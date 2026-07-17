Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ යු-19 ලෝක කුසලාන වීරයා මංජොත් කල්රා ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ යු-19 ලෝක කුසලාන වීරයා මංජොත් කල්රා ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ඉන්දියාවේ ජයග්‍රහණයට තීරණාත්මක දායකත්වයක් ලබා දුන් කීර්තිමත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

තරුවකින් මතභේදාත්මක චරිතයක් බවට

2018 ICC යු-19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟයේ දී නොපරාජිත සියවසක් රැස් කළ කල්රා, ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජය කොට ශූරතාව දිනා ගැනීමට ඉන්දියාවට දායක වූ අතර, ඒ හරහා ෙතරුණු වියේ දීම කිර්තියට පත් විය. වම් අතින් පිත්ත හසුරුවන මෙම ක්‍රීඩකයා එකල ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි තරුණ දක්ෂයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබීය.

එහෙත්, ක්‍රිකට් රෙගුලාසිවලට බරපතළ ලෙස පටහැනි වූ වයස් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය වීමෙන් පසු, ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතය බිඳ වැටිණ. තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් තහනමට ලක් වූ ඔහුගේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රිකට් ගමන ප්‍රායෝගිකව අවසන් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය කරදරයකට මැදිව සිටින අතර, දේශීය බලධාරීන් විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සහ චෝදනා මේ වන තෙක් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.

ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඔහු භුක්ති විඳි ප්‍රසිද්ධිය සහ ඔහුගේ ජීවිත ගමනේ නාටකීය හැරවුම හේතුවෙන්, මෙම සිදුවීම දකුණු ආසියාව පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

ප්‍රතිචාර හා පසුබිම

කල්රාගේ නැගීම හා පතනය දකුණු ආසියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත් අනතුරු ඇඟවීම් සහිත කතාවන්ගෙන් එකකි — ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ දීප්තිමත් ලෙස දස්කම් දැක්වූ, නමුත් පිටිය ඉවතෙන් ඇති වූ මතභේදයන් හේතුවෙන් අවාසනාවට ලක් වූ තරුණ ක්‍රීඩකයෙකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔහුගේ සිටීම සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තත්ත්වයන් ඉදිරි දිනවලදී වැඩිදුර විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔහුට එල්ල වී ඇති චෝදනා හෝ නීතිමය කටයුතුවල කාල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනයන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට යත්ම, මෙම නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති Sinhala

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති

මෑත කාලීන සොයාගැනීම්වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් දැනට අවමන්දපෝෂණ තත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය දිවයිනේ දිගින්…

17 Jul 2026 Discuss
දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අනතුරුදායක මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් දිවයිනේ සියලු…

17 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික미래 සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇරයුමක් ශ්‍රී ලංකාව දිගුකාලීනව රැකගත යුතු ආර්ථික සුවය පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ නම්,…

17 Jul 2026 Discuss