Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) රටේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාර දෙකක් වන කොළඹ වේලිකඩ බන්ධනාගාරය සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ සිය නීතිමය බලතල සහ රැඳවියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවට කියැවෙන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර තිබේ.

කොමිෂන් සභාවේ අධිකාරිය අනතුරේ

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, නීතියෙන් පිහිටුවා දී ඇති සිය අධිකාරිය මෙම ආයතන තුළ දුර්වල කරනු ලබන බවට ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, බන්ධනාගාර අධිකාරීන් ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතනය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නේ කොතරම් දුරටද යන්න පිළිබඳ ගැටළු මතු වී තිබේ. රැඳවුම් පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට සහ මානව හිමිකම් අපයෝජනය පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට කොමිෂන් සභාවට නීතිමය බලතල හිමිවන අතර, එම කාර්යයන්ට ඕනෑම ආකාරයක බාධාවක් ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ බරපතළ කරුණක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

බන්ධනාගාරවල අභ්‍යන්තර තත්ත්වය

කොමිෂන් සභාවේ සොයාගැනීම් මඟින් බන්ධනාගාර දෙකෙහිම පිළිගත හැකි මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට නොගැලපෙන බව කියැවෙන තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඉස්මතු කර ඇති ප්‍රධාන කනස්සල්ල අතර:

  • රැඳවුමේ සිටින පුද්ගලයන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම
  • බන්ධනාගාර අධිකාරීන් විසින් කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයන් සමඟ සුදුසු පරිදි සහයෝගයෙන් කටයුතු නොකිරීම
  • මූලික මානවීය අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීමට නොහැකි විය හැකි ආයතන අභ්‍යන්තර තත්ත්වයන්

කනස්සල්ලේ රටාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය දිගු කලක් තිස්සේ අධික ජනාකීර්ණතාව, ناකාරු පහසුකම් සහ රිමාන්ඩ් රැඳවියන් මෙන්ම දඬුවම් ලත් රැඳවියන් සැලකීම පිළිබඳ විමසුමට ලක් ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නවතම මැදිහත්වීම, මෙම දීර්ඝකාලීන ගැටළු විසඳී නොමැති බවත්, ඇතැම් අතින් තත්ත්වය වඩාත් නරක අතට හැරෙමින් පවතින බවත් පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත යටතේ ඕනෑම රැඳවුම් ස්ථානයක් පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමට සහ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට බලය ලබා දී ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

කොමිෂන් සභාව, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අදාළ අධිකාරීන්ගෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිකාරාත්මක පියවර ගන්නා ලෙසත්, සිය පරීක්ෂණ සහ විමර්ශන ක්‍රියාවලීන් සඳහා පූර්ණ සහයෝගය සහතික කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි වාර්තා වේ. රාජ්‍ය රැඳවුමේ සිටින පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම විකල්පීය කරුණක් නොව ව්‍යවස්ථාදායක හා නීතිමය වගකීමක් බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පෙරටුගාමීන් කොමිෂන් සභාවේ හෙළිදරව්වලින් අනතුරුව ඇති වන සංවර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය හදිසි ජාතික ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සලකන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා බොහෝ දෙනා විසින් 촉구 කරනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගය ලෙස පිළිගැනෙන ව්‍යාපෘතියේ කැණීම් කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් ශ්‍රී…

16 Jul 2026 Discuss
මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම Sinhala

මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම

ශ්‍රී ලංකාවේ මට්ටල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් භාවිතයේ බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කරමින් දිනකට රුපියල් මිලියන 6 සිට 7 දක්වා හානියක් සිදු කරන…

16 Jul 2026 Discuss
2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සඳහා තමා සිව්වැනි තේරීම වූ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙළිකරයි Sinhala

2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සඳහා තමා සිව්වැනි තේරීම වූ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහගත දේශපාලන කාලපරිච්ඡේදය තුළ තමා බලයට පත් වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විවෘතව ප්‍රකාශ කර ඇත.…

16 Jul 2026 Discuss