Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සහ පානදුර යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් අතරතුර අවිධිමත් වන්යජීවී කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එම භාණ්ඩ කළු වෙළෙඳපොළේ විකිණීම සඳහා අදහස් කර ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

ස්ථාන දෙකකදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට

බස්නාහිර පළාතේ අගනගරයේ හදවත ලෙස සැලකෙන බොරැල්ල සහ වෙරළාසන්න නගරය වන පානදුර යන ස්ථාන දෙකෙහි එකවරම සිදු කළ ඉලක්කගත මෙහෙයුම් අනුගමනය කරමින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී. වන්යජීවී ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස සිය සන්තකයේ තබාගෙන සිටි බව සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කළ බලධාරීන්, රටේ ක්‍රියාත්මක වන අවිධිමත් වන්යජීවී ජාවාරමේ පරිමාව පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ලක් ප්‍රකාශ කළහ.

අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩ

වැටලීම් අතරතුර සොයාගත් භාණ්ඩ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වන්යජීවී ආරක්ෂණ නීති යටතේ දැඩි ලෙස තහනම් කර ඇති වන්යජීවී කොටස් සහ සත්ව ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත ස්වර්ණාභරණ ඇතුළත් විය. අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩවල සම්පූර්ණ ලේඛනාවලිය බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, එකතුව පුද්ගලයන් තිදෙනාටම අපරාධ චෝදනා ගොනු කිරීමට තරම් වැදගත් බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

වර්ධනය වන ගැටලුවක්

ශ්‍රී ලංකාව, ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් ස්ථානයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වූ හා ආරක්ෂිත විශේෂ ගණනාවකට නිවහනක් සපයයි. දළ දත් හා දත් සිට සම හා ඇට දක්වා විහිදෙන සත්ව කොටස් පිළිබඳ අවිධිමත් ජාවාරම, දේශීය වන්යජීවී ජනගහනයට තර්ජනයක් වනවා පමණක් නොව, පුළුල් ලෙස සංවිධිත අපරාධ ජාල ශක්තිමත් කිරීමටද දායක වේ.

බලධාරීන් විසින් අවිධිමත් වන්යජීවී ජාවාරමේ නියැලෙන සියළු දෙනා හඹා යාමේ ස්වකීය කැපවීම නැවත ප්‍රකාශ කරමින්, එවැනි වරදවල් සඳහා පවතින නීති රාමුව යටතේ දැඩි නෛතික ප්‍රතිවිපාක ඇති බව අනතුරු අඟවා ඇත.

නෛතික කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි

සැකකරුවන් තිදෙනා දැනට රඳවාගෙන සිටින අතර, විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතී. අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩ පිටුපස ඇති සම්පූර්ණ සැපයුම් දාමය සොයා යාමේ කටයුතු සිදු කරන බලධාරීන්, තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව පෙන්වා දී ඇත. අවිධිමත් වන්යජීවී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ තොරතුරු ඇති මහජනතාව, අදාළ බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා டெங்கு උණ පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි නවතම සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, දිවයින පුරා தொகுதி திணைக்களம் වූ dengue රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි

රජයේ සැලසුම් මූලාශ්‍රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්‍රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ…

16 Jul 2026 Discuss
කරුණු පරීක්ෂාව: ශ්‍රී ලංකාවේ IMF ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කළ බවට කරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවාය Sinhala

කරුණු පරීක්ෂාව: ශ්‍රී ලංකාවේ IMF ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කළ බවට කරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවාය

ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ව්‍යාප්ත වූ නොමඟ යවන සුළු මथालිखित ශීර්ෂ පාඨ රැල්ලක් මඟින්, රටේ අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කර ඇති…

16 Jul 2026 Discuss