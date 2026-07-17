හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්රමරත්න තමන් විසින්ම වෙඩි තබාගෙන මියගොස්
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්රමරත්න මහතා තමන් විසින්ම වෙඩි තබාගැනීමෙන් සිදුවූ තුවාලවලට නතුව මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
රටේ ඉහළම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරියා ලෙස කලින් සේවය කළ වික්රමරත්න මහතා එම සිදුවීමෙන් පසු ලැබූ තුවාලවලට යටත්ව අභාවප්රාප්ත වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ ජීවිතය ඛේදජනක අවසානයකට පත්විය.
පොලිස්පතිවරයා ලෙස, වික්රමරත්න මහතා ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවයේ ඉහළම නිලය දරා සිටි අතර, එම තනතුර රට පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය සඳහා ඉමහත් වගකීමක් දරන තනතුරකි.
සිදුවීම වටා ඇති තවත් විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. සම්මත절차වලට අනුකූලව නිලyelp පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ප්රවෘත්තිය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කව්ලු හා පුළුල් මහජනතාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ඉදිරි දිනවලදී හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියාට ගෞරවය පිරිනැමෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු චිත්තවේගී අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ නම්, කරුණාකර මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයෙකු හමුවන්න හෝ ශ්රී ලංකාවේ දේශීය අර්බුද සහාය උපකාර රේඛාවක් අමතන්න.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.