රනිල් කියයි ශ්රී ලංකාව ගොඩගත්තේ IMF නෙමෙයි කියා
හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අවධාරණය කර ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාව එහි විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩගත්තේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) නොවන බවයි. ගෝලීය ණය දෙන ආයතනයට රටේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගෞරවය හිමිකරන කතිකාවතට එතුමා මේ ආකාරයෙන් අභියෝග කර ඇත.
යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ තිළිණ ප්රකාශයක්
ශ්රී ලංකාව ස්වාධීනතාවයෙන් පසු අත්විඳි භයානකම ආර්ථික කඩාවැටීම්වලින් රට මෙහෙය වූ වික්රමසිංහ මහතා පවත්වාගෙන ගිය ස්ථාවරයනම්, රටේ ස්ථාවරීකරණයට පදනම සැකසුණේ IMF මැදිහත්වීම තනිව නොව, දේශීය තීරණ සහ නායකත්වය හරහා බවයි.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස්, IMF ණය ආධාර වැඩසටහන ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ආර්ථික කඩාවැටීමේ තුඩෙන් ගලවා ගත් ප්රාථමික ජීවන රේඛාව ලෙස පොදුවේ පිළිගෙන ඇති සංකල්පයට අභියෝග කරයි. 2022 වසරේ දී රට විදේශ සංචිත හිඟාමාලා ගොස්, දරාගත නොහැකි ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්වලට මුහුණ දී, පුළුල් විදුලිය කප්පාදුවක් ද දරාගත යුතු විය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය සන්දර්භය තුළ
ශ්රී ලංකාව 2023 දී නිල IMF වැඩසටහනකට ඇතුළත් වූ අතර, මාස ගණනාවක වේදනාකාරී සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන තුනකට ආසන්න දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකමක් ලබා ගත්තේය. ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට රට විදේශ ණය ගෙවීමට ඇපකර විරහිත වූ පසු, ආර්ථික විශ්වාසය යථා ස්ථාපිත කිරීමේ තීරණාත්මක නැකැත්ත ලෙස ජාත්යන්තරව බහුලව සලකනු ලැබූ මෙම එකඟතාවය ඇති විය.
කෙසේ නමුත්, වික්රමසිංහ මහතා ඉස්මතු කිරීමට කැමැත්තක් දැක් වූ දෙය නම්, ඔහුගේ රජය විසින් ක්රියාත්මක කළ ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ, රාජ්ය මූල්ය සකස් කිරීම් සහ රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා ගොඩනැඟීම සැබෑ යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ශක්තිය බවත්, IMF ක්රියා කළේ ගලවාගන්නෙකු ලෙස නොව, සහායක රාමුවක් ලෙස බවත්ය.
ශ්රී ලාංකීය දේශපාලනයේ වැදගත්කම
නව රජයක් යටතේ ශ්රී ලංකාව සිය යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන ඉදිරියට ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ දී, මෙම ප්රකාශ සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරයි. ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ගෞරවය කාට හිමිද යන්න ගැන ඇති විවාද, දේශපාලන පක්ෂ අතරත් මහජනතාව අතරත් සංවේදී හා ආන්දෝලනාත්මක ප්රශ්නයක්ව පවතී.
වික්රමසිංහ මහතාට විරෝධය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, IMF වැඩසටහනට බැඳුණු රළු ආර්ථික පියවර සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මත අතිමහත් බරක් ඇති කළ බවයි. ඔහුගේ සිටිකාරයෝ ද කියන්නේ, ඔහු යටතේ ගනු ලැබූ දෘඪ තීරණ තවත් ගැඹුරු ව්යසනයක් වළකා ගත් බවයි.
ශ්රී ලංකාව ඩේ ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යමින් IMF වැඩසටහන් ඉලක්ක සපුරාලීමට ක්රියා කරන විට, රටේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ ප්රශ්නය ඉදිරි වසර ගණනාවක් රටේ දේශපාලන කතිකාවතේ නිර්ණායක තේමාවක්ව පැවතීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.