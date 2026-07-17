Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ පටිගත කරන ලද වීදි කැමරා දර්ශන සංරක්ෂිත ඩිජිටල් වීඩියෝ රෙකෝඩර් (DVR) දෘඪ තැටි දෙකක් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්ලේෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට යොමු කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

විශේෂඥ පරීක්ෂණයට ලක්වන ප්‍රධාන සාක්ෂි

බන්ධනාගාර භූමිය තුළ රූගත කරන ලද CCTV පටිගත කිරීම් සංරක්ෂිත මෙම දෘඪ තැටි, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ ආයතනයක් වන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික විශේෂඥයන් භාරට පත් කර ඇත. අධිකෘත අධ්‍යාපනික ආයතනයක් තුළ ඩිජිටල් ගබඩා මාධ්‍යවල අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය, අපරාධ පරීක්ෂණවලදී වීඩියෝ සාක්ෂි ප්‍රතිසාධනය හා සත්‍යාපනය සඳහා විශ්වාසනීය ක්‍රමවේදයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්ලේෂණය වැදගත් වන්නේ ඇයි

CCTV දර්ශනවල ඩිජිටල් අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය, සිදුවීම්වල නිශ්චිත කාලරේඛාව ස්ථාපිත කිරීමට, දර්ශනයේ සිටි පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට, සහ පටිගත කිරීම් විකෘති කර ඇත්දැයි හෝ මකා දමා ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමට ඉතාමත් ඵලදායී විය හැකිය. DVR ඒකක මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය වැනි ස්වාධීන තාක්ෂණික ආයතනයකට යොමු කිරීම, විමර්ශන ක්‍රියාවලියට විශ්වසනීයත්වයක් සහ අපක්ෂපාතිත්වයක් එකතු කරයි.

  • නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ DVR දෘඪ තැටි දෙකක් විශ්ලේෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත
  • අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය විසිනි
  • බන්ධනාගාරය සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනවලදී මෙම දර්ශන තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

අවධානයට ලක් වූ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය මෑත කාලයේ දී ජනතාවගේ හා නිලධාරීන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, එහි සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු වී ඇත. CCTV දර්ශන ප්‍රතිසාධනය කර අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට යොමු කිරීම, විමර්ශකයන් මෙම කරුණ ඉතා බරපතල ලෙස සලකා, විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යාමට ඝන ඩිජිටල් සාක්ෂි සෙවීමේ ලකුණකි.

විමර්ශනය කෙරෙන නිශ්චිත සිදුවීම් සහ අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාව ලැබීමට අපේක්ෂිත කාල රාමුව සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු බලධාරීන් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ Sinhala

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි ජාතික අයවැය සකස් කිරීමට සූදානම් වන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ඉහළ මට්ටමේ අයවැය පූර්ව සමාලෝචන රැස්වීමක දී ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි

තරඟකාරී සන්ධාන ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වන මැතිවරණෝත්තර පරිසරය තුළ තම ස්ථානය හා අදාළත්වය සඳහා තිළිණ ගනිමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන භූ දර්ශනය ගැඹුරු…

16 Jul 2026 Discuss
අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි Sinhala

අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

අර්ජන්ටිනාවේ ජාතික පාදකන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සැමරුම් අවස්ථාවකදී දිය කොළොඹ දූපත් සම්බන්ධ දේශපාලනිකව සංවේදී බැනරයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව, FIFA ආයතනය…

16 Jul 2026 Discuss