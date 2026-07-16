Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම

ශ්‍රී ලංකාවේ මට්ටල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් භාවිතයේ බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කරමින් දිනකට රුපියල් මිලියන 6 සිට 7 දක්වා හානියක් සිදු කරන බවත්, ඒ අනුව වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට ආසන්න අලාභයක් සිදුවන බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.

දකුණේ සුදු අලියෙක්

දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මෙම ගුවන්තොටුපළ, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ රාජ්‍ය ආයෝජනයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන අකාර්යක්ෂම නිදසුනක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වෙමින් පැමිණේ. අති විශාල වියදමකින් ඉදිකර ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් ජයග්‍රහණයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කළද, මට්ටල ගුවන්තොටුපළට සිය විවෘතයේ සිටම සැලකිය යුතු වාණිජ ගුවන් ගමනාගමනයක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලද මෙම කම්පනකාරී මූල්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන, රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය කෙතරම් ගැඹුරින් හිස් කෙරෙමින් පවතිනාදැයි නිරාවරණය කරන අතර, හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් දෘශ්‍යමාන නොවේ.

රාජ්‍ය මූල්‍ය කෙරෙහි වැඩෙන බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව තම ස්වාධීන ඉතිහාසයේ භයංකාරම ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් සිටින මෙවැනි කාලයක, එකම අඩු ක්‍රියාකාරී ගුවන්තොටුපළකදී මෙතරම් විශාල අලාභයක් සිදුවීම, එහි දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තිරසාරභාවය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

  • දෛනික අලාභය: රුපියල් මිලියන 6–7
  • ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික අලාභය: රුපියල් බිලියන 4කට ආසන්නව
  • පිහිටීම: මට්ටල, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, දකුණු පළාත

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්

මෙම හෙළිදරව්ව, ගුවන්තොටුපළේ ක්‍රියාත්මක ආදර්ශය පිළිබඳ සමස්ත සමාලෝචනයක් සඳහා ආර්ථික විශේෂඥයන්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යන සැමගෙන් ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කළ හැකි විකල්ප ලෙස විදේශ ආයෝජන වැඩිකිරීම, අර්ධ පෞද්ගලීකරණය සහ ගුවන්තොටුපළේ අති විශාල යටිතල පහසුකම් විකල්ප කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කිරීම යන ක්‍රමෝපායන් ද ඇතුළත් ය.

අරපිරිමැස්මේ පියවරයන්ගේ හා ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ බරින් තවමත් පීඩා විඳිනා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, එකම ගුවන්තොටුපළකට වාර්ෂිකව රාජ්‍ය අරමුදල් බිලියන ගණනක් ගිලෙමින් ඇති බව හෙළිවීම, ජාතික සම්පත් කළමනාකරණය කෙරෙන කලකිරීම තවදුරටත් ගාඹෑ කිරීමට ඉඩ ඇත.

ගුවන්තොටුපළ සඳහා සංයුක්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, ඒ හේතුවෙන් එහි දිගුකාලීන අනාගතය — සහ එය බදු ගෙවන්නන් කෙරෙහි පටවන බරද — විවෘත හා හදිසි ප්‍රශ්නයක්ව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) රටේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාර දෙකක් වන කොළඹ වේලිකඩ බන්ධනාගාරය සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ සිය නීතිමය බලතල සහ රැඳවියන්ගේ මූලික…

16 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගය ලෙස පිළිගැනෙන ව්‍යාපෘතියේ කැණීම් කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් ශ්‍රී…

16 Jul 2026 Discuss
2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සඳහා තමා සිව්වැනි තේරීම වූ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙළිකරයි Sinhala

2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සඳහා තමා සිව්වැනි තේරීම වූ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහගත දේශපාලන කාලපරිච්ඡේදය තුළ තමා බලයට පත් වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විවෘතව ප්‍රකාශ කර ඇත.…

16 Jul 2026 Discuss