Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා டெங்கு උණ පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි

නවතම සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, දිවයින පුරා தொகுதி திணைக்களம் වූ dengue රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින டெங்கு උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන මෙම සංඛ්‍යාවන් හමුවේ, ප්‍රජාවන් සහ පළාත් පාලන ආයතන ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගත යුතු බැව් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කරමින් සිටිති.

සෞඛ්‍ය අංශය මත වැඩෙන බරක්

டெங்கு රෝග ආසාදනයන් ඉක්මනින් ඉහළ යෑමෙන් දිවයින පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් මත දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් තිබේ. තත්ත්වයේ බරපතලකම කිසිදා අවතක්සේරු නොකරන ලෙස වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් මහජනතාවට දැනුම් දෙමින්, ප්‍රතිකාර නොකළහොත් හෝ රෝගය ප්‍රමාද වී හඳුනා ගන්නේ නම් டெங்கு උණ ජීවිතයට තර්ජනයක් වන සංකූලතා දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවට අනතුරු අඟවති.

고인 ජලය, டெங்கு වෛරසය රැගෙන යන ප්‍රධාන වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාගේ මූලික අභිජනනස්ථානය බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. ගෙවල්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ නිසි ලෙස නඩත්තු නොකළ ජලාශ, රෝගය පැතිරීමට දායක වන ප්‍රධාන අවදානම් ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මහජනතාවට ගත හැකි පියවර

පහත සඳහන් වැළැක්වීමේ පියවර ක්ෂණිකව ගන්නා ලෙස බලධාරීන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති:

  • මල් ගෙඩි, රබර් ටයර, බඳුන් සහ වහලේ ජල නළ ඇළවල් ගොඩ වන ජලය ඉවත් කරන්න
  • විශේෂයෙන් පාන්දර සහ සවස් වේලාවල මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනී සිටියහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
  • ප්‍රජා මට්ටමේ පරීක්ෂණ පවත්වන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහයෝගය දක්වන්න

නැවත නැවත මතු වන ජාතික අභියෝගයක්

டெங்கு උණ ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පවතින අතර, වර්ෂාව මදුරු අභිජනනයට සුදුසු තත්ත්ව නිර්මාණය කරන මෝසම් කාලවලදී සහ ඉන් පසුව රෝගී සංඛ්‍යාව ඓතිහාසිකව ඉහළ යයි. ශක්තිමත් ප්‍රජා සහභාගිත්වයක් සහ සම්බන්ධිත රජයේ මැදිහත්වීමක් නොමැතිව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සංඛ්‍යාවන් ඉහළ යෑමට ඉඩ ඇති බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

டெング் රෝගය වැළැක්වීම පෞද්ගලික වගකීමක් ලෙස සෑම ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථයක්ම සලකන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමේ වඩාත් ඵලදායී අවිය ලෙස ප්‍රජා මට්ටමේ සාමූහික ක්‍රියාකාරිත්වය අවධාරණය කරති.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින්, සියලු දිස්ත්‍රික්ක හරහා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර සහ දෛශික පාලන කටයුතු තීව්‍ර කරන ලෙස කලාපීය සෞඛ්‍ය කාර්යාලවලට උපදෙස් දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සහ පානදුර යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් අතරතුර අවිධිමත් වන්යජීවී කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන්…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි

රජයේ සැලසුම් මූලාශ්‍රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්‍රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ…

16 Jul 2026 Discuss
කරුණු පරීක්ෂාව: ශ්‍රී ලංකාවේ IMF ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කළ බවට කරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවාය Sinhala

කරුණු පරීක්ෂාව: ශ්‍රී ලංකාවේ IMF ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කළ බවට කරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවාය

ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ව්‍යාප්ත වූ නොමඟ යවන සුළු මथालිखित ශීර්ෂ පාඨ රැල්ලක් මඟින්, රටේ අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) ණයෙන් තුනෙන් එකක් සොරකම් කර ඇති…

16 Jul 2026 Discuss