දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි
ජල යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක්
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගය ලෙස පිළිගැනෙන ව්යාපෘතියේ කැණීම් කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇත. මෙම ජයග්රහණය, ජල කළමනාකරණ පද්ධති නවීකරණය කිරීමට සහ ඉදිරි පරම්පරා සඳහා කෘෂිකාර්මික තිරසාරත්වය සහතික කිරීමට දිවයිනේ ජාතිය දරන වර්ධනශීලී අභිලාෂය තහවුරු කරන්නකි.
ඓතිහාසික විශාලත්වයකින් යුත් ව්යාපෘතියක්
උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු නිම වීම ශ්රී ලංකාවට පමණක් නොව, පුළුල් දකුණු ආසියානු කලාපයටද නිර්ණායක මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. මන්ද, උපමහාද්වීපයේ වෙනත් කිසිදු රටක් මෙතරම් පරිමාණයකින් යුත් වාරිමාර්ග උමං ව්යාපෘතියක් ක්රියාත්මක කර නොමැති බැවිනි. ශ්රී ලාංකේය භූගර්භය තුළ ජ්යාමිතික වශයෙන් සංකීර්ණ භූ විද්යාත්මක තත්ත්වයන් හරහා ගමන් කරමින් මෙම දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට ව්යාපෘතියට සම්බන්ධ ඉංජිනේරුවන් සහ ඉදිකිරීම් කාර්මිකයන් සැලකිය යුතු තාක්ෂණික අභියෝග මැද කටයුතු කළහ.
ජාතියේ කෘෂිකාර්මික කොඳු නාරටිය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ අනන්යතාවය සඳහා වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් ඓතිහාසිකව කේන්ද්රීය වැදගත්කමක් දරා ඇත. සියවස් ගණනාවකට පෙර පුරාණ ජල ශිෂ්ටාචාරයන් විසින් වියළි කලාපය පුරා විශාල ටැංකි හා ඇළ මාර්ග ජාලයක් ඉදිකරන ලදී. මෙම නූතන ව්යාපෘතිය එම ගෞරවාන්විත උරුමය ඉදිරියට රැගෙන යමින්, නියං සහ අවිධිමත් වර්ෂාපතනය ඇති කාලවලදී විශේෂයෙන් නිරන්තර වාරිමාර්ග සැපයුම් මත බෙහෙවින් යැපෙන කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ හරහා ජලය වඩාත් කාර්යක්ෂමව ගලා යාමට හේතු වීමේ අරමුණ ඉදිරිපත් කරයි.
සම්පූර්ණයෙන් නිම වී ක්රියාත්මක වූ පසු, උමං මාර්ගය ජල බෙදා හැරීමේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා, ගොවි ප්රජාවන්ට සහාය වෙමින් කාලගුණ විපර්යාස හේතු කෘෂිකාර්මික පීඩනයන් තීව්ර වන මෙකල රටේ පුළුල් ආහාර සුරක්ෂිතතා අරමුණු වෙත දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජාතික ප්රගතියේ සංකේතයක්
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාවත ගමන් කරන රටක් ලෙස, මෙම වාර්තා තබන උමං මාර්ගයේ කැණීම් සාර්ථකව නිම කිරීම හුදු ඉදිකිරීම් ජයග්රහණයක් ඉක්මවා ඊට වඩා බොහෝ දෙයක් නිරූපණය කරයි. විශාල පරිමාණ ජාතික සංවර්ධන ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව එය සනිටුහන් කරන අතර, කලාපීය ජල ඉංජිනේරු විද්යාවේ ප්රමුඛ රාජ්යයක් ලෙස රටව ස්ථානගත කරයි.
උමං මාර්ගයේ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල නිර්ණය සහ වැඩිදියුණු වූ වාරිමාර්ග ප්රවේශයෙන් සෘජු ප්රතිලාභ ලබන ප්රජාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.