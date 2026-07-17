ශ්රී ලංකාවේ IMF සංචිත ඉලක්ක පීඩනයට ලක්වෙයි — KPMG අනතුරු අඟවයි
ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ (IMF) වැඩසටහන යටතේ නියම කරන ලද සංචිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයන් ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ගෝලීය විගණන හා උපදේශන සමාගමක් වන KPMG හි නව තක්සේරුවක් පෙන්වා දෙයි.
සංචිත ගොඩනැගීම අභියෝගාත්මක බවට පත්වේ
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින අතරතුර මෙම අනතුරු ඇඟවීම එළිදරව් වී තිබේ. එම අර්බුදය හේතුවෙන් රට ඉතිහාසයේ පළමු වරට විදේශ ණය ගෙවීම් කඩ කළේය. IMF හි දීර්ඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකම (EFF) යටතේ රට කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, සංචිත මිණුම් සපුරා ගැනීමට අවශ්ය ගතිවේගය පවත්වා ගැනීම තවමත් සැලකිය යුතු අභියෝගයක්ව පවතී.
ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව සහ ණය ගෙවීමේ බැඳීම් ඉටු කිරීමේ අඛණ්ඩ අවශ්යතාව ඇතුළු බාහිර පීඩනයන් රටේ විදේශ සංචිත සමුච්චය කිරීමේ උත්සාහයන්ට බලපාන ප්රධාන සාධක අතර වන බව KPMG හි විශ්ලේෂණය ඉස්මතු කරයි.
IMF වැඩසටහනේ අවශ්යතාවයන්
ශ්රී ලංකාවේ IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොන්දේසි යටතේ, රට අඛණ්ඩ සමාලෝචන කාල සීමාවන් හරහා එකඟ වූ අවම මට්ටම්වලට ස්ථූල නිල සංචිත ගොඩ නැංවිය යුතු වේ. රටේ බාහිර අංශය කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ අනාගත ආර්ථික කම්පනවලට එරෙහිව ප්රමාණවත් ආරක්ෂක බැපාරයන් සහතික කිරීමට මෙම ඉලක්ක සකස් කර ඇත.
IMF ගෙවීම් ලබා ගැනීම ඉදිරියට ත් ක්රියාත්මක වීමට පමණක් නොව, ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් විශ්වාසනීයත්වය ද රැකගැනීමට ද මෙම මිණුම් සපුරා ගැනීම ඉතාමත් ඉතා තීරණාත්මක ය.
පුළුල් ආර්ථික උත්කණ්ඨා
ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා මෙහෙයවන රජය ශ්රී ලංකාවේ රාජකෝෂ හා මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩෙන දෙස් බැලීමට KPMG හි සූක්ෂ්ම අනතුරු ඇඟවීම ද එක් වේ.
- ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල උච්චාවචනයන් ශ්රී ලංකාවේ ආනයන බිලේ සහ විදේශ විනිමය පිටවීම් මත බලපෑම් කිරීම දිගටම සිදු වෙයි.
- සංචාරක ව්යාපාරය සහ මුදල් ප්රේෂණ ආදායම් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබුණ ද, සංචිත වර්ධනය සිනිඳුව පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය මට්ටම්වලට තවමත් ළඟා වී නැත.
- ණය ගෙවීමේ බැඳීම් ලබා ගත හැකි විදේශ විනිමය සංචිත මත අඛණ්ඩ බරක් පැටවීමට බලාපොරොත්තු වේ.
කොළඹ ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ මූල්ය නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, ඒකාකාර ප්රතිපත්ති විනය, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාර්ථක නිගමනය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම, ශ්රී ලංකාව IMF ප්රතිශ්රුතීන් සමඟ ගමන් මගෙහිම රැඳෙනු සඳහා අත්යාවශ්ය බවයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, රටේ විදේශ සංචිතවල සෞඛ්යය සෘජු ප්රතිවිපාක ඇති කරයි — රුපියලේ ස්ථාවරත්වය, අත්යාවශ්ය ආනයන ලබා ගැනීමේ හැකියාව, සහ උද්ධමනය හා ජීවන වියදම් පාලනය යටතට ගෙන ආ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ පවත්වා ගැනීමේ රජයේ හැකියාව කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කිරීම ඒ අතර වේ.
KPMG හි තක්සේරුව කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි — ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ආර්ථික කඩා වැටීමේ දාරයෙන් ඉවතට පැමිණ ඇතත්, සම්පූර්ණ යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාවත දිගු ව ඇති අතර, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ පෞද්ගලික අංශය යන දෙකෙන්ම අඛණ්ඩ උත්සාහය අවශ්ය කරයි.
IMF වැඩසටහන ශ්රී ලංකාවට තීරණාත්මක ජීවනාලියක් සැපයී ඇත, නමුත් සංචිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ඉදිරි මාසවල දී දේශීය මූල්ය කටයුතු සහ බාහිර පීඩනයන් දෙකම ප්රවේශමෙ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.