Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මියන්මාර් වෙරළ තීරයේ නෞකා ආපදා දෙකක දී මිය ගිය ගණන 500 ඉක්මවිය හැකි බව එක්සත් ජාතීන් අනතුරු අඟවයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මියන්මාර් වෙරළ තීරයේ නෞකා ආපදා දෙකක දී මිය ගිය ගණන 500 ඉක්මවිය හැකි බව එක්සත් ජාතීන් අනතුරු අඟවයි

මියන්මාර් වෙරළ තීරය අසල සිදු වූ නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙකක් සම්බන්ධයෙන් 500 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇතැයි සැකෙන, ඒ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර තිබේ.

භීතිකාජනක පරිමාණයක ගත් ඛේදවාචකයක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරීන් මෙම ඛේදජනක වාර්තා තහවුරු කරමින්, මෙම සිද්ධීන් මෑත ඉතිහාසයේ කලාපයේ සිදු වූ බරපතළම සමුද්‍රීය ආපදා අතරට ගැනෙන බව පැවසීය. තවමත් විස්තර අනාවරණය වෙමින් පවතින මෙම නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙක, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර මානවහිතවාදී සංවිධානවල හදිසි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.

නෞකා දෙකටම අදාළ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තවමත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, ජීවිත හානිය සිදු වී ඇතැයි සැකෙන පරිමාණය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ ජලයේ හදිසි සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් පවතී.

අවදානමට ලක් වූ අසරණ ජීවිත

මියන්මාර් වෙරළ තීරයේ ඓතිහාසිකව සිදු වූ සමුද්‍රීය ආපදාවලට භයානක තත්ත්වයන් යටතේ අනතුරුදායක මුහුදු මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ සංක්‍රමණිකයන් හා විස්ථාපිත පුද්ගලයන් බොහෝ විට සම්බන්ධ වී ඇත. අධික ලෙස බරවූ හා දුර්වල ලෙස සන්නද්ධ වූ නෞකා කලාපයේ මෙවැනි ඛේදවාචකවල නිරන්තර ලක්ෂණයක් වන අතර, සෑම වසරකම දහස් ගණනක් අවදානම් සහිත පුද්ගලයන් දැඩි අනතුරකට ලක් කරයි.

මියන්මාරය තුළ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් සහ විස්ථාපිත ප්‍රජාවන් සඳහා සීමිත ආරක්ෂිත හා නෛතික මාර්ග, මිනිසුන් භයානක මුහුදු මාර්ග කරා ගෙන යෑම දිගින් දිගටම සිදු වන බව මානවහිතවාදී සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලයි

ආපදාවේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තහවුරු කිරීමේදී විනිවිදභාවය හා සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරමින්, සුදුසු බලධාරීන් හා අසල්වැසි රාජ්‍යයන් ප්‍රමාද නොවී සම්පත් යෙදවීමට හා ගලවා ගැනීමේ හා ප්‍රතිසාධන කටයුතුවලට සහාය වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.

නෞකා ගිලීමේ සිද්ධීන් දෙකෙන් 500 කට අධික ජීවිත හානියක් සිදු වී ඇතැයි සැකෙන බව එක්සත් ජාතීන් තහවුරු කරමින්, ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ක්ෂණික මානවහිතවාදී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බල කර ඇත.

තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින්, ජීවිතාරක්ෂකයන් සිටීනම් ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමට හා ආපදාවෙන් බේරී ඇති අයට සහාය ලබා දීමට, සහාය සංවිධාන හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශයට ප්‍රවේශය ඉල්ලා සිටිති.

මියන්මාරයේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් කලකිරවනසුළු සමුද්‍රීය සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙහි සම්පූර්ණ චිත්‍රය එකතු කිරීමට ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් හා විමර්ශකයන් කටයුතු කරන විට, වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

වේලිකඩ සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරවල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) රටේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාර දෙකක් වන කොළඹ වේලිකඩ බන්ධනාගාරය සහ නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ සිය නීතිමය බලතල සහ රැඳවියන්ගේ මූලික…

16 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමං මාර්ගය ලෙස පිළිගැනෙන ව්‍යාපෘතියේ කැණීම් කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් ශ්‍රී…

16 Jul 2026 Discuss
මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම Sinhala

මට්ටල ගුවන්තොටුපළ වසරකට රුපියල් බිලියන 4කට අධික අලාභයක් ලබයි — දෛනික පාඩු ඉහළටම

ශ්‍රී ලංකාවේ මට්ටල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් භාවිතයේ බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කරමින් දිනකට රුපියල් මිලියන 6 සිට 7 දක්වා හානියක් සිදු කරන…

16 Jul 2026 Discuss