කාදිනල් මල්කම් රංජිත් පියතුමා සුරේෂ් සල්ලාගේ පාස්කු ප්රහාර පෙත්සම ඉවත් කිරීමට පියවර ගනී
පාස්කු ඉරිදා නඩුවේ අභියාචනාධිකරණ මැදිහත්වීම කාදිනල් පියතුමා ඉල්ලයි
කොළඹ අගරදගුරු, ඔහේ එමිනන්ස් කාදිනල් මල්කම් රංජිත් පියතුමා, පාස්කු ඉරිදා ප්රහාර විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලා ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම ඉවත් කිරීම ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ මැදිහත් පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත.
යුක්තිය උදෙසා කාදිනල් පියතුමාගේ දිගුකාලීන අරගලය
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ව්යසනකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලට වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව වගවීම ඉල්ලා සිටි අතිශය කැපී පෙනෙන හා නොනවතින හඬ ලෙස කාදිනල් රංජිත් පියතුමා කටයුතු කර ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ ප්රසිද්ධ හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ එම සංවිධිත ප්රහාරවලින් දෙසිය හැත්තෑවකට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් අතට ගත නොහැකි ලෙස තුවාල ලැබීය.
තම නවතම නෛතික පියවර හරහා, කාදිනල් පියතුමා සුරේෂ් සල්ලාගේ පෙත්සම ඉවත් කිරීමේ අරමුණින් එම කටයුතුවලට විධිමත් ලෙස මැදිහත් වීමට අභියාචනාධිකරණයේ අවසර ඉල්ලා සිටී. මෙම මැදිහත්වීම, ඒ ඛේදවාචකය සමඟ සම්බන්ධ බව කියනු ලබන්නන්ට නීතියේ පූර්ණ බලය ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීමේ කාදිනල් පියතුමාගේ අඛණ්ඩ උත්සාහය වඩාත් ශක්තිමත් කරයි.
සුරේෂ් සල්ලා පිළිබඳ පසුබිම
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන සුරේෂ් සල්ලා, 2019 ප්රහාරවලට පෙර සිදු වූ බුද්ධි අසාර්ථකත්වයන් සහ කල්තියා දැනුවත්භාවය පිළිබඳ විමර්ශනවලදී නම් කරන ලද ප්රධාන චරිත අතර කෙනෙකු වේ. බෝම්බ ප්රහාරවලට පෙර ලත් විශ්වාසදායක අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූ බවත්, ඒ නිසා ඇතැම් බුද්ධි නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු වී ඇති බවත් විවේචකයන් හා වින්දිත පවුල් දිගු කලක් තිස්සේ චෝදනා කර ඇත.
වින්දිතයන්ගේ පවුල් යුක්තිය බලා සිටිති
දෙසිය හැත්තෑ වින්දිතයන්ගේ පවුල් සහ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් කතෝලික ප්රජාව සඳහා, කාදිනල් රංජිත් පියතුමාගේ නෛතික මැදිහත්වීම, සත්යය හා වගවීම උදෙසා වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ගෙන ගිය සටනේ තවත් එක් නිශ්චිත පියවරක් නියෝජනය කරයි. සියලු වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන ක්රියාවලියේ ප්රමාදයන් හා බාධාවන් ලෙස හඳුන්වන දෑ ගැන අගරදගුරු පියතුමා නැවත නැවතත් කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- 2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවල ඉලක්ක වූයේ පල්ලි තුනක් සහ ප්රධාන හෝටල් තුනකි.
- සංවිධිත බෝම්බ ප්රහාරවලින් දෙසිය හැත්තෑවකට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.
- ප්රහාරවලට පෙර බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ අඩුපාඩු සිදු වූ බවට විමර්ශනවලදී තහවුරු වී ඇත.
- හිටපු බුද්ධි නිලධාරීන් ඇතුළු ප්රමුඛ පෞද්ගලිකයන් කිහිප දෙනෙකු ඔවුන්ගේ කියනු ලබන කාර්යභාරයන් සම්බන්ධයෙන් නෛතික පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇත.
අධිකරණ කටයුතු ඉදිරියට යයි
කාදිනල් රංජිත් පියතුමාගේ මැදිහත් පෙත්සම නිසි කාලය තුළ සලකා බැලීමට අභියාචනාධිකරණය අපේක්ෂා කෙරේ. කොළඹ අගරදගුරු දියසේසතේ ප්රධානියා ලෙසත් වින්දිතයන්ගේ නියෝජිතයෙකු ලෙසත් කාදිනල් පියතුමාගේ තත්ත්වය, මෙම මැදිහත්වීමට සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා නෛතික බරක් ලබා දෙන බව නෛතික නිරීක්ෂකයෝ සටහන් කරති. ඒ ඛේදවාචකයෙන් දශකයකට ආසන්න කාලයකට පසුවත් සංවරණය ඉල්ලමින් සිටින වින්දිතයන්ගේ පවුල්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ පුළුල් ශ්රී ලාංකික ජනතාව, මෙම නඩු කටයුතුවල ප්රතිඵලය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.