Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තමන් විසින්ම වෙඩි තබාගෙන මියගොස්

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා තමන් විසින්ම වෙඩි තබාගැනීමෙන් සිදුවූ තුවාලවලට නතුව මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

රටේ ඉහළම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරියා ලෙස කලින් සේවය කළ වික්‍රමරත්න මහතා එම සිදුවීමෙන් පසු ලැබූ තුවාලවලට යටත්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ ජීවිතය ඛේදජනක අවසානයකට පත්විය.

පොලිස්පතිවරයා ලෙස, වික්‍රමරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ ඉහළම නිලය දරා සිටි අතර, එම තනතුර රට පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය සඳහා ඉමහත් වගකීමක් දරන තනතුරකි.

සිදුවීම වටා ඇති තවත් විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. සම්මත절차වලට අනුකූලව නිලyelp පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කව්ලු හා පුළුල් මහජනතාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ඉදිරි දිනවලදී හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියාට ගෞරවය පිරිනැමෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු චිත්තවේගී අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ නම්, කරුණාකර මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකු හමුවන්න හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය අර්බුද සහාය උපකාර රේඛාවක් අමතන්න.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජෆ්නා කිංග්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

ජෆ්නා කිංග්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමේ හිමිකරුවෙකු නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමත් සමග ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට්…

17 Jul 2026 Discuss
2026 දී ඉන්දියාවේ විදේශ සංචාරක රළ පෝෂණය කරන ආසියාවේ ඉහළම අයවැය හිතකාමී ගමනාන්ත හයට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වෙයි Sinhala

2026 දී ඉන්දියාවේ විදේශ සංචාරක රළ පෝෂණය කරන ආසියාවේ ඉහළම අයවැය හිතකාමී ගමනාන්ත හයට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වෙයි

2026 දී ජාත්‍යන්තර නිවාඩු අත්දැකීම් සොයා යන මිලියන සංඛ්‍යාත ඉන්දියානු සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින ආසියාවේ කැපී පෙනෙන, දැරිය හැකි ගමනාන්ත හයෙන් එකක් ලෙස…

17 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධතිය දියත් කිරීමට සූදානම් බව මහකොමසාරිස් පවසයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධතිය දියත් කිරීමට සූදානම් බව මහකොමසාරිස් පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය දැන් දියත් කිරීමට සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළ…

17 Jul 2026 Discuss