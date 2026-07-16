2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සඳහා තමා සිව්වැනි තේරීම වූ බව රනිල් වික්රමසිංහ හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහගත දේශපාලන කාලපරිච්ඡේදය තුළ තමා බලයට පත් වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ විවෘතව ප්රකාශ කර ඇත. 2022 වර්ෂයේ රට ආර්ථික අවුල් අවුල් බවට පත් වූ අවස්ථාවේ දී රට මෙහෙයවීම සඳහා තමා පළමු තේරීම නොවූ බවත්, දෙවැනි හෝ තෙවැනි තේරීම පවා නොවූ බවත් ඔහු හෙළිකර ඇත.
අර්බුද කාලයක අන්තිම විසඳුම
ශ්රී ලංකාවේ අභූතපූර්ව ආර්ථික හා දේශපාලන කඩාවැටීම උච්චස්ථානයට පත් වූ අවස්ථාවේ සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳව ප්රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින්, තමා අමතන්නට පෙර තවත් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු ඇමතූ බව වික්රමසිංහ තහවුරු කළේය. ඒ විකල්පයන් සාර්ථක නොවූ පසුව පමණක් ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
දරාගත නොහැකි ඉන්ධන හිඟයකට, අහස උසට නැඟුණු උද්ධමනයකට, දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවලට සහ පුළුල් ජනතා නොසන්සුන්තාවයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, අවසානයේ එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර පලා ගොස් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට තල්ලු කළ අතර, ඒ ආවරණයේ පිටුපස සිදු වූ දේශපාලන උපාය මාර්ගික ක්රියාකාරකම් කෙරෙහි මෙම හෙළිදරව්ව නව ආලෝකයක් විහිදුවයි.
බිඳවැටීමේ අද්දර රටක්
2022 වසරේ සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් සනිටුහන් කළේය. දස දහස් ගණනක් පුරවැසියෝ වීදිවලට බැස්සෝය. විරෝධකාරීහු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට සහ කොළඹ නිල නිවාසයට කඩා වැදී ඒවා අත්පත් කරගත් සිදුවීම ඓතිහාසික සිදුවීමක් ලෙස සටහන් විය. රටට අත්යවශ්ය අනාගාමිකයන් සඳහා ගෙවීම් කළ නොහැකි වන පරිදි විදේශ විනිමය සංචිත සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් වීමේ තත්ත්වයකට රට මුහුණ දුන්නේය.
මෙම නාට්යමය පසුබිම මත, කලින් කිහිප වතාවක් අගමැති ලෙස කටයුතු කළ පළපුරුදු දේශපාලන ප්රවීණයෙකු වූ වික්රමසිංහ ජනාධිපති ධුරය භාර ගත්තේය. 2024 ජනාධිපතිවරණය දක්වා ඔහු එම ධුරය දරා සිටියේය.
දේශපාලන යථාර්ථය පිළිබඳ විවෘත ආවර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපිතය අතිශය පීඩනය යටතේ ක්රියාත්මක වන ආකාරය සහ නිදහස් වැටීමක් මත පවතින රටක් භාරගැනීම ගැන බොහෝ නායකයෝ දක්වූ අකමැත්ත පිළිබඳ දුර්ලභ ඉඟියක් වික්රමසිංහගේ අදහස් හෙළිකරයි. සිව්වැනි තේරීමක් ලෙස ධුරය භාර ගැනීමේ ඔහු දක්වූ කැමැත්ත, සහායකයෝ යුතුකමේ ක්රියාවක් ලෙස දකිති. එහෙත් විවේචකයෝ ඔහුගේ අධිකාරය සහ ධුර කාලය තුළ ගත් තීරණ දිගු කලක් ප්රශ්න කරමින් සිටිති.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ප්රකාශය, ව්යවස්ථාමය හා ආර්ථික හදිසි අවස්ථාවන් අතරතුර නායකත්ව සංක්රමණවල නීත්යානුකූලතාව සහ ස්වභාවය ගැන දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අතර සහ පුළුල් ජනතාව අතර නැවත විවාදයක් ඇවිළවීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.