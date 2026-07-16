Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර වලට වැටලීම්: කල් ඉකුත් වූ වෛද්‍ය සැපයුම් CAA හෙළිදරව් කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර වලට වැටලීම්: කල් ඉකුත් වූ වෛද්‍ය සැපයුම් CAA හෙළිදරව් කරයි

මුළු රටපුරා පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ විශේෂ වැටලීම් මාලාවකදී කල් ඉකුත් වූ සහ අඩු තත්ත්වයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය සොයා ගත් බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (CAA) හෙළිදරව් කර ඇත.

පෞද්ගලික සෞඛ්‍යසේවා අංශය ඉලක්ක කළ පරීක්ෂණ

පෞද්ගලික සෞඛ්‍යසේවා අංශය තුළ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම ඇගයීමේ අරමුණින් CAA විසින් මෙම ඉලක්කගත පරීක්ෂණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. නිලධාරීන් විසින් කල් ඉකුත් වී රෝගීන් සඳහා භාවිතයට නුසුදුසු යැයි තක්සේරු කරන ලද විවිධ වෛද්‍ය සැපයුම් සොයාගෙන ඇත.

මෙම සොයාගැනීම් හේතුවෙන් ඇතැම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය පහසුකම්වල පවත්වාගෙන යන ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව බරපතළ සැකයක් ඇති වී ඇති අතර, කල් ඉකුත් වූ රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය භාවිතය මහජන සෞඛ්‍යයට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.

මහජන සෞඛ්‍යය අවදානමට

කල් ඉකුත් වූ රෝග නිර්ණය හා රසායනාගාර සැපයුම් නිවැරදි නොවන පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා දිය හැකි බවත්, එය රෝගීන් වැරදි රෝග විනිශ්චයට හා නුසුදුසු ප්‍රතිකාරයට ලක්විය හැකි බවත් වෛද්‍ය විශේෂඥයන් දීර්ඝකාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. පෞද්ගලික පහසුකම්වල ක්‍රියාශීලීව භාවිතයේ තිබූ එවැනි ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීම රෝගී ආරක්ෂණ පිළිවෙත්වල බරපතළ උල්ලංඝනයක් ලෙස සැලකේ.

  • කල් ඉකුත් වූ වෛද්‍ය රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය පෞද්ගලික පහසුකම් කිහිපයකදී සොයාගනු ලැබිණි
  • එම සැපයුම් රෝගීන් සඳහා භාවිතයට නුසුදුසු බව තක්සේරු කරන ලදී
  • CAA විශේෂ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස මෙම වැටලීම් සිදු කරන ලදී

දැඩි පියවර ගැනේ යැයි බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සොයාගත් ආයතන සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට අදහස් කරන බව CAA පෙන්වා දී ඇත. සියලු වෛද්‍ය සැපයුම් හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමටත්, කල් ඉකුත් වූ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටත් පෞද්ගලික සෞඛ්‍යසේවා සපයන්නන්ට අධිකාරිය නියෝග කළේය.

පාරිභෝගිකයන්ට ආරක්ෂිත හා විශ්වාසනීය සෞඛ්‍යසේවා ලැබීමේ අයිතිය ඇති අතර, මහජනයාගේ යහසිරිත කෙරෙහි අනතුරක් ගෙන එන්නන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමෙන් CAA පසුබට නොවනු ඇත.

පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතනවලදී ලැබෙන සේවාවල ගුණාත්මකභාවය හෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඕනෑම අනතුරු ඇඟවීමක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට කෙලින්ම වාර්තා කිරීමට මහජනයා දිරිමත් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) රටේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාර දෙකක් වන කොළඹ වේලිකඩ බන්ධනාගාරය සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ සිය නීතිමය බලතල සහ රැඳවියන්ගේ මූලික…

16 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගය ලෙස පිළිගැනෙන ව්‍යාපෘතියේ කැණීම් කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් ශ්‍රී…

16 Jul 2026 Discuss
මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම Sinhala

මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම

ශ්‍රී ලංකාවේ මට්ටල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් භාවිතයේ බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කරමින් දිනකට රුපියල් මිලියන 6 සිට 7 දක්වා හානියක් සිදු කරන…

16 Jul 2026 Discuss