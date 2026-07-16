චෙම්මනි කැණීම් නැවත ආරම්භ වෙයි: යාපනය සාමූහික සොහොන් වළෙන් ළමුන්ගේ අස්ථි අවශේෂ හමුවෙයි
යාපනයේ චෙම්මනි සිත්තුපත්ති සාමූහික සොහොන් වළ අඩවියේ කැණීම් කටයුතු සති තුනක විරාමයකට පසු නැවත ආරම්භ වී ඇති අතර, මෑතකදී සිදු කරන ලද කැණීම්වලදී ළමුන් දෙදෙනෙකුගේ අස්ථි අවශේෂ ඇතුළු ඉතාමත් කම්පාජනක සොයාගැනීම් රාශියක් සිදු වී තිබේ.
විරාමයකට පසු කැණීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ වෙයි
යාපනයේ චෙම්මනි ප්රදේශයේ පිහිටි මෙම අඩවියේ කැණීම් කටයුතු සති තුනකට ආසන්න කාලයක් අත්හිටුවා තැබීමෙන් අනතුරුව ජූලි 15 වැනි අඟහරුවාදා නැවත ඇරඹිණි. කැණීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ වීම නිසා ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් අධිකරණ වෛද්ය විද්යා විමර්ශනවලින් එකක් කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු වී ඇති අතර, දත්ත ස්ථානයේ තැන්පත් කර ඇති මානව අවශේෂ හෙළිදරව් කර හඳුනාගැනීම සඳහා බලධාරීන් ඉමහත් ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කරමින් සිටිති.
මෑත සොයාගැනීම් අතර ළමුන්ගේ අවශේෂ
නැවත ආරම්භ කරන ලද කැණීම් කටයුතුවලදී වඩාත් කම්පාජනක සොයාගැනීමක් ලෙස ළමුන් දෙදෙනෙකුගේ අස්ථි අවශේෂ හමු වී ඇත. දේශයේ දීර්ඝකාලීන සිවිල් යුද ගැටුම් සමයේ අතුරුදහන් වූ ආදරණීයන් පිළිබඳ පිළිතුරු සෙවීමෙහිලා දශක ගණනාවක් ගතකළ උතුරු පළාතේ පවුල්වලට බොහෝ කලක් තිස්සේ ශෝකයේ ප්රභවයක් වී ඇති මෙම විමර්ශනය, මෙම සොයාගැනීම හරහා තව තවත් ශෝකාන්විත හා හදිසි ස්වරූපයක් ගෙන තිබේ.
දශකවල වේදනාව රැගත් අඩවියක්
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් වළ උතුරේ ජනතාව සඳහා දැඩි සුක්ෂ්ම විනිශ්චයකට හා චිත්තවේගී වැදගත්කමකට ලක් වූ ස්ථානයකි. ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී සහ ඊට පෙර වසරවල ජීවිතය අහිමි කරගත් පුද්ගලයන්ගේ අවශේෂ මෙම අඩවියේ තිබෙතැයි විශ්වාස කෙරේ. දෙමළ පවුල් රාශියකට, චෙම්මනිහිදී සිදු කෙරෙන කැණීම් කටයුතු, වසර ගණනාවක අවිනිශ්චිතතාවයෙන් හා නොවිසඳුණු ශෝකයෙන් අනතුරුව සිත් සනසාගැනීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.
ළමුන්ගේ අවශේෂ සොයාගැනීම, ගැටුමේ අවිනිශ්චිත මානව වියදම සහ මෙම අධිකරණ වෛද්ය විද්යා කටයුතු ඉදිරියටත් කරගෙන යාමේ ඉතා තීරණාත්මක වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි.
ක්රියාත්මක අධිකරණ වෛද්ය විද්යා ක්රියාවලිය
කැණීම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරන බලධාරීන් අඩවියෙන් හමු වන සියලු අස්ථි අවශේෂ ක්රමානුකූලව ගලවා ගැනීම, ලේඛනගත කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිති. ලැබෙන ලද අස්ථිවල විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ සිදු කිරීමෙන් අවසානයේ අදාළ පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ අවශේෂ පවුල්වලට ආපසු ලබා දිය හැකි වනු ඇතැයි අධිකරණ වෛද්ය කණ්ඩායම් අපේක්ෂා කරයි.
චෙම්මනි අඩවිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ විමර්ශනයට ලක් වී ඇති අතර, කැණීම්වල සෑම අදියරකින්ම ශ්රී ලංකාවේ ගැටුම් යුගය තුළ දරාගත් ක්ෂතිවල පරිමාණය පිළිබඳ වැඩිදුර සාක්ෂි හෙළිවී තිබේ. මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ වින්දිත උපදේශක කණ්ඩායම් ක්රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, සොයාගැනීම් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් සිදු කෙරෙන ලෙසත්, අවශේෂ හමු වන සියලු දෙනාට යුක්තිය ඉෂ්ට කෙරෙන ලෙසත් 촉구 කරයි.
සාමූහික සොහොන් වළ විමර්ශන දැඩි නිවැරදිකමකින් සිදු කෙරෙන ලෙස සහ ලැබෙන ලද ප්රතිඵල රටේ පුළුල් සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාවලියට අර්ථවත් ලෙස දායක වන ලෙස සහතික කරනු පිණිස, සිවිල් සමාජය සහ ජාත්යන්තර ආයතනවලින් රජයට ඉදිරිපත් වන නිරන්තර පීඩනය දිගටම පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.