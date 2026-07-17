ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි: රෝගීන් 72,000 ඉක්මවා, මරණ 49 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකාව මෙtahun වසරේ දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව 72,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්, මරණ සංඛ්යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින බවත් සෞඛ්ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවා තිබේ.
රෝගී සංඛ්යාවේ භයානක වර්ධනය
ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකයේ (NDCU) දත්තවලට අනුව, දිවයිනේ මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 72,430 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය හේතුවෙන් මරණ 49ක් සිදු වී ඇත. මෙම ඉලක්කම් හරහා, සමනය වීමේ ලකුණු ඉතා සුළු ව දක්නට ලැබෙන මෙම වසංගතයේ බරපතලකම මැනවින් පිළිබිඹු වේ.
විශේෂයෙන් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස, පෙරවරු 6.00 ට අවසන් වූ එක් පැය 24 කාලසීමාවක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,195 දෙනෙකු අලුතින් හඳුනා ගනු ලැබූ බව NDCU වාර්තා කළ අතර, රෝගය රට පුරා ව්යාප්ත වන වේගය මෙයින් තහවුරු වේ.
ජාතික මහජන සෞඛ්ය අවධානයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්යයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන අතර, ගැලවී සිටි ජලය මදුරුවන්ට වඩාත් සුදුසු අභිජනනය් පරිසරයක් සලසා දෙන අධික වර්ෂාපාත කාලවලදී මෙය වඩාත් ප්රකටව දක්නට ලැබේ.
රෝගය පැතිරීම මැඩලීම සඳහා ජනතාවගෙන් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරයි. පදිංචිකරුවන්ට ගත හැකි ප්රධාන පියවර අතර:
- නිවාස හා කාර්යාල අවට ගැලවී සිටි ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- වැසි ජලය රැස් වන භාජන නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණහොත් ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
NDCU විසින් තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, වසංගතය මැඩලීමට සහ මරණ සංඛ්යාව අඩු කිරීමට ප්රාදේශීය සෞඛ්ය බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් කටයුතු කරයි.
මෙම වසරේ දැනටමත් ජීවිත 50කට ආසන්න සංඛ්යාවක් අහිමි වී ඇති පසුබිමෙහි, ඩෙංගු වැළැක්වීම සාමූහික සිවිල් වගකීමක් ලෙස සලකන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තත්ත්වය තව දුරටත් දරුණු විය හැකි බවට අනතුරු අඟවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.