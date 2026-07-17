නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්යාලයට භාර දෙයි
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ පටිගත කරන ලද වීදි කැමරා දර්ශන සංරක්ෂිත ඩිජිටල් වීඩියෝ රෙකෝඩර් (DVR) දෘඪ තැටි දෙකක් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්ය විශ්ලේෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්යාලයට යොමු කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
විශේෂඥ පරීක්ෂණයට ලක්වන ප්රධාන සාක්ෂි
බන්ධනාගාර භූමිය තුළ රූගත කරන ලද CCTV පටිගත කිරීම් සංරක්ෂිත මෙම දෘඪ තැටි, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ ආයතනයක් වන මොරටුව විශ්වවිද්යාලයේ තාක්ෂණික විශේෂඥයන් භාරට පත් කර ඇත. අධිකෘත අධ්යාපනික ආයතනයක් තුළ ඩිජිටල් ගබඩා මාධ්යවල අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණය, අපරාධ පරීක්ෂණවලදී වීඩියෝ සාක්ෂි ප්රතිසාධනය හා සත්යාපනය සඳහා විශ්වාසනීය ක්රමවේදයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අධිකරණ වෛද්ය විශ්ලේෂණය වැදගත් වන්නේ ඇයි
CCTV දර්ශනවල ඩිජිටල් අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණය, සිදුවීම්වල නිශ්චිත කාලරේඛාව ස්ථාපිත කිරීමට, දර්ශනයේ සිටි පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට, සහ පටිගත කිරීම් විකෘති කර ඇත්දැයි හෝ මකා දමා ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමට ඉතාමත් ඵලදායී විය හැකිය. DVR ඒකක මොරටුව විශ්වවිද්යාලය වැනි ස්වාධීන තාක්ෂණික ආයතනයකට යොමු කිරීම, විමර්ශන ක්රියාවලියට විශ්වසනීයත්වයක් සහ අපක්ෂපාතිත්වයක් එකතු කරයි.
- නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ DVR දෘඪ තැටි දෙකක් විශ්ලේෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත
- අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්යාලය විසිනි
- බන්ධනාගාරය සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනවලදී මෙම දර්ශන තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
අවධානයට ලක් වූ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය මෑත කාලයේ දී ජනතාවගේ හා නිලධාරීන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, එහි සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු වී ඇත. CCTV දර්ශන ප්රතිසාධනය කර අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණයට යොමු කිරීම, විමර්ශකයන් මෙම කරුණ ඉතා බරපතල ලෙස සලකා, විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යාමට ඝන ඩිජිටල් සාක්ෂි සෙවීමේ ලකුණකි.
විමර්ශනය කෙරෙන නිශ්චිත සිදුවීම් සහ අධිකරණ වෛද්ය වාර්තාව ලැබීමට අපේක්ෂිත කාල රාමුව සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත. මොරටුව විශ්වවිද්යාලයේ පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු බලධාරීන් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.