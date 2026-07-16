Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 ට ළඟාවෙද්දී රෝහල් දරාගැනීමට අරගලයේ

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 70,000 ට ළඟාවෙද්දී රෝහල් දරාගැනීමට අරගලයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වසංගතය තීව්‍ර ලෙස ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, මේ වසරේ මේ දක්වා ආසාදිතයින් 70,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ මරණ 48 ක් රටපුරා වාර්තා වී ඇත. මෙය රෝහල් දැඩි පීඩනයකට ලක් කරමින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි පියවර ගැනීමට යොමු කර ඇත.

බලධාරීන් දූපත් පුරා දැඩි මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

වසංගතය වඩාත් නරක් වෙමින් පවතින තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අධිකෝටිත ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගත් දිස්ත්‍රික්ක 11 ක් ඉලක්ක කරගනිමින් සතියක් පුරා දැඩි මදුරු පාලන මෙහෙයුමක් දියත් කිරීම ප්‍රකාශ කර ඇත. නව රෝගීන් වාර්තාවන අනතුරුදායක වේගය සීමා කිරීම සහ මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීම මෙම මෙහෙයුමේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ඩෙංගු රෝගීන් ගෙන් වාට්ටු පිරී යෑමත් සමඟ ආසාදිත ප්‍රදේශවල රෝහල්වල සේවය කරන වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ඉතා දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. ඇතුළත් කිරීම්වල හදිසි වර්ධනය සම්පත් හා කාර්ය මණ්ඩලය අවදානම් මට්ටමකට ගෙන ගොස් ඇති අතර, රෝගී සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ ගියහොත් පද්ධතියේ ඒ සමාල කරගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති වී තිබේ.

රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් — ජනතාවගේ ක්‍රියාශීලිත්වය අවශ්‍යයි

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාවලියට ක්‍රියාශීලීව සහභාගි වන ලෙසයි. ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවර නම්:

  • නිවෙස් අවට මල් පොට්ට, රබර් රෝද සහ භාජනවල고여 ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • වැසි ජලය රැස් විය හැකි අපද්‍රව්‍ය නිසිලෙස බැහැර කිරීම
  • විශේෂයෙන් උදෑසන හා සන්ධ්‍යා වේලාවල මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධිවේදනා වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මුලින්ම දැනෙන විට ආසන්නතම රෝහලට යොමු වීම

නැවත නැවත පැමිණෙන සෘතුමය තර්ජනය

ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් නොනිමෙන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, වැසි සෘතු අතර හා ඉන් පසු මදුරු ජනගහනය ඉහළ යෑමත් සමඟ වසංගත ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ. මෙවර සංඛ්‍යාත් සමීප ඉතිහාසයේ දරුණු වසංගතයන් අතර ගණනය කළ හැකි අතර, නිල මැදිහත්වීම් සමඟ ස්ථාවර ප්‍රජා සහයෝගිතාවක් සඳහා ඉල්ලීම් මතු වී ඇත.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කළේ, රජයේ ක්‍රියාමාර්ග පමණින් වසංගතය මැඩ පැවැත්විය නොහැකි බවත්, ගෘහස්ථ මදුරු බෝ වන ස්ථාන ප්‍රමාදයකින් තොරව තුරන් කිරීම සෑම නිවෙසකම වගකීමක් බවත්ය.

ජනතාවගේ ක්ෂණික හා පුළුල් සහභාගිත්වයකින් තොරව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් අවවාද කර ඇත. ඉලක්කගත මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන දිස්ත්‍රික්ක 11 හි පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ, බෝවන ස්ථාන හඳුනා ගැනීමටත් විනාශ කිරීමටත් යෙදවූ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල…

16 Jul 2026 Discuss