මරණ 50 කට ළඟා වූ අතර රෝගීන් 73,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වේ
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මරණ සංඛ්යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර රට පුරා තහවුරු වූ රෝගී සංඛ්යාව 73,000 ඉක්මවීම බලධාරීන් සහ වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර බරපතල මහජන සෞඛ්ය උත්සුකයන් ඇති කර තිබේ.
වේගයෙන් උත්සන්න වන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මරණ සහ ආසාදන සංඛ්යාව ඉහළ යාම රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන් ප්රමාණය වැඩිවීම වාර්තා කරයි. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය තවදුරටත් භීතිකාජනක ලෙස පැතිරෙමින් පවතින බැවින් ජනතාව ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
මෙම සංඛ්යා පෙර කාල පරිච්ඡේදයන්ට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලයේ ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ඩෙංගු වසංගතයන්ගෙන් එකක ග්රහණයට ලක් ව ඇති බව ඉන් පෙනී යයි. ඩෙංගු වෛරසය ගෙනයන ප්රධාන වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාගේ අභිජනනස්ථාන ක්රමානුකූලව ඉවත් නොකළහොත් තත්ත්වය තවදුරටත් ක්ෂය විය හැකි බව වෛද්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ජනතාවට කළ හැකි දේ
රෝගය තවදුරටත් පැතිරීමෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ගත හැකි පියවර සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කරන ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් නිවාස ළඟ ස්ථාපනය කළ මල් පැල, රබර් රෝද, බාල්දි සහ වෙනත් භාජනවල고인 ජලය ඉවත් කිරීම දක්වා ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර මෙසේ ය:
- නිවස අවට මල් භාජන, ටයර්, බාල්දි සහ අනෙකුත් පාත්රවල고인 ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් උදෑසන සහ සන්ධ්යා කාලයන්හිදී නිත්ය ලෙස මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම
- සමේ ස්පර්ශය අවම කිරීම සඳහා දිගු අතින් යුත් ඇඳුම් පැළඳීම
- ජනේල සහ දොරවල් නිසි මදුරු දැල්වලින් සවිකර ඇති බව සහතික කිරීම
- දරුණු උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සමේ කැසීම වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනී ගිය විගස වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් ක්ෂිප්රව ක්රියාත්මක වන ලෙස ඉල්ලීමක්
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකි අතර, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර මෙම වසංගතය පාලනය කර ගැනීම සඳහා ප්රජා සහභාගිත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්යවශ්ය වේ.
ස්ථානීය රාජ්ය ආයතන සහ මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, විශේෂයෙන් ඉහළ ජනඝනත්ව නාගරික ප්රදේශවල සහ වැඩිම රෝගී සංකේන්ද්රණය වාර්තා වන කලාපවල දුම් දැමීමේ වැඩසටහන් සහ ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කරන ලෙස අවධාරනය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව වාර්තාකාලීන ඩෙංගු වසංගතයන්ට ලක් ව ඇති අතර, වර්ෂාව මදුරුවන් සඳහා සුදුසු අභිජනනස්ථාන නිර්මාණය කරන මෝසම් කාල සහ ඉන් පසු කාලවල රෝගය ශීර්ෂ ලක්ෂ්යයට ළඟා වේ. වර්තමාන සංඛ්යා දැනටමත් 73,000 ඉක්මවා ඇති නිසා, ඩෙංගු වැළැක්වීම ජාතික වශයෙන් බෙදාගත් වගකීමක් ලෙස සලකන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් සෑම පුරවැසියෙකුටම ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.