ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 72,000 ඉක්මවයි
දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන අනතුරුදායක ලෙස ඉහළ යෑම
ශ්රී ලංකාව දැන් බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන්ගේ සම්පූර්ණ සංඛ්යාව 72,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය රටපුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් හා ජනතාව අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
ජාතික වශයෙන් මතු වූ තර්ජනයක්
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යෑම, රට පුරා පැතිරෙන මෙම රෝගය දිවයිනේ සෞඛ්ය පද්ධතිය මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් තිබෙන බව පැහැදිලි කරයි. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන වෛරස් රෝගයක් වන ඩෙංගු, ප්රධාන වශයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය හරහා සංක්රමණය වන අතර, එය විශේෂයෙන් ළමුන්, වැඩිහිටියන් සහ පූර්ව රෝගාබාධ ඇත්තන් සඳහා ඉතා භයානක වේ.
රෝගය පළාත් කිහිපයකට ව්යාප්ත වෙමින් පවතින හෙයින්, සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වහාම වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසයි.
ඔබව හා ඔබේ පවුලව ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද
නිවාස තුළ හා ඒ අවට ඇති මදුරු පාංශු විනාශ කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. ජනතාවට නිර්දේශ කෙරෙන ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර නම්:
- නිවසට ආසන්නයේ ඇති මල් බඳුන්, රබර් රෝද සහ භාජනවල ගොඩ වී ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අළු යාම හා සැන්දෑ වේලාවල මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය සහ ආවරණ ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- ජල ගබඩා තාරා හා බැරල් සෑම විටෙකම තදින් වසා තැබීම
- දරුණු උෂ්ණය, හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන විට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
මහජන සතර්කතාවය සඳහා ආයාචනයක්
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකි රෝගයකි. තම පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු පාංශු රහිතව තබා ගැනීමේ වගකීම සෑම ගෘහස්ථයෙකු සතුය.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින හෙයින්, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර රෝගය පාලනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් තීව්ර කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් පළාත් පාලන ආයතන, ප්රජා සංවිධාන සහ පුද්ගල පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලය තුළ හා ඉන් අනතුරුව නැවත නැවත ඩෙංගු රෝග වසංගතවලට ගොදුරු වී ඇත. වර්ෂාපාතය නිසා මදුරු බෝ වීමට හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය වීම ඊට ප්රධාන හේතුව වේ. වත්මන් සංඛ්යා, රෝගය පාලනය යටතට ගෙනඒම සඳහා නිරන්තර, සාමූහික ක්රියාමාර්ගවල අවශ්යතාව ඉතා පැහැදිලිව සිහිගන්වන්නකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.