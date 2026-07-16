මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් වලදී ශ්රී ලංකාවේ කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්රව්ය රාශියක් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් දිවයින පුරා පවත්වනු ලබන මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් මාලාවක් යටතේ නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික ප්රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහිව රට ගෙන යන සටනේ පරිමාණය මනාව කැඳැල්ලට ගෙන යයි.
විශාල අත්අඩංගුව තීව්ර වූ බලාත්මක කිරීමේ ප්රතිඵලයක්
අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්රව්යවල සැලකිය යුතු ප්රමාණය, ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය සැපයුම් ජාලයන් බිඳ දැමීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ගෙන යන අඛණ්ඩ හා සම්බන්ධිත ප්රයත්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් මාලාවක් හරහා රැස් කරගත් මෙම අත්අඩංගු, මෑත කාලයේ වාර්තා වූ විශාලතම රාශිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඉන්දියන් සාගරයේ රටේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම, කලාපය හරහා ගලා එන මත්ද්රව්ය සඳහා සංක්රමණ ස්ථානයක් මෙන්ම ගමනාන්තයක් ද ලෙස දිවයිනේ භූමිකාව තීරණය කරයි.
බලධාරීන් අඛණ්ඩ කැපවීම ප්රකාශ කරති
නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වන පුළුල් ජාතික ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස මෙහෙයුම් දිගටම පවත්වාගෙන යන බව ආරක්ෂක හමුදා හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සංඥා කර ඇත. විශේෂයෙන් තරුණ පරම්පරාව කෙරෙහි බලපාන, ශ්රී ලාංකික සමාජය සෙළවන ප්රධානතම සමාජ ගැටළු අතර මත්ද්රව්ය අනිසි භාවිතය ලෙස ආණ්ඩුව නැවත නැවතත් හඳුනාගෙන ඇත.
- මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම් හරහා මත්ද්රව්ය කිලෝග්රෑම් 15,900කට අධික ප්රමාණයක් නිරාවරණය කරගෙන ඇත
- දිවයින පුරා බහු මෙහෙයුම් ගණනාවක් හරහා අත්අඩංගු සිදු කෙරිණි
- ප්රයත්නයන් මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහිව ගෙනයන අඛණ්ඩ ජාතික ව්යාපාරය පිළිබිඹු කරයි
නවතම සංඛ්යාලේඛන රටට මුහුණ දෙන මත්ද්රව්ය ගැටළුවේ විශාලත්වය පිළිබඳ කැළඹිලිකාරී මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරන අතරම, එයට දිරිමත්ව මුහුණ දීමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල අධිෂ්ඨානය ද ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම්, රටේ පොදු සෞඛ්යය හා සමාජ ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක පෙරමුණක් ලෙස දිගටම ක්රියාත්මක වෙයි.
සැක සහිත ක්රියාකාරකම් වාර්තා කිරීමෙන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලා ඇති අතර, පොලිසිය පමණෙකින් නොව ජාතිය සමූහිකව ඒකාබද්ධ ප්රයත්නයක් සිදු නොකොට මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහිව සටන් කළ නොහැකි බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.