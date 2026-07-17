රුපියල් මිලියන 120 අල්ලස් නඩුවේ රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහට ඇප අ거否
රුපියල් මිලියන 120ක් සම්බන්ධ ප්රධාන අල්ලස් නඩුවකට සම්බන්ධ著名 පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත්වරයා විසින් ඇප ප්රතික්ෂේප කරන ලද අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා නීතිමය කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇත.
කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අසංග එස්. බෝදරාගම මහතා විසින් අද නිකුත් කරන ලද නියෝගය මගින්, හිටපු ඇමැති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත්රයා වන රකිත රාජපක්ෂ සහ හිටපු සමගි ජන බලවේගය (SJB) සාමාජිකයෙකු වන චරිත් අබේසිංහ, නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීමට නියෝග කරන ලදී.
著名 අභියෝගකරුවන්ගේ මුදා හැරීම ප්රතික්ෂේප
කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත්වරයාගේ මෙම තීරණය, චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ගන්නා ලද බරපතල ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි. සැලකිය යුතු අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අභියෝගකරුවන් දෙදෙනාම අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එන ලද අතර, නඩු විභාගයේ මෙම අදියරේදී ඇප ලබා ගැනීමට අවශ්ය පදනම් ප්රමාණවත් ලෙස ඉදිරිපත් කර නොමැති බව මහේස්ත්රාත්වරයා තීරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන්හි ප්රසිද්ධ පෞද්ගලිකත්වයක් ඇති, කැබිනට් ඇමැතිවරයෙකු ලෙස සේවය කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ, දැන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ගෙන ඇති ඉහළ අවදානම් සහිත නීතිමය සටනකට මුහුණ දෙමින් සිටී.
නඩුව මහජන අවධානයට ලක් වෙයි
රුපියල් මිලියන 120ක් සම්බන්ධ අල්ලස් නඩුව, ශ්රී ලාංකිකයන් අතර, විශේෂයෙන්ම සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හේතුවෙන්, පුළුල් උනන්දුවක් ඇති කර ඇත. මෙවැනි ප්රමාණයේ නඩු, බලය හා නුවණ ඇති ස්ථානවල සිටින අය අතර වඩාත් වගකීම් සහගත භාවයක් ඉල්ලා සිටි දූෂණ විරෝධී ක්රියාකාරීන් විසින් හොඳින් නිරීක්ෂණය කෙරේ.
රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ යන දෙදෙනාම, අධිකරණය නඩුව තවදුරටත් සලකා බලන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ රැඳෙනු ඇත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම, නඩුව සැලකිය යුතු අවධානය දිනා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.