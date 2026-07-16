මියන්මාර් වෙරළ තීරයේ නෞකා ආපදා දෙකක දී මිය ගිය ගණන 500 ඉක්මවිය හැකි බව එක්සත් ජාතීන් අනතුරු අඟවයි
මියන්මාර් වෙරළ තීරය අසල සිදු වූ නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙකක් සම්බන්ධයෙන් 500 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇතැයි සැකෙන, ඒ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර තිබේ.
භීතිකාජනක පරිමාණයක ගත් ඛේදවාචකයක්
එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරීන් මෙම ඛේදජනක වාර්තා තහවුරු කරමින්, මෙම සිද්ධීන් මෑත ඉතිහාසයේ කලාපයේ සිදු වූ බරපතළම සමුද්රීය ආපදා අතරට ගැනෙන බව පැවසීය. තවමත් විස්තර අනාවරණය වෙමින් පවතින මෙම නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙක, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර මානවහිතවාදී සංවිධානවල හදිසි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.
නෞකා දෙකටම අදාළ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තවමත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, ජීවිත හානිය සිදු වී ඇතැයි සැකෙන පරිමාණය ජාත්යන්තර ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ ජලයේ හදිසි සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කරන ලෙස ජාත්යන්තර ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් පවතී.
අවදානමට ලක් වූ අසරණ ජීවිත
මියන්මාර් වෙරළ තීරයේ ඓතිහාසිකව සිදු වූ සමුද්රීය ආපදාවලට භයානක තත්ත්වයන් යටතේ අනතුරුදායක මුහුදු මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ සංක්රමණිකයන් හා විස්ථාපිත පුද්ගලයන් බොහෝ විට සම්බන්ධ වී ඇත. අධික ලෙස බරවූ හා දුර්වල ලෙස සන්නද්ධ වූ නෞකා කලාපයේ මෙවැනි ඛේදවාචකවල නිරන්තර ලක්ෂණයක් වන අතර, සෑම වසරකම දහස් ගණනක් අවදානම් සහිත පුද්ගලයන් දැඩි අනතුරකට ලක් කරයි.
මියන්මාරය තුළ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් සහ විස්ථාපිත ප්රජාවන් සඳහා සීමිත ආරක්ෂිත හා නෛතික මාර්ග, මිනිසුන් භයානක මුහුදු මාර්ග කරා ගෙන යෑම දිගින් දිගටම සිදු වන බව මානවහිතවාදී සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රජාවගෙන් ප්රතිචාරයක් ඉල්ලයි
ආපදාවේ සම්පූර්ණ ප්රමාණය තහවුරු කිරීමේදී විනිවිදභාවය හා සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරමින්, සුදුසු බලධාරීන් හා අසල්වැසි රාජ්යයන් ප්රමාද නොවී සම්පත් යෙදවීමට හා ගලවා ගැනීමේ හා ප්රතිසාධන කටයුතුවලට සහාය වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.
නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙකෙන් 500 කට අධික ජීවිත හානියක් සිදු වී ඇතැයි සැකෙන බව එක්සත් ජාතීන් තහවුරු කරමින්, ප්රතිචාරයක් ලෙස ක්ෂණික මානවහිතවාදී ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බල කර ඇත.
තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින්, ජීවිතාරක්ෂකයන් සිටීනම් ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව තීරණය කිරීමට හා ආපදාවෙන් බේරී ඇති අයට සහාය ලබා දීමට, සහාය සංවිධාන හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයට ප්රවේශය ඉල්ලා සිටිති.
මියන්මාරයේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් කලකිරවනසුළු සමුද්රීය සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙහි සම්පූර්ණ චිත්රය එකතු කිරීමට ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් හා විමර්ශකයන් කටයුතු කරන විට, වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.