මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම
ශ්රී ලංකාවේ මට්ටල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ රාජ්ය මූල්ය සම්පත් භාවිතයේ බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කරමින් දිනකට රුපියල් මිලියන 6 සිට 7 දක්වා හානියක් සිදු කරන බවත්, ඒ අනුව වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට ආසන්න අලාභයක් සිදුවන බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.
දකුණේ සුදු අලියෙක්
දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි මෙම ගුවන්තොටුපළ, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ රාජ්ය ආයෝජනයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන අකාර්යක්ෂම නිදසුනක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වෙමින් පැමිණේ. අති විශාල වියදමකින් ඉදිකර ප්රධාන යටිතල පහසුකම් ජයග්රහණයක් ලෙස ප්රවර්ධනය කළද, මට්ටල ගුවන්තොටුපළට සිය විවෘතයේ සිටම සැලකිය යුතු වාණිජ ගුවන් ගමනාගමනයක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.
ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්රසිද්ධියට පත් කරන ලද මෙම කම්පනකාරී මූල්ය සංඛ්යාලේඛන, රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය කෙතරම් ගැඹුරින් හිස් කෙරෙමින් පවතිනාදැයි නිරාවරණය කරන අතර, හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් දෘශ්යමාන නොවේ.
රාජ්ය මූල්ය කෙරෙහි වැඩෙන බලපෑම
ශ්රී ලංකාව තම ස්වාධීන ඉතිහාසයේ භයංකාරම ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්රකෘතිමත් වෙමින් සිටින මෙවැනි කාලයක, එකම අඩු ක්රියාකාරී ගුවන්තොටුපළකදී මෙතරම් විශාල අලාභයක් සිදුවීම, එහි දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක කිරීමේ තිරසාරභාවය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
- දෛනික අලාභය: රුපියල් මිලියන 6–7
- ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික අලාභය: රුපියල් බිලියන 4කට ආසන්නව
- පිහිටීම: මට්ටල, හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය, දකුණු පළාත
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්
මෙම හෙළිදරව්ව, ගුවන්තොටුපළේ ක්රියාත්මක ආදර්ශය පිළිබඳ සමස්ත සමාලෝචනයක් සඳහා ආර්ථික විශේෂඥයන්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යන සැමගෙන් ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කළ හැකි විකල්ප ලෙස විදේශ ආයෝජන වැඩිකිරීම, අර්ධ පෞද්ගලීකරණය සහ ගුවන්තොටුපළේ අති විශාල යටිතල පහසුකම් විකල්ප කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කිරීම යන ක්රමෝපායන් ද ඇතුළත් ය.
අරපිරිමැස්මේ පියවරයන්ගේ හා ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ බරින් තවමත් පීඩා විඳිනා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, එකම ගුවන්තොටුපළකට වාර්ෂිකව රාජ්ය අරමුදල් බිලියන ගණනක් ගිලෙමින් ඇති බව හෙළිවීම, ජාතික සම්පත් කළමනාකරණය කෙරෙන කලකිරීම තවදුරටත් ගාඹෑ කිරීමට ඉඩ ඇත.
ගුවන්තොටුපළ සඳහා සංයුක්ත ප්රතිෂ්ඨාපන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, ඒ හේතුවෙන් එහි දිගුකාලීන අනාගතය — සහ එය බදු ගෙවන්නන් කෙරෙහි පටවන බරද — විවෘත හා හදිසි ප්රශ්නයක්ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.