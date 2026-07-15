හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා වන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්රී ජයලත් බණ්ඩාර දිසානායක, මත්පැන් බලපත්ර වංචාවකට සම්බන්ධ බවට කෙරෙන චෝදනා මත මධ්යම අපරාධ අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලීසිය තහවුරු කළේය.
බලපත්ර අක්රමිකතා හා සම්බන්ධ උසස් මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
මත්පැන් බලපත්ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ වංචනික ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පවත්නා විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකනු ලැබේ. පෙර පළාත් සභා මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස සේවය කළ ජයලත් බණ්ඩාර දිසානායක, එම වංචනික සැලැස්මට සෘජුව සම්බන්ධ වී ඇතැයි චෝදනා එල්ල වේ.
මත්පැන් බලපත්ර ලබාදීමේ ක්රියාවලියේ අක්රමිකතා පිළිබඳව කර්තෘපක්ෂ බලධාරීන් දැඩි සොයාබැලීම් සිදු කරමින් සිටින අතර, ශක්තිමත් දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයෙකු රඳවාගැනීම, දැනට ක්රියාත්මක විමර්ශනයේ විෂය පථය කෙතරම් පුළුල් දැයි මනාව ඉස්මතු කරයි.
දේශපාලන සම්බන්ධතා අවධානයට ලක්වේ
සැකකරුගේ සහෝදරයා වන එස්.බී. දිසානායක කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස සේවය කළ, රටේ හොඳින් හඳුනන දේශපාලන චරිතයක් වන බැවින්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම රට පුරා ප්රවේශම් සහගත මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මධ්යම අපරාධ අංශය විසින් තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ අමතර අත්අඩංගුවට ගැනීම් ද සිදු විය හැකි බව සඳහන් වේ.
ගොනු කළ යුතු නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය තවම සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව නීතිමය කටයුතු ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.