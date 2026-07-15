සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ
දුම්බර බදු අඩුකිරීමෙන් රාජ්ය මූල්යයට දැඩි පහරක්
සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2025 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ශ්රී ලංකාවේ ආදායම් කාන්දුව රුපියල් බිලියන 25 ඉක්මවා ඇති අතර, එය රාජ්ය මූල්ය විශ්ලේෂකයන් සහ පොදු සෞඛ්ය ආරක්ෂකයන් අතර බරපතල කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට මිල අධික තීරණයක්
වර්ෂය පුරාවට සමුච්චය වූ මෙම ආදායම් හිඟය, ශ්රී ලංකාව තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ප්රයත්නයේ නිරතව සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක රාජ්ය මූල්යයට ගැඹුරු ප්රහාරයක් වේ. දුම්කොළ ආශ්රිත බදු කප්පාදු කිරීමේ තීරණය, රජයේ සම්ප්රදායිකව විශ්වසනීය බදු ප්රභවයකින් ලැබිය යුතු ඉතා අවශ්ය ආදායම් උත්පාදනය දුර්වල කර ඇතැයි විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
සිගරට් මත බදු අඩු කිරීම, ශක්තිමත් රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තිය සහ රාජ්ය සෞඛ්ය අරමුණු දෙකටම පටහැනි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති. දුම්බර ආශ්රිත ඉහළ බදු, දුම්පානය අධෛර්යමත් කරමින් ඒ සමගම රාජ්ය ආදායම ඉහළ නංවන ඵලදායී මෙවලමක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පැමිණීමට ඇති පුළුල් බලපෑම්
ශ්රී ලංකාව දැනට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) ප්රකෘතිකරණ වැඩසටහන හා බැඳුණු දැඩි රාජ්ය මූල්ය ඒකාග්රතා ඉලක්ක යටතේ කටයුතු කරමින් සිටී. මෙතරම් විශාල ආදායම් හිඟයක් නිසා, රජයට එම සන්ධිස්ථාන සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් අත්යවශ්ය සේවා සඳහා රාජ්ය වියදම් පවත්වා ගැනීමටත් අමතර බරක් ඇති වීමේ අවදානමක් පවතී.
රුපියල් බිලියන 25 සංඛ්යාව, සිගරට් වැනි බහුලව පරිභෝජනය කෙරෙන භාණ්ඩයකට අදාළ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමේ ඒකක තීරණයක් රාජ්ය මූල්යයට ඇති කළ හැකි බලපෑමේ ප්රමාණය අවධාරණය කරයි.
ප්රතිපත්ති ආපස්සට හැරවීමට ඉල්ලීම්
රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් සහ සෞඛ්ය සංවිධාන, බදු අඩු කිරීම නැවත සලකා බලන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, පහත සඳහන් අරමුණු සඳහා සිගරට් බදු යළි ස්ථාපිත කිරීමට හෝ ඉහළ නැංවීමට රජයට බලකරති:
- නැතිවූ ආදායම් නැවත ලබාගෙන රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම
- දුම්බර ආශ්රිත බදු, ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානයේ නිර්දේශ සමඟ සංනද කිරීම
- ශ්රී ලාංකික වැඩිහිටියන් සහ තරුණයන් අතර දුම්පාන පැතිරීම අඩු කිරීම
- IMF වැඩසටහන යටතේ තිරසාර ආදායම් උත්පාදනයට කැපවීම ප්රදර්ශනය කිරීම
රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමටත් ආර්ථික විශ්වාසය යළි ගොඩනැංවීමටත් රට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන මෙවැනි කාලයක, මෙතරම් විශාල ආදායම් කාන්දුවක් නොසලකා හැරිය නොහැකිය.
රජය ඉදිරි අයවැය සලකා බැලීම් සකස් කරන විට, සිගරට් බදු කප්පාදුවෙන් ඇති වූ හිඩැස පිළියම් කර දුම්බර ආදායම් එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ස්ථාවරයක් ප්රකාශ කිරීමට ඇති පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.