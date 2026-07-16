2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම රාජ්ය තනතුර සඳහා තමා සිව්වන තේරීම වූ බව රනිල් වික්රමසිංහ හෙළිකරයි
හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ, 2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව විනාශකාරී ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයකින් රළු දෙවිය ගත් අවස්ථාවේ රට මෙහෙයවීමට ප්රමුඛ අපේක්ෂකයා නොවූ බව අවංකව පිළිගනිමින්, ඒ සඳහා සලකා බලන ලද සිව්වන තේරීම තමා වූ බව හෙළිකර ඇත.
තීරණාත්මක මොහොතක නායකත්ව හිඩැසක්
2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඇති වූ දේශපාලන කැළඹිල්ල, නිදහසින් පසු රටේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිකාරී පරිච්ඡේදවලින් එකක් ලෙස ඉතිරිව ඇත. පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වූ මහජන විරෝධතා නිසා එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර පලා ගොස් අවසානයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ අතර, රට ස්ථාවර කරන්නේ කවුරුන් විසිනිද යන්න ජාතික වශයෙන් ඉතා හදිසි ප්රශ්නයක් බවට පත් විය.
එකල අගමැති ධුරය හොබවමින් සිටි වික්රමසිංහ, එම වගකීම අවසානයේ තමා වෙත පැවරීමට පෙර වෙනත් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ළඟට ළඟා වූ බව හෝ සලකා බලන ලද බව හෙළිකළේය. එතරම් අස්ථාවර මොහොතක ඉදිරිපත් වීමට ඇති කැමැත්ත, පෞද්ගලික අභිලාශයකින් නොව අවශ්යතාවයෙන් උපන් බව ඔහු ඇඟවීය.
අන් අය ඉදිරිපත් නොවූ විට රට භාර ගැනීම
ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ආයතනික කඩා වැටීමේ දාරයේ සිටි අවස්ථාවේ පසුබිමින් සිදු වූ සාකච්ඡා පිළිබඳ නව ආලෝකයක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශ මගින් හෙළිදරව් වේ. විදේශ විනිමය සංචිත කාර්යත්මකව ක්ෂය වී, ඉන්ධන පෝලිම් කිලෝමීටර් ගණනක් දිගු වී, අත්යාවශ්ය ඖෂධ හිඟ වූ රට, ස්ථාවර නායකත්වයක් ජ්යෙෂ්ඨව කෙරෙහි ශීඝ්රයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
පළපුරුදු දේශපාලන පරිනත නායකයෙකු වන හා හය වරක් අගමැති ධුරය හොබවා ඇති වික්රමසිංහ, 2022 ජූලි මාසයේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකින් අනුගමනයෙන් ජනාධිපති ධුරය භාර ගත්තේය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ඓතිහාසික සහාය ගිවිසුමක් ඇතුළු, වේදනාකාරී නමුත් පුළුල් ලෙස පිළිගත් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ පියවරයන් ඔහුගේ ධුරකාලය සනිටුහන් කළේය.
නායකත්වය භාර ගැනීමට සිව්වන තේරීම තමා වූ බව වික්රමසිංහ ඇඟවූ අතර, අභියෝගය තමා භාර ගනු ලැබීමට පෙර අන් අය ඉදිරිපත් නොවූ බව හෝ ඔවුන් පසෙකලන ලද බව එමගින් සුචිත වේ.
මතභේදාත්මක නමුත් ඵලදායී ජනාධිපති ධුරකාලයක්
දශක ගණනාවක් තුළ රටේ ඇති වූ භයානකම ආර්ථික කුණාටුවෙන් රට මෙහෙයවූ නමුත්, වික්රමසිංහ ඔහුගේ ජනාධිපති ධුරකාලය පුරාවටම ගැඹුරු ලෙස මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස රැඳී සිටියේය. අරගලය විරෝධතා ව්යාපාරය අතරතුර වීදියට බැසගත් බොහෝ පුරවැසියෝ ඔහු කෙරෙහි සැකයෙන් බැලූ අතර, ජනාධිපති ධුරයට ඔහුගේ උසස් කිරීම, ඔවුන් නැගිට සිටි දේශපාලන ස්ථාපිතයේ ම දිගුවක් ලෙස සැලකූහ.
එසේ වුවද, ශ්රී ලංකාවේ ගිලන් විදේශ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමට සහ යම් මූලික ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් යළි ගොඩනඟා ගැනීමට ඔහුගේ රජයට හැකි වූ අතර, ක්රමිකව යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා පදනම සකස් කළේය.
ධුරයෙන් සිදුවීමෙන් පසු කළ මෙනෙහි කිරීම්
ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ අඳුරුම කාලපරිච්ඡේදවලින් එකක් අතරතුර ඔහු ඉටු කළ කාර්යභාරය පිළිබඳ පුළුල් ධුරාන්ත-පශ්චාත් මෙනෙහි කිරීමේ කොටසක් ලෙස වික්රමසිංහගේ නවතම අදහස් දැක්වීම් පෙනේ. තනතුර සඳහා පළමු, දෙවන, හෝ තෙවන තේරීම ද නොවූ බව පිළිගැනීමෙන්, රටට ශක්ය විකල්ප ස්වල්පයක් ඉතිරිව තිබූ මොහොතක, ඒ කාර්යභාරය භාර ගැනීම දේශභක්ති යුතුකමක ක්රියාවක් ලෙස හිටපු ජනාධිපතිවරයා සනිටුහන් කිරීමට උත්සාහ කරන බව පෙනේ.
2022 ශ්රී ලංකාවේ නායකත්ව අර්බුදය සැබවින්ම කෙසේ කළමනාකරණය කරන ලද්දේදැයි සහ අන් අය එම තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්යයේ දී පාලනයේ බර භාර ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටියේ නම් පැවතිය හැකි විකල්ප මොනවාද යන්න
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.