැදගත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් සදාචාරාත්මක සම්පත් සොයාගැනීම හා සාධාරණ ශ්රම ක්රමවේදයන්ට කැපවී සිටින බව කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අවධාරණය කර ඇත; එහෙත් වෙළඳාමට අනාවශ්ය කඩාකප්පල්කාරී බලපෑමකින් තොරව ජාත්යන්තර අපේක්ෂාවන් සපුරාලීම සඳහා විනිවිද පෙනෙන හා ක්රියාත්මක කළ හැකි නියාමන මාර්ගෝපදේශයක් ඔවුන්ට අවශ්ය වේ.
ක්රියාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ අවසාන කිරීමට පෙර පෞද්ගලික ක්ෂේත්රය සමඟ අර්ථවත් සාකච්ඡාවකට රජය සහභාගී විය යුතු බව අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා ඇත. සහයෝගිතාව මත ගොඩනැඟෙන ප්රවේශයක් හරහා ප්රායෝගික හා ජාත්යන්තරව විශ්වාසදායක රාමුවක් නිර්මාණය කළ හැකි බව ඔවුන් අවධාරණය කරති.
දේශීය ක්රියාමාර්ගය තීරණය කරන ගෝලීය සන්දර්භය
බලහත්කාර ශ්රම ආනයන සීමා සඳහා වන ඉල්ලීම, ප්රධාන ආනයනකරු රාජ්යයන් සැපයුම් දාම ඉහළ මානව හිමිකම් ප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.