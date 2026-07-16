ශ්රී ලංකාව පිරිසිදු බලශක්ති ප්රවර්ධනය සඳහා මෙගාවොට් 250ක බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති සඳහා විශාල ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි
ශ්රී ලංකාව විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා මිලදී ගැනීම හරහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජාලය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව මෙගාවොට් (MW) 250ක සහ මෙගාවොට්-පැය (MWh) 1,000ක ධාරිතාවයකින් යුත් බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති (BESS) මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෙය රටේ විදුලි බල පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට සහ පිරිසිදු බලශක්ති මූලාශ්ර දෙසට සංක්රමණය වේගවත් කිරීමට ගත් සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ටෙන්ඩරයේ විස්තර
මෙම ටෙන්ඩරය ජාතික බල පද්ධතියට විශාල පරිමාණ බලශක්ති ගබඩා විසඳුම් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. මෙම පරිමාණයේ බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති නිර්මාණය කර ඇත්තේ සූර්ය හා සුළං බලය වැනි පුනර්ජනනීය මූලාශ්රවලින් නිපදවන අතිරික්ත විදුලිය ගබඩා කර, ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින කාලවලදී හෝ නිෂ්පාදනය අඩු වන විට එය නැවත ජාලයට නිකුත් කිරීම සඳහා ය.
MW 250/MWh 1,000 සැකසුමක් සැලකිය යුතු යෙදවීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, සාර්ථකව ජාල ස්ථායිතාව සැලසීමට සහ උච්ච විදුලි පරිභෝජන කාලවලදී සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක කරන මිල අධික පෙට්රල් ජනන ආශ්රිත උච්ච බල පැලෑටිවලට ඇති රටේ යැපීම අඩු කිරීමට හැකියාව ලබා දේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසරවල රටට ඇදහැලුණු දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු විශේෂයෙන් විදුලි සැපයුමේ විශ්වසනීයතාව පවත්වා ගැනීමේ දිගු කාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. දිගු කාලීන විදුලි කප්පාදු දිවයිනේ ජනජීවිතය කඩාකප්පල් කළ අතර ව්යාපාර අංශය දුර්වල කර, ජාතික විදුලි ජාලයේ ඇති තීරණාත්මක දුර්වලතා හෙළිදරව් කළේය.
බැටරි ගබඩා යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම ජාල ස්ථායිතාවට හානි නොකර පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රධාන හේතුවක් ලෙස බහුලව සැලකේ. 2030 වන විට විදුලි නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය ශක්තියෙන් ලබා ගැනීමේ ගිනිගත් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා BESS වැනි ගබඩා විසඳුම් සැපයුම හා ඉල්ලුම සමතුලිත කිරීමේ අත්යවශ්ය භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇත.
පුළුල් බලශක්ති සංක්රමණ අරමුණු
මෙම ටෙන්ඩරය ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් බලශක්ති ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට අනුකූල වන අතර, එයට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) අධික මිල ගෙවා ඉන්ධන ආනයනය කිරීමේ මූල්ය බර අඩු කිරීම සහ සූර්ය, සුළං හාජල විදුලිය ඇතුළු දේශීයව ලබා ගත හැකි පුනර්ජනනීය සම්පත් වෙත සංක්රමණය වීම ඇතුළත් ය.
- බැටරි ගබඩා, අඛණ්ඩ නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනය සමතුලිත කිරීමට උදව් කරයි
- ඩීසල් හා ඉන්ධන තෙල් ක්රියාත්මක උච්ච බල පැලෑටිවලට ඇති යැපීම අඩු කරයි
- ඉහළ විදුලි ඉල්ලුමක් පවතින කාලවලදී ජාල ස්ථායිතාවට සහාය වෙයි
- ශ්රී ලංකාවේ 2030 පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්කවලට අනුකූල වෙයි
විශාල පරිමාණ බැටරි බලශක්ති ගබඩා, ඕනෑම විශ්වාසදායක පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංක්රමණයක කොඳු නාරටිය ලෙස ක්රමයෙන් පිළිගැනෙමින් පවතින අතර, රටවලට දිනරෑ නොනවතා විදුලිය සැපයීම සහතික කරමින් සූර්ය හා සුළං නිෂ්පාදනයේ සම්පූර්ණ හැකියාව උපයෝගී කර ගැනීමට එය ඉඩ සලසයි.
මෙම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමුඛ ජාත්යන්තර බලශක්ති ගබඩා සංවර්ධකයන් සහ තාක්ෂණ සේවා සපයන්නන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ පිරිසිදු බලශක්ති ආයෝජන සඳහා නැගී එන වෙළඳපොළක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගනිමින් සිටී. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනයන්, ඇගයීම් නිර්ණායක සහ ව්යාපෘති කාල සීමාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, මිලදී ගැනීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කෙර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.