ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකරු සහ ඉන්දීය හිටපු අවුරුදු 19න් අඩු ලෝක කුසලාන ජයග්රාහක ක්රිකට් ක්රීඩක මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති බව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කවයන්හි සිය නම දන්වාගත් පුද්ගලයෙක්
2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මත්තේදී ජය ගෙනදෙන සියවසක් වාර්තා කළ කල්රා, ඉන්දියාව ශූරතාව දිනා ගැනීමට දායක වෙමින් ක්රිකට් ලෝකයේ කෙසේ ද ප්රකටව නම ඉස්මතු කරගත්තේය. ක්රීඩා ජීවිතයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඔහු, ලංකා ප්රිමියර් ලීග්හි ප්රමුඛ කණ්ඩායම්වලින් එකක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකාරිත්වය හරහා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කවයන්හි හඳුනාගත හැකි චරිතයක් බවට පත් විය.
ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම LPL තරඟාවලියේ වඩාත් සාර්ථක කණ්ඩායම් අතර සිටින බැවින්, ස්ථානීය ක්රිකට් රසිකයන් හා සම්බන්ධ පාර්ශ්ව සඳහා කල්රාගේ සහභාගිත්වය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
ජූලි මාසය අවසාන වන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ
කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති නමුත්, ඔහු රිමාන්ඩ් කිරීමට හේතු වූ සාධකවල සම්පූර්ණ විස්තර වාර්තාකරණය සිදු වූ අවස්ථාවේ දී වහාම ලබාගත නොහැකි විය. ප්රශංසාලාභී තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු ලෙස ද, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන T20 තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් සහ-හිමිකරුවෙකු ලෙස ද ඔහු දරණ දෙමුහුන් පිළිවෙළ සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරි සතිවල තත්ත්වය දිග හැරෙත්ම, ජෆ්නා කිංග්ස්හි අනාගත කළමනාකරණය හා හිමිකාරිත්ව ව්යුහය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වීමට ඉඩ ඇත.
මෙම මාසය ළඟදීම සිදු වන නඩු විභාගයෙන් පසු වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.