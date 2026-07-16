Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ත්වරාන්විත කිරීමට දිස්සනායක බලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ත්වරාන්විත කිරීමට දිස්සනායක බලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි

විදේශ සේවකයන්ගේ මූල්‍ය අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම ඉලක්ක කරගත් ජනාධිපතිගේ උපදෙස

ශ්‍රී ලාංකික විදේශ සේවකයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිස්සනායක සෘජු උපදෙස් නිකුත් කර ඇති අතර, මෙමඟින් රටේ විශාල විදේශ ශ්‍රම බලකාය සඳහා ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට රජය කැපවී සිටින බව පැහැදිලි වේ.

විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මූල්‍ය සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙය සැලකිය යුතු පියවරක් වන අතර, වසර ගණනාවක් සේවය කර ස්වදේශය බලා පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙකුට කිසිදු විශ්‍රාම සමාජ ආරක්ෂාවක් නොමැති තතු යටතේ ජීවිතය ගෙවීමට සිදු වේ.

විදේශයන්හි සේවය කරන මිලියන සංඛ්‍යාතයකට ජීවන රේඛාවක්

ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ සේ රඳා පවතින්නේ තම විදේශ ශ්‍රම බලකාය මත වන අතර, මැදපෙරදිග, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල සිය ගණනක් නාගරිකයන් රැකියාවල නිරත වෙති. මෙම සේවකයන් සාමූහිකව වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක විදේශ විනිමය රටට එවන අතර, ජාතික ආර්ථිකයේ ශෛලස්තම්භයක් ලෙස ඔවුන් කටයුතු කරති. ඔවුන්ගේ විශාල දායකත්වය තිබියදීත්, ඓතිහාසිකව බොහෝ දෙනෙකු විදේශ රැකියා සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව සුදුසු සමාජ ආරක්ෂාවකින් තොරව ජීවත් වීමට සිදු වී ඇත.

යෝජිත විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය මෙම තීරණාත්මක පරතරය පිරවීම අරමුණු කරගනිමින්, විශ්‍රාම කාලය තුළ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සහතික කරන ක්‍රමවත් ඉතිරිකිරීමේ හා ප්‍රතිලාභ රාමුවක් සේවකයන්ට ලබා දිය යුතු ය.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය මත පීඩනය

විදේශයන්හි ජීවිකාව සොයයන සේවකයන් පන්තියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ප්‍රතිපත්ති පොරොන්දු ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් වලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් වලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දිවයින පුරා පවත්වනු ලබන මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් මාලාවක් යටතේ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික ප්‍රමාණයක්…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පිරිසිදු බලශක්ති ප්‍රවර්ධනය සඳහා මෙගාවොට් 250ක බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති සඳහා විශාල ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පිරිසිදු බලශක්ති ප්‍රවර්ධනය සඳහා මෙගාවොට් 250ක බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති සඳහා විශාල ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා මිලදී ගැනීම හරහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජාලය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව මෙගාවොට් (MW) 250ක සහ මෙගාවොට්-පැය (MWh)…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය තීව්‍ර සන්ධාන තරගකාරිත්වය මධ්‍යයේ එකමුතුකම සොයා අරගල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය තීව්‍ර සන්ධාන තරගකාරිත්වය මධ්‍යයේ එකමුතුකම සොයා අරගල කරයි

විපක්ෂ භූ දර්ශනය වැඩිවැඩියෙන් ඛණ්ඩනය වෙමින් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන භූ දර්ශනය ගැඹුරු ඛණ්ඩනයේ ලක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින අතර, තරඟකාරී සන්ධාන වේගයෙන්…

16 Jul 2026 Discuss