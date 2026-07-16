ශ්රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය තීව්ර සන්ධාන තරගකාරිත්වය මධ්යයේ එකමුතුකම සොයා අරගල කරයි
විපක්ෂ භූ දර්ශනය වැඩිවැඩියෙන් ඛණ්ඩනය වෙමින් පවතී
ශ්රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන භූ දර්ශනය ගැඹුරු ඛණ්ඩනයේ ලක්ෂණ ප්රදර්ශනය කරමින් සිටින අතර, තරඟකාරී සන්ධාන වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින මැතිවරණෙන් පසු පරිසරයේ තම තත්ත්වය සහ අදාළත්වය සඳහා එකිනෙකා සමඟ ගැටෙමින් සිටිති. පාලක ජාතික ජන බලවේග රජයට අභියෝග කළ, වරෙක බලවත් කඳවුරු ලෙස සැලකූ සන්ධාන, දැන් තම සාමූහික සඵලතාව යටපත් කිරීමට තර්ජනය කරන අභ්යන්තර ආරවුල් සහ බාහිර තරගකාරිත්වයන් තුළ සිරවී සිටිති.
සන්ධාන දිශාව සහ නායකත්වය පිළිබඳව එකිනෙකාට එරෙහිව
ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ සැබෑ හඬ නියෝජනය කරන්නෝ අපි යැයි හිමිකම් කියන, බහු විපක්ෂ කණ්ඩායම් සමඟ, ඒකාබද්ධ, සුසංගත පෙනුමක් ගොඩනැගීමට නොහැකි වී ඇත. රජයට ශක්තිමත්, ඒකාබද්ධ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු වෙනුවට, මෙම කණ්ඩායම් ිය දේශපාලන විශ්වසනීයත්වය සහ ඡන්දදායකයන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය සඳහා එකිනෙකා සමඟ සටන් කරමින් තම ශක්තිය අභ්යන්තරව යොමු කර ඇත.
මෙම ඛණ්ඩනය ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ධාරාවේ විපක්ෂ දේශපාලනයේ අනාගතය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇති අතර, විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, බෙදුණු විපක්ෂයක් නිසා, පාලක පක්ෂයට අර්ථවත් පාර්ලිමේන්තු ප්රතිරෝධයකින් තොරව, සිය බලය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමට ඉඩ ලැබෙනු ඇති බවයි.
තහවුරු දේශපාලන පක්ෂ සඳහා ඔට්ටුව ඉහළයි
සමගි ජන බලවේගය සහ ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වැනි දිගු ඉතිහාසයක් ඇති පක්ෂ සඳහා, අදාළත්වය සඳහා වූ අරගලය ඉතා හදිසි කාරණයක් බවට පත්ව ඇත. වරෙක සැලකිය යුතු මැතිවරණ සහයෝගයක් හිමිකරගත් මෙම කඳවුරු දෙකම, දැන් NPP හි ජයග්රාහී ජයග්රහණය මගින් නාටකාකාර ලෙස නැවත හැඩගැස්වූ දේශපාලන භූමිය හරහා ගමන් කරමින් සිටිති.
- එකම ඡන්දදායක පදනම සඳහා තරඟ කරන ප්රතිතරඟ විපක්ෂ සන්ධාන
- ඒකාබද්ධ පෙනුමක් ඉදිරිපත් කිරීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කරන නායකත්ව ආරවුල්
- සාම්ප්රදායික විපක්ෂ පක්ෂ කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවමත් බිඳෙනසුලු ව පැවතීම
නිරීක්ෂකයින් දීර්ඝකාලීන ප්රතිඵල පිළිබඳ අනතුරු අඟවති
කොළඹ දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, විපක්ෂය තුළ දිගුකාලීන අනෙකමුතුකම ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රීය බලතුලනය කෙරෙහි පවතින ප්රතිඵල ඇති කළ හැකි බවයි. දුර්වල වූ විපක්ෂයක්, ජනතාව කෙරෙහි වගකිව යුතු වීම අඩු කරන අතර, යහ පාලනයට අත්යවශ්ය පරීක්ෂා සහ සමතුලිතතාවයන් අඩපණ කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට ශක්තිමත් හා විශ්වාසදායක විපක්ෂයක් අවශ්ය වේ — එය නොමැතිව, දවසේ රජයට ජනතාව කෙරෙහි වගකිව යුතු ලෙස ක්රියා කිරීමට ආයතනික පීඩනයක් ඇති නොවේ.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්රකෘතිය ගමනේ දිගටම කරගෙන යන අතර, හදිසි ප්රතිපත්ති තීරණ වලට මුහුණ දෙද්දී, විපක්ෂ පක්ෂවලට නැවත සංවිධානය වීමට, නැවත සකස් කිරීමට සහ විශ්වාසදායක විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති හැකියාව, ඡන්දදායකයින්, සිවිල් සමාජය සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් සියලු දෙනා විසින්ම ළුනිවිලා නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.