පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර වලට වැටලීම්: කල් ඉකුත් වූ වෛද්ය සැපයුම් CAA හෙළිදරව් කරයි
මුළු රටපුරා පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ විශේෂ වැටලීම් මාලාවකදී කල් ඉකුත් වූ සහ අඩු තත්ත්වයේ වෛද්ය රසායනාගාර ද්රව්ය සොයා ගත් බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (CAA) හෙළිදරව් කර ඇත.
පෞද්ගලික සෞඛ්යසේවා අංශය ඉලක්ක කළ පරීක්ෂණ
පෞද්ගලික සෞඛ්යසේවා අංශය තුළ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් පිළිපැදීම ඇගයීමේ අරමුණින් CAA විසින් මෙම ඉලක්කගත පරීක්ෂණ ව්යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. නිලධාරීන් විසින් කල් ඉකුත් වී රෝගීන් සඳහා භාවිතයට නුසුදුසු යැයි තක්සේරු කරන ලද විවිධ වෛද්ය සැපයුම් සොයාගෙන ඇත.
මෙම සොයාගැනීම් හේතුවෙන් ඇතැම් පෞද්ගලික වෛද්ය පහසුකම්වල පවත්වාගෙන යන ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් පිළිබඳව බරපතළ සැකයක් ඇති වී ඇති අතර, කල් ඉකුත් වූ රසායනාගාර ද්රව්ය භාවිතය මහජන සෞඛ්යයට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
මහජන සෞඛ්යය අවදානමට
කල් ඉකුත් වූ රෝග නිර්ණය හා රසායනාගාර සැපයුම් නිවැරදි නොවන පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලබා දිය හැකි බවත්, එය රෝගීන් වැරදි රෝග විනිශ්චයට හා නුසුදුසු ප්රතිකාරයට ලක්විය හැකි බවත් වෛද්ය විශේෂඥයන් දීර්ඝකාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. පෞද්ගලික පහසුකම්වල ක්රියාශීලීව භාවිතයේ තිබූ එවැනි ද්රව්ය සොයාගැනීම රෝගී ආරක්ෂණ පිළිවෙත්වල බරපතළ උල්ලංඝනයක් ලෙස සැලකේ.
- කල් ඉකුත් වූ වෛද්ය රසායනාගාර ද්රව්ය පෞද්ගලික පහසුකම් කිහිපයකදී සොයාගනු ලැබිණි
- එම සැපයුම් රෝගීන් සඳහා භාවිතයට නුසුදුසු බව තක්සේරු කරන ලදී
- CAA විශේෂ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස මෙම වැටලීම් සිදු කරන ලදී
දැඩි පියවර ගැනේ යැයි බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි
පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සොයාගත් ආයතන සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට අදහස් කරන බව CAA පෙන්වා දී ඇත. සියලු වෛද්ය සැපයුම් හා රසායනාගාර ද්රව්ය නිසි ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමටත්, කල් ඉකුත් වූ ද්රව්ය ප්රමාදයකින් තොරව භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටත් පෞද්ගලික සෞඛ්යසේවා සපයන්නන්ට අධිකාරිය නියෝග කළේය.
පාරිභෝගිකයන්ට ආරක්ෂිත හා විශ්වාසනීය සෞඛ්යසේවා ලැබීමේ අයිතිය ඇති අතර, මහජනයාගේ යහසිරිත කෙරෙහි අනතුරක් ගෙන එන්නන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමෙන් CAA පසුබට නොවනු ඇත.
පෞද්ගලික වෛද්ය ආයතනවලදී ලැබෙන සේවාවල ගුණාත්මකභාවය හෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඕනෑම අනතුරු ඇඟවීමක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට කෙලින්ම වාර්තා කිරීමට මහජනයා දිරිමත් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.