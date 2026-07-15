Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති

සෙන්ටර් ෆොර් පොලිසි ඕල්ටර්නේටිව්ස් (CPA) ආයතනය විසින් පවත්වන ලද නව මත විමසුමකින් හෙළිවී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් විශාල බහුතරයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ රාජ්‍ය නායකත්වය පිළිබඳ හිතකර ආකල්පයක් දරන අතර, සහභාගිවූවන්ගෙන් සියයට 75.5ක් ඔහු රට මෙහෙයවන ආකාරය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටින බවයි.

තවමත් තම පාද සොයාගනිමින් සිටින නායකයෙකුට ඉහළ අනුමැතියක්

මෙම සොයාගැනීම් ජනාධිපති දිසානායක මහතා කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසයේ සැලකිය යුතු ප්‍රකාශනයක් නියෝජනය කරයි. ඔහු බලයට පත්වූයේ ස්ථාපිත දේශපාලනයට එරෙහි ජනතා හැඟීම් රැල්ලකට සහ ක්‍රමවත් ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පොරොන්දු මත පදනම්වය. මෙම සමීක්ෂණය시ය කරන්නේ, අවම වශයෙන් මේ මොහොතේ හෝ, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ඔහු තම බලකොමිසම ඉටුකරමින් සිටින බව විශ්වාස කරන බවයි.

CPA ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක ස්වාධීන පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සංවිධානයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය මෙම සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵලවලට සැලකිය යුතු බරක් ලබාදෙයි.

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට වර්ධනය වන කැමැත්තක්

අනුමත අගයන් ඉක්මවා, මෙම සමීක්ෂණය රජයේ ව්‍යුහය සම්බන්ධයෙන් ජනමතයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ද සටහන් කර ගත්තේය. සහභාගිවූවන්ගෙන් දළ වශයෙන් තුනෙන් දෙකක් පෙන්නුම් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්‍රමයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස දිගු කලක් සැමරූ හා විවේචනයට ලක්වූ බලගතු ව්‍යවස්ථාමය ධුරයක් වන විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට තමන් සහාය දක්වන බවයි.

1978 ව්‍යවස්ථාව යටතේ හඳුන්වා දෙන ලද විධායක ජනාධිපති ධුරය, දශක ගණනාව පුරා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ නැවත නැවත ඉල්ලීම්වලට මුහුණ දී ඇති අතර, විවේචකයෝ තර්ක කරන්නේ එය තනි පුද්ගලයෙකුගේ අත්හි අධික ලෙස බලය සංකේන්ද්‍රණය කරන අතර පාර්ලිමේන්තු වගවීම් දුර්වල කරන බවයි. නවතම සමීක්ෂණ අගයන් පෙනුම් දෙන්නේ, සාමාන්‍ය පුරවැසියන් අතර ඒ හැඟීම දැන්転換 ලක්ෂ්‍යයකට ළඟා විය හැකි බවයි.

ගැඹුරු ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ බලකොමිසමක්ද?

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් ඉඩ ඇත්තේ, ද්විත්ව සොයාගැනීම් — ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි ඉහළ සෑහීම සහ ජනාධිපති ධුරයම අහෝසි කිරීමට ශක්තිමත් සහාය — ධුරය නොව, පුද්ගලයෙකු ලෙස දිසානායක මහතා කෙරෙහි ජනතාවේ විශ්වාසයේ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස අර්ථ දක්වීමටයි.

ජනාධිපති දිසානායක මහතා සහ ඔහුගේ ජාතික ජනබලය පරිපාලනය ඔවුන්ගේ පුළුල් පාලන න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා කැමැත්තක් සංඥා කර ඇත. CPA සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳ ජනමතය සිටින තැන රජයට පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා දෙමින්, එම සාකච්ඡාවලට තවදුරටත් ගම්‍යතාවක් එක් කළ හැකිය.

රට සිය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ දිගටම ඉදිරියට යන විට, මෙවැනි සමීක්ෂණ ජනතා හැඟීම්වල වටිනා මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස සහ ඡන්දදායකයන් තෝරා ගත් නායකත්වය කෙරෙහි දක්වන විශ්වාසයේ මට්ටමේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස සේවය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ Sinhala

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ

දුම්බර බදු අඩුකිරීමෙන් රාජ්‍ය මූල්‍යයට දැඩි පහරක් සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2025 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් කාන්දුව රුපියල් බිලියන 25…

15 Jul 2026 Discuss
හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා වන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජයලත් බණ්ඩාර දිසානායක, මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවකට සම්බන්ධ බවට කෙරෙන චෝදනා මත මධ්‍යම අපරාධ අංශය…

15 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි, ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම අපේක්ෂාවෙන් Sinhala

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි, ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම අපේක්ෂාවෙන්

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විධිමත් ලෙස භාර දී ඇති බව කොළඹ සිට වාර්තා වේ. කෙසේ…

15 Jul 2026 Discuss