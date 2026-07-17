Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකරු සහ ඉන්දීය හිටපු අවුරුදු 19න් අඩු ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති බව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කවයන්හි සිය නම දන්වාගත් පුද්ගලයෙක්

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මත්තේදී ජය ගෙනදෙන සියවසක් වාර්තා කළ කල්රා, ඉන්දියාව ශූරතාව දිනා ගැනීමට දායක වෙමින් ක්‍රිකට් ලෝකයේ කෙසේ ද ප්‍රකටව නම ඉස්මතු කරගත්තේය. ක්‍රීඩා ජීවිතයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඔහු, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්හි ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම්වලින් එකක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකාරිත්වය හරහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කවයන්හි හඳුනාගත හැකි චරිතයක් බවට පත් විය.

ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම LPL තරඟාවලියේ වඩාත් සාර්ථක කණ්ඩායම් අතර සිටින බැවින්, ස්ථානීය ක්‍රිකට් රසිකයන් හා සම්බන්ධ පාර්ශ්ව සඳහා කල්රාගේ සහභාගිත්වය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

ජූලි මාසය අවසාන වන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ

කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති නමුත්, ඔහු රිමාන්ඩ් කිරීමට හේතු වූ සාධකවල සම්පූර්ණ විස්තර වාර්තාකරණය සිදු වූ අවස්ථාවේ දී වහාම ලබාගත නොහැකි විය. ප්‍රශංසාලාභී තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ද, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන T20 තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් සහ-හිමිකරුවෙකු ලෙස ද ඔහු දරණ දෙමුහුන් පිළිවෙළ සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරි සතිවල තත්ත්වය දිග හැරෙත්ම, ජෆ්නා කිංග්ස්හි අනාගත කළමනාකරණය හා හිමිකාරිත්ව ව්‍යුහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වීමට ඉඩ ඇත.

මෙම මාසය ළඟදීම සිදු වන නඩු විභාගයෙන් පසු වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති Sinhala

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති

මෑත කාලීන සොයාගැනීම්වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් දැනට අවමන්දපෝෂණ තත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය දිවයිනේ දිගින්…

17 Jul 2026 Discuss
දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අනතුරුදායක මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් දිවයිනේ සියලු…

17 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික미래 සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇරයුමක් ශ්‍රී ලංකාව දිගුකාලීනව රැකගත යුතු ආර්ථික සුවය පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ නම්,…

17 Jul 2026 Discuss