Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මස මැද ළඟා වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය මෑත කාලයේ දිවයිනේ අත්විඳින ලද වඩාත් දරුණු වසංගතයන්ගෙන් එකක් බව සංඥා කරයි.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉතා ඉක්මන් වේගයකින් ඉහළ යමින් පවතින බැවින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රමාද රහිතව සැලකිලිමත් වෙමින් සිටිති. මෙය රටපුරා රෝහල් හා මහජන සෞඛ්‍ය සේවා කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇත. බහු ජනාකීර්ණ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල මදුරු පාංශු හිතකර තත්ත්ව නිසා දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මෙම වර්ධනය ප්‍රකට ලෙස දක්නට ලැබේ.

මෝසම් කාලගුණය රෝගය පැතිරීමට හේතු වෙයි

ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වේගවත් කිරීමේදී පවතින මෝසම් සෘතුව සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති. නිවාස අවට, ඉදිකිරීම් ස්ථානවල හා නොසලකා හළ පොදු ස්ථානවල රැඳෙන සිරවූ ජලය, ඩෙංගු වෛරසයේ ප්‍රධාන වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්ටි මදුරුවාට සිය බිත්තර දැමීමට සුදුසු පරිසරයක් සලසා දෙයි.

ජනතාව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිතරම අවධාරණය කරමින් සිටි. ඒ අතර:

  • නිවාස වටා ඇති බඳුන්, භාජන හා ජලනාල තුළ රැඳෙන සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම හා සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය හා ආරක්‍ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • ජනේල හා දොරවල් නිසි ජාලා සවි කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හා සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්‍ෂණ දිස් වූ විගස වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

ප්‍රජා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ආයාචනයක්

ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — සෑම පුරවැසියෙකුම තම අවට පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු ජනනස්ථාන රහිතව තබා ගැනීමට ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.

ආසාදිත ප්‍රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා මූලාශ්‍ර අවම කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් යොදවා ඇත. වසංගතය පාලනය කිරීමට ගෙන යන මෙම ප්‍රයත්නයන්ට සම්පූර්ණ සහයෝගය දැක්වීමට ප්‍රජාවන් දිරිමත් කෙරෙමින් සිටී.

වැසි කාලය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් නොවූ බැවින්, නිවාස හා ප්‍රජා මට්ටමින් වැළැක්වීමේ පියවර බරපතල ලෙස නොගන්නේ නම් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවති. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සැවොම දෙනෙත් ඇරගෙන සිටිමින්, ඩෙංගු රෝගය සැක කෙරෙන ඕනෑම රෝගාබාධයක් ප්‍රමාද නොකොට ආසන්නතම වෛද්‍ය ආයතනයට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ Sinhala

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ

දුම්බර බදු අඩුකිරීමෙන් රාජ්‍ය මූල්‍යයට දැඩි පහරක් සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2025 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් කාන්දුව රුපියල් බිලියන 25…

15 Jul 2026 Discuss
සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති Sinhala

සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති

සෙන්ටර් ෆොර් පොලිසි ඕල්ටර්නේටිව්ස් (CPA) ආයතනය විසින් පවත්වන ලද නව මත විමසුමකින් හෙළිවී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් විශාල බහුතරයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක…

15 Jul 2026 Discuss
හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා වන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජයලත් බණ්ඩාර දිසානායක, මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවකට සම්බන්ධ බවට කෙරෙන චෝදනා මත මධ්‍යම අපරාධ අංශය…

15 Jul 2026 Discuss