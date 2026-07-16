විදේශගත ශ්රී ලාංකික සේවකයන් සඳහා විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමය ත්වරාන්විත කිරීමට දිස්සනායක බලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි
විදේශ සේවකයන්ගේ මූල්ය අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම ඉලක්ක කරගත් ජනාධිපතිගේ උපදෙස
ශ්රී ලාංකික විදේශ සේවකයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිස්සනායක සෘජු උපදෙස් නිකුත් කර ඇති අතර, මෙමඟින් රටේ විශාල විදේශ ශ්රම බලකාය සඳහා ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට රජය කැපවී සිටින බව පැහැදිලි වේ.
විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ මූල්ය සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙය සැලකිය යුතු පියවරක් වන අතර, වසර ගණනාවක් සේවය කර ස්වදේශය බලා පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙකුට කිසිදු විශ්රාම සමාජ ආරක්ෂාවක් නොමැති තතු යටතේ ජීවිතය ගෙවීමට සිදු වේ.
විදේශයන්හි සේවය කරන මිලියන සංඛ්යාතයකට ජීවන රේඛාවක්
ශ්රී ලංකාව බොහෝ සේ රඳා පවතින්නේ තම විදේශ ශ්රම බලකාය මත වන අතර, මැදපෙරදිග, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල සිය ගණනක් නාගරිකයන් රැකියාවල නිරත වෙති. මෙම සේවකයන් සාමූහිකව වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක විදේශ විනිමය රටට එවන අතර, ජාතික ආර්ථිකයේ ශෛලස්තම්භයක් ලෙස ඔවුන් කටයුතු කරති. ඔවුන්ගේ විශාල දායකත්වය තිබියදීත්, ඓතිහාසිකව බොහෝ දෙනෙකු විදේශ රැකියා සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව සුදුසු සමාජ ආරක්ෂාවකින් තොරව ජීවත් වීමට සිදු වී ඇත.
යෝජිත විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමය මෙම තීරණාත්මක පරතරය පිරවීම අරමුණු කරගනිමින්, විශ්රාම කාලය තුළ මූල්ය ස්ථාවරත්වය සහතික කරන ක්රමවත් ඉතිරිකිරීමේ හා ප්රතිලාභ රාමුවක් සේවකයන්ට ලබා දිය යුතු ය.
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය මත පීඩනය
විදේශයන්හි ජීවිකාව සොයයන සේවකයන් පන්තියේ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ප්රතිපත්ති පොරොන්දු ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.