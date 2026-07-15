Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය වාහන සහ ඉන්ධන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය වාහන සහ ඉන්ධන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට

ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥ විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා රාජ්‍ය සතු වාහන සහ ඉන්ධන අවභාවිතය කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

රාජ්‍ය වාහන සහ ඉන්ධන සැපයුම් ඇතුළු රජයේ සම්පත් අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධව පැවැත්වූ විමර්ශනයකින් අනතුරුව නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගන්නා ලද පියවර අතරේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම තීරණාත්මක සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.

පසුබිම

රාජ්‍ය වාහන සහ ඉන්ධන අවභාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මතභේදාත්මක ගැටළුවක් වී ඇති අතර, රජයේ සම්පත් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජන සඳහා යොදා ගැනීම ගැන විවේචකයන් නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත. මෙවැනි විමර්ශන, අදාළ බලධාරීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුළුල් වගවීමේ ක්‍රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස සැලකේ.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක හා ප්‍රසිද්ධ දේශපාලනඥ විමල් වීරවංශ මෙම සිද්ධියේ දී පෞද්ගලිකව චෝදනාවට ලක් වී නොමැත. එහෙත්, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ ප්‍රකට පවුලක් ලෙස ඔවුන් හඳුනාගැනෙන බැවින්, ඔහුගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ඇඟවුම්

දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විසින් රාජ්‍ය සතු සම්පත් භාවිත කිරීම පිළිබඳ දැඩි විමසිල්ල තීව්‍ර කිරීමට මෙම සිද්ධිය හේතු විය හැකිය. රාජ්‍ය වාහන හා ඉන්ධන දීමනා වෙන් කිරීම හා භාවිතය පාලනය කරන රෙගුලාසි වඩාත් දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දූෂණ විරෝධී පෙරමුණු නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ චෝදනා හා නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම කරුණ සුදුසු නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ඇති බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන් Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන්

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ දී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත පොලිස් මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් ICE ලෙස හඳුන්වන ස්ඵටික මෙතැම්ෆෙටමීන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට…

15 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

ඓතිහාසික ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ද්වීපජාතිය ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250 (MW) සහ මෙගාවොට්-පැය 1,000 (MWh) ධාරිතාවයෙන් යුත් විශාල පරිමාණ බැටරි…

15 Jul 2026 Discuss
සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී Sinhala

සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී

වර්තමාන රජය පරිපාලනයක් සාර්ථකව පිහිටුවා ගත්තද, රාජ්‍ය බල යන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගැනීමට තවම සමත් වී නොමැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර පිළිගෙන…

15 Jul 2026 Discuss