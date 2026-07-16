ඇමෙරිකාව ඉරානය ඉලක්ක කරගනිමින් නව හමුදා ප්රහාර මාලාවක් එල්ල කරයි — ට්රම්ප් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
බුධාරු සන්ධ්යාවේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව හමුදා ප්රහාර මාලාවක් සිදු කළ අතර, එම ප්රහාරයන්ට අනතුරුව ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් තෙහෙරාන් පාලකයන්ට "හොඳින් හැසිරෙන ලෙස" දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කළේය.
හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ගමන් කරන වාණිජ හා නාවික යාත්රාවලට තර්ජනය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබූ ඉරාන හමුදා සම්පත් ඉලක්ක කරමින් ප්රහාර සිදු කළ බව ඇමෙරිකානු හමුදාව සනාථ කළේය. හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය ලෝකයේ උපායශීලීව ඉතාමත් වැදගත් මුහුදු මාර්ගවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
තර්ජනයට ලක්වූ තීරණාත්මක ජලමාර්ගයක්
හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය ලෝක ආර්ථිකය සඳහා අතිශය වැදගත් වන අතර, ලෝකයේ තෙල් අපනයනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක ප්රධාන ගමන් මාර්ගය ලෙස ක්රියා කරයි. ඒ හරහා නාවික ගමනාගමනයට ඇති ඕනෑම බාධාවක් ජාත්යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හා ගෝලීය වෙළෙඳාම කෙරෙහි දුරදිග ගිය ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බැවින්, ඇමෙරිකාව හා ඉරානය අතර ආතතීන්හිදී එය නිරන්තර ගිනිඅඟුරු ලක්ෂ්යයක් ලෙස පවතී.
කලාපයේ ඉරාන හමුදා ශක්යතාවන් ඉලක්ක කිරීමට වොෂිංටනය ගත් තීරණය, ජලමාර්ගය හරහා ආරක්ෂිත ගමනාගමනය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර කිරීමක් ලෙස සලකුණු කරයි.
ට්රම්ප්ගේ තෙහෙරාන්ට අනතුරු ඇඟවීම
ඉරාන නායකත්වයට "හොඳින් හැසිරෙන ලෙස" ට්රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ලබාදුන් සෘජු පණිවිඩය, ඉරානය සඳහා ඇමෙරිකාවේ ක්රමයෙන් තීව්ර වන ස්ථිර ඉරියව්ව ඉස්මතු කළේය. ඇමෙරිකානු අවශ්යතා හා කලාපීය ස්ථාවරත්වයට තර්ජනයක් ලෙස සලකන ප්රතිවාදීන් වෙත ට්රම්ප් පරිපාලනය යොමු කළ සෘජු හා නිශ්චිත අනතුරු ඇඟවීම්වල පුළුල් රටාවක් ඒ ප්රකාශය පිළිබිඹු කරයි.
ඉරාන ඉලක්ක කරගත් පූර්ව ඇමෙරිකානු හමුදා ක්රියාවන්ට අනතුරුව මෙම නව ප්රහාරද සිදු වීම, හුදකලා සිදුවීමක් නොව අඛණ්ඩ ව්යාපාරයක් බව ඇඟවෙන සාධකයකි.
කලාපය සඳහා ඇඟවුම්
වොෂිංටනය හා තෙහෙරාන් අතර වැඩිවෙමින් පවතින හමුදා ගැටුම් හුවමාරුව, මැදපෙරදිග කලාපය පුරා පුළුල් ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ කනස්සල්ල ඇති කරයි. ක්රමාගත ප්රහාර පුළුල් ගැටුමකට මග පාදන අතර, අසල්වාසී රටවල් හා ජාත්යන්තර බලශක්ති සැපයුම් කෙරෙහි ද ගැටලු ඇති කළ හැකි බවට විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ලබා ගන්නා තෙල් ආනයනය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින ශ්රී ලංකාව ඇතුළු බොහෝ රටවලට, ගැටුම තීව්ර වී පර්සියානු බොක්ක කලාපයේ නාවික මාර්ග බාධාවට ලක් වුවහොත් ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
බුධාරු ප්රහාරවල විස්තර හා ප්රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙද්දී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.