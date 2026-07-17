Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 120 අල්ලස් නඩුවේ රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහට ඇප අ거否

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 120 අල්ලස් නඩුවේ රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහට ඇප අ거否

රුපියල් මිලියන 120ක් සම්බන්ධ ප්‍රධාන අල්ලස් නඩුවකට සම්බන්ධ著名 පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඇප ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා නීතිමය කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇත.

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අසංග එස්. බෝදරාගම මහතා විසින් අද නිකුත් කරන ලද නියෝගය මගින්, හිටපු ඇමැති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත්‍රයා වන රකිත රාජපක්ෂ සහ හිටපු සමගි ජන බලවේගය (SJB) සාමාජිකයෙකු වන චරිත් අබේසිංහ, නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීමට නියෝග කරන ලදී.

著名 අභියෝගකරුවන්ගේ මුදා හැරීම ප්‍රතික්ෂේප

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ මෙම තීරණය, චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ගන්නා ලද බරපතල ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි. සැලකිය යුතු අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අභියෝගකරුවන් දෙදෙනාම අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එන ලද අතර, නඩු විභාගයේ මෙම අදියරේදී ඇප ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පදනම් ප්‍රමාණවත් ලෙස ඉදිරිපත් කර නොමැති බව මහේස්ත්‍රාත්වරයා තීරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන්හි ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලිකත්වයක් ඇති, කැබිනට් ඇමැතිවරයෙකු ලෙස සේවය කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ, දැන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ගෙන ඇති ඉහළ අවදානම් සහිත නීතිමය සටනකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

නඩුව මහජන අවධානයට ලක් වෙයි

රුපියල් මිලියන 120ක් සම්බන්ධ අල්ලස් නඩුව, ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර, විශේෂයෙන්ම සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හේතුවෙන්, පුළුල් උනන්දුවක් ඇති කර ඇත. මෙවැනි ප්‍රමාණයේ නඩු, බලය හා නුවණ ඇති ස්ථානවල සිටින අය අතර වඩාත් වගකීම් සහගත භාවයක් ඉල්ලා සිටි දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාකාරීන් විසින් හොඳින් නිරීක්ෂණය කෙරේ.

රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ යන දෙදෙනාම, අධිකරණය නඩුව තවදුරටත් සලකා බලන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ රැඳෙනු ඇත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම, නඩුව සැලකිය යුතු අවධානය දිනා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ කැපී පෙනෙන තැඹිලි තොල් සහිත වඳුරු නව විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගනු ලැබේ Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ කැපී පෙනෙන තැඹිලි තොල් සහිත වඳුරු නව විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගනු ලැබේ

එහි විචිත්‍ර තැඹිලි තොල් සහ සුවිශේෂී ගැඹුරු හඬ නිසා විශේෂ අවධානයට ලක්වන, මෙතෙක් නොදන්නා වඳුරු විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් නිල වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය…

17 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ นำเข้া තහනම් කිරීමේ රීති පිළිබඳ පැහැදිලි බවක් ඉල්ලා සිටින ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ นำเข้া තහනම් කිරීමේ රීති පිළිබඳ පැහැදිලි බවක් ඉල්ලා සිටින ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්

නව වෙළඳ නියාමන ක්‍රියාත්මක වීමට ආසන්නව, කර්මාන්ත සංගම් විනිවිද පෙනෙන රාමුවක් ඉල්ලා සිටිති බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ නව…

17 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව බලහත්කාර ශ්‍රමයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ තහනම් කරන්නේ ඇයි — එය එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳාමට බලපාන්නේ කෙසේද Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව බලහත්කාර ශ්‍රමයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ තහනම් කරන්නේ ඇයි — එය එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳාමට බලපාන්නේ කෙසේද

ශ්‍රී ලංකාව බලහත්කාර හෝ අනිවාර්ය ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, එය වෙළඳ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ පීඩනය සහ…

17 Jul 2026 Discuss