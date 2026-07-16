ශ්රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි
රජයේ සැලසුම් මූලාශ්රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ ඇතුළත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව පුළුල් යටිතල පහසුකම් නවීකරණයක් සඳහා පදනම සකස් කරමින් සිටී.
ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය මූලිකත්වයට
රටේ ජාත්යන්තර ගුවන් ගමනාගමනයේ ප්රධාන ද්වාරය වන බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළ,미래දර්ශී සංවර්ධන කාර්යෝපාය මාලාවක කොටසක් ලෙස සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට ලක් වීමට නියමිතය. ගුවන් තොටුපළේ මගී ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාව කලාපීය ගුවන් සේවා කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශක්තිමත් කිරීමට අරමුණු කරගත් දීර්ඝකාලීන සංවර්ධන යෝජනා සකස් කිරීමේ කටයුතු බලධාරීන් විසින් සිදු කෙරෙමින් පවතී.
සංචාරක ව්යාපාරයේ වර්ධනයට හා විදේශ ආයෝජනයට බාධාවක් ලෙස දීර්ඝ කලක් හඳුනාගෙන තිබූ යල් පැනගිය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීම සඳහා රජය යළිත් කැපවීම මෙම සැලසුම් ප්රකාශ කරයි. රටේ ජාත්යන්තර ගුවන් ගමනාගමනයේ බහුතරය හසුරුවන BIA, මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ක්රමානුකූලව යළි ලබාගනු ලබන මගී සංඛ්යාව හේතුවෙන් ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දී සිටී.
වරාය සංවර්ධනයද න්යාය පත්රයේ
ගුවන් තොටුපළ යෝජනා සමඟ සමාන්තරව, ශ්රී ලංකාවේ වරාය අංශයේ සංවර්ධන සැලසුම්ද 2027 අයවැය මාර්ගෝපදේශය තුළ盛 ඇතුළත් කෙරෙමින් පවතී. ඉන්දියන් සාගරයේ ප්රධාන ජාත්යන්තර නැව් මාර්ග ඔස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨ භූ ප්රදේශීය ස්ථානය සැලකිල්ලට ගෙන, වරාය යටිතල පහසුකම් රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ කාර්යෝපාය ස්ථම්භයක් ලෙස සැලකේ.
වරාය ධාරිතාව නවීකරණය කිරීම, රටේ ට්රාන්ස්ෂිප්මන්ට් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට, නැව් ගමනාගමනයේ ශ්රේෂ්ඨ ප්රමාණ誘 ආකර්ෂණය කිරීමට, සහ ද්රෝණිය හා සැපයුම් ශෘංඛල අංශවල රැකියා අවස්ථා ජනනය කිරීමට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීම හා වර්ධනය සඳහා දැක්මක්
2027 අයවැය සැලසුම් ක්රියාවලිය තුළ මෙම ප්රධාන යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති ඇතුළත් කිරීම, අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ශක්තිය ලෙස ප්රාග්ධන ආයෝජනය භාවිතා කිරීම සඳහා රජයේ පුළුල් අභිලාෂය ප්රතිබිම්බ කරයි. 2022 වසරේ අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ස්ථාවරත්වය කරා දුෂ්කර ගමනක යෙදෙන ශ්රී ලංකාව, විදේශ 直接 ආයෝජනය誘 ආකර්ෂණය කිරීමට සහ අපනයන ආදායම ශක්තිමත් කිරීමට යටිතල සංවර්ධනය අත්යාවශ්ය ලෙස සලකයි.
- BIA සංවර්ධනය ජාත්යන්තර මගී හසුරුවීමේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම ඉලක්ක කරයි
- වරාය සංවර්ධනය ට්රාන්ස්ෂිප්මන්ට් හා貨物 කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම ඉලක්ක කරයි
- ව්යාපෘති දෙකම 2027 ජාතික අයවැය රාමුව තුළ සැලසුම් කෙරෙමින් පවතී
- සංචාරක ව්යාපාරය, වෙළඳාම සහ විදේශ ආයෝජන ඉලක්ක ආධාරකිරීමට ව්යාපෘති අපේක්ෂිතව ඇත
ආයෝජනයේ නිශ්චිත පරිමාණය, මූලස්ථාපන යාන්ත්රණ සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමා සම්බන්ධ විස්තර, 2027 අයවැය සකස් කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කළ විට නිල සනාථ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රජය මෙම දීර්ඝකාලීන දැක්ම් සංයුක්ත ප්රතිපත්ති කැපවීම් බවට පරිවර්තනය කරන විට, නිරීක්ෂකයන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් තවදුරටත් නිවේදන ගැන ඉතා ළ ශ්රද්ධාවෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.