ක්රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති
මෑත කාලීන සොයාගැනීම්වලට අනුව, ශ්රී ලංකාව පුරා ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්යාවක් දැනට අවමන්දපෝෂණ තත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය දිවයිනේ දිගින් දිගටම පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ සහ ගැඹුරු වෙමින් පවතින දරිද්රතාවයේ කටුක ප්රතිඵලයකි.
අර්බුදයක් තුළ අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික පසුබෑම්වලින් එකකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එහි බලපෑම් වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනෙන්නේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ ජනගහනය අතරය. විශේෂයෙන්ම කුඩා ගැහැණු දරුවන්, දැඩි ලෙස අගතියට පත් කණ්ඩායමක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, පෝෂණ ඌනතාවයන් ඔවුන්ගේ දීර්ඝකාලීන සෞඛ්යය, සංවර්ධනය සහ යහපැවැත්ම කෙරෙහි බරපතළ අවදානම් ඇති කරයි.
අවමන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්යාව, ආර්ථික දුෂ්කරතා ගෘහ මට්ටමේ සැබෑ හා පවතින මානුෂීය ප්රතිවිපාකවලට කෙසේ පරිවර්තනය වේද යන්නේ කලකිරීම් ජනක චිත්රයක් අඳිනු ලබයි. ප්රමාණවත් ආහාර සැපයීමට හිමිකම් නොලබන පවුල්, ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ මූලික ආහාර අවශ්යතා සපුරාලීමට ක්රමයෙන් අසමත් වෙමින් සිටිති.
දරිද්රතාවය පෝෂණ ඌනතාවයට තල්ලු කරයි
ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ආහාර සුරක්ෂිතතාව කෙලින්ම දුර්වල කරන බව විශේෂඥයන් සහ මානවීය නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ ආදායම් පහත වැටී ආහාර මිල ඉහළ ගිය හෙයින්, බොහෝ පවුල් ආහාර ප්රමාණය සහ ගුණාත්මකභාවය යන දෙකම අඩු කිරීමට බල කෙරී ඇති අතර, ශාරීරික වර්ධනය අඩාල වීම, ශරීරය විණිනු ලැබීම සහ රක්තහීනතාව ඇතිවීමේ අවදානමට දරුවන් — විශේෂයෙන් ගැහැණු දරුවන් — පාත්ර කරවනු ලැබේ.
සාමාන්ය ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ වුවද පෝෂ්යදායී ආහාර සහ සෞඛ්ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සීමිතව පවතින ග්රාමීය හා වතු අංශ ප්රජාවන්හි තත්ත්වය විශේෂයෙන් ත්රාසජනකය.
හදිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීමක්
ළමා සුභසාධන පෙනී සිටින්නන්, රට පුරා ගැහැණු දරුවන් සහ තරුණ කාන්තාවන් සඳහා ඉලක්කගත පෝෂණ මැදිහත්වීම් ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන ලෙස රජයෙන් සහ ජාත්යන්තර සංවිධානවලින් ඉල්ලා සිටිති. ඉල්ලා සිටින පියවරයන් අතර ඇතුළත් වන්නේ:
- පෝෂණ අවදානමට ලක් වූ කලාප ආවරණය වන පාසල් ආහාර වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම
- මාතෘ හා ළමා සෞඛ්ය සේවා සඳහා වැඩිවූ අරමුදල් සැපයීම
- අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඉලක්ක කරගත් සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්රම තහවුරු කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක රජයේ අමාත්යාංශ, රාජ්ය නොවන සංවිධාන සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන අතර වඩා හොඳ සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීම
ගැහැණු දරුවන් අතර අවමන්දපෝෂණය හුදෙක් සෞඛ්ය ගැටලුවක් නොවේ — නිසි ලෙස අවධානය නොයොමුවෙහිනම් පරම්පරා ගණනාවකට ප්රතිවිපාක ගෙනෙන සංවර්ධන අර්බුදයකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මෙරට ගතකරන සුවය ලැබීම තවමත් අස්ථිරය. තීරණාත්මක මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, තරුණ ගැහැණු දරුවන් දස දහස් ගණනකට බලපාන පෝෂණ හිඟය පුළුල් වෙමින් ම පවතිනු ඇති අතර, එය අසමානතාවය තීව්ර කරමින් රටේ පුළුල් සංවර්ධන ඉලක්ක දුර්වල කරනු ඇතැයි පෙනී සිටින්නෝ අනතුරු අඟවති.
වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම්වලින් පසු ස්ථාවරත්වය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට රට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ළමා අවමන්දපෝෂණය ජාතික හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකා ඊට ක්ෂණික හා ස්ථිර අවධානය යොමු කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.