ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි
ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්ය උත්සුකයන් මතු කරයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මස මැද ළඟා වන විට රෝගීන් සංඛ්යාව 71,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය මෑත කාලයේ දිවයිනේ අත්විඳින ලද වඩාත් දරුණු වසංගතයන්ගෙන් එකක් බව සංඥා කරයි.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉතා ඉක්මන් වේගයකින් ඉහළ යමින් පවතින බැවින් සෞඛ්ය බලධාරීන් ප්රමාද රහිතව සැලකිලිමත් වෙමින් සිටිති. මෙය රටපුරා රෝහල් හා මහජන සෞඛ්ය සේවා කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇත. බහු ජනාකීර්ණ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල මදුරු පාංශු හිතකර තත්ත්ව නිසා දිස්ත්රික්ක ගණනාවක මෙම වර්ධනය ප්රකට ලෙස දක්නට ලැබේ.
මෝසම් කාලගුණය රෝගය පැතිරීමට හේතු වෙයි
ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්රේෂණය වේගවත් කිරීමේදී පවතින මෝසම් සෘතුව සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති. නිවාස අවට, ඉදිකිරීම් ස්ථානවල හා නොසලකා හළ පොදු ස්ථානවල රැඳෙන සිරවූ ජලය, ඩෙංගු වෛරසයේ ප්රධාන වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්ටි මදුරුවාට සිය බිත්තර දැමීමට සුදුසු පරිසරයක් සලසා දෙයි.
ජනතාව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිතරම අවධාරණය කරමින් සිටි. ඒ අතර:
- නිවාස වටා ඇති බඳුන්, භාජන හා ජලනාල තුළ රැඳෙන සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම හා සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- ජනේල හා දොරවල් නිසි ජාලා සවි කිරීම
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හා සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දිස් වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
ප්රජා ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ආයාචනයක්
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සෞඛ්ය බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — සෑම පුරවැසියෙකුම තම අවට පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු ජනනස්ථාන රහිතව තබා ගැනීමට ක්රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.
ආසාදිත ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා මූලාශ්ර අවම කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාමට සෞඛ්ය අමාත්යාංශය මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් හා ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් යොදවා ඇත. වසංගතය පාලනය කිරීමට ගෙන යන මෙම ප්රයත්නයන්ට සම්පූර්ණ සහයෝගය දැක්වීමට ප්රජාවන් දිරිමත් කෙරෙමින් සිටී.
වැසි කාලය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් නොවූ බැවින්, නිවාස හා ප්රජා මට්ටමින් වැළැක්වීමේ පියවර බරපතල ලෙස නොගන්නේ නම් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවති. ශ්රී ලාංකිකයන් සැවොම දෙනෙත් ඇරගෙන සිටිමින්, ඩෙංගු රෝගය සැක කෙරෙන ඕනෑම රෝගාබාධයක් ප්රමාද නොකොට ආසන්නතම වෛද්ය ආයතනයට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.