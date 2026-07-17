Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කෙරේ

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කෙරේ

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කර ඇත.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කිංස්ලි හේතිආරච්චි විසින් බ්‍රහස්පතින්දා (17) දිනෙහි එම නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබූ අතර, පුද්ගලයන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී. නියමිත අධිකරණ විභාගයන්හිදී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෝ මන්ත්‍රීවරයා කිසිවෙකු පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් මෙම වරෙන්තු නිකුත් කිරීමට අධිකරණය තීරණය කළේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියේ

තනතුරේ සිටින නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, රජය තුළ හෝ ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ කුමන තනතුරක් දැරුවද, කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බව එමඟින් ස්ථාපිත වේ.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර දැනට නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ධූරය දරන අතර, ජගත් මනුවර්ණ තේරී පත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු පුද්ගලයන් නීතිමය කටයුතුවලට අවනත විය යුතු බවට අධිකරණයේ දෘඪ ස්ථාවරය මෙම වරෙන්තු නිකුත් කිරීමෙන් ප්‍රකාශ වේ.

අධිකරණ බලය තහවුරු වේ

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, තමන් දරන රාජ්‍ය ධූරය හෝ දේශපාලන තත්ත්වය කුමක් වුවද, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී නොසිටීම බරපතළ නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙන බව මෙම තීරණය මගින් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය.

නඩුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ තවත් විස්තර, නඩු කටයුතු ඉදිරියේදී අධිකරණය හරහා ප්‍රකාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට වරෙන්තු ක්‍රියාත්මක කර පුද්ගලයන් දෙදෙනා මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියෝග කර ඇත.

මෙම සංවර්ධනය, වත්මන් පාලනය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් සම්බන්ධ වන බැවින්, සමාජයේ සහ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව ජූලි 24 දක්වා කල් තබයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව ජූලි 24 දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කල් දමා ඇති අතර, එහි ඉදිරි විභාගය ජූලි 24 වැනිදා සඳහා නියම…

17 Jul 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකු වෙඩි තුවාලයක් හේතුවෙන් මියගිය බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය එම මරණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන්…

17 Jul 2026 Discuss
ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකරු සහ ඉන්දීය හිටපු අවුරුදු 19න් අඩු ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා…

17 Jul 2026 Discuss