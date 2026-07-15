නවසීලන්තයේ සිටි ශ්රී ලාංකික පුරුෂයෙකුට කිලෝමීටර් 30,000කට අධික ඔඩෝමීටර් වංචාවට දඩ මුදලක්
නවසීලන්තයේ පදිංචිව සිටි ශ්රී ලාංකික ජාතිකයෙකු, පාවිච්චි කළ රථයක ඔඩෝමීටරය කිලෝමීටර් 30,000කට වඩා ආපසු හරවා, නොදන්නා ගැනුම්කරුවෙකුට අලෙවි කිරීමේ වංචාකාරී ක්රියාවකට වරදකරු වී අධිකරණ දඩුවමකට ලක් වී ඇත.
ඔඩෝමීටර් වංචාව හෙළිදරව් වෙයි
නවසීලන්ත අධිකරණය ඉදිරියට පැමිණි මෙම නඩුව, රථයක සැබෑ කිලෝමීටර් ගණන වසන් කිරීම සඳහා ඔඩෝමීටරය හිතාමතා හසුරුවන ලද ක්රියාව කේන්ද්ර කොට ගෙන ගොනු විය. කිලෝමීටර් 30,000කට අධික ප්රමාණයක් ආපසු හරවා දැමීමෙන්, විකුණුම්කරු සිය රථය සැබෑ භාවිතයට වඩා බෙහෙවින් අඩු ධාවනයක් ගෙවූ රථයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ අතර, එය පාවිච්චි රථවල කෘත්රිම වටිනාකම ඉහළ නංවා ගැනුම්කරු ගෙවිය යුතු සාධාරණ මිලට වඩා වැඩිය ගෙවීමට රවටාගත් ක්රමෝපායකි.
ඔඩෝමීටර් හිමිකාරිත්වය නවසීලන්තයේ බරපතළ පාරිභෝගික වංචා වරදක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, එය රථයේ තත්ත්වය හා ඇඳීම් සිදම්පාලිය පිළිබඳ ගැනුම්කරු සෘජුවම රවටා, ආරක්ෂාව අතින් අවදානමක් ඇති කිරීමටත්, මූල්යමය හානියක් සිදු කිරීමටත් හේතු විය හැකි බැවිනි.
නීතිමය ප්රතිවිපාක
අධිකරණ තීරණය අනුව, ශ්රී ලාංකික ජාතිකයා මෙම වරදට දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කරමින් දඬුවම් ලබා දෙන ලදී. නවසීලන්ත බලධාරීන් රථ විකිණීමේදී සැබෑ කිලෝමීටර් ගණන වෙනස් කිරීම තහනම් කරන පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ එවැනි නඩු දෘඪ ලෙස සලකයි.
පාවිච්චි රථ ගැනුම්කරුවන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්
මෙම නඩුව නවසීලන්තයේ මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ද පාවිච්චි රථ ගැනුම්කරුවන්ට, අත්දෙස් රථ මිලදී ගැනීමේදී සෑහෙන ප්රවේශමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව පැහැදිලිව සිහිපත් කරයි. ගැනුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නන් පහත ආරක්ෂිත පියවර ගත යුතු බව විශේෂඥයෝ නිර්දේශ කරති:
- ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර රථයේ සම්පූර්ණ ඉතිහාස වාර්තාවක් ලබා ගැනීම
- සුදුසුකම් ලත් යාන්ත්ර විද්යාඥයෙකු මගින් රථය ස්වාධීනව පරීක්ෂා කිරීම
- සේවා වාර්තා හා පෙර යෝග්යතා සහතික සමඟ ඔඩෝමීටර් කියවීම සත්යාපනය කිරීම
- පැරණි රථවල අසාමාන්ය ලෙස අඩු කිලෝමීටර් ගණනක් දැකීමේදී සැකයෙන් කටයුතු කිරීම
ඔඩෝමීටර් වංචාව ලොව පුරා ප්රතිවර්ෂ පාරිභෝගිකයන්ට මිලියන ගණනක් ක්ෂය කරවමින් ව්යාප්ත වී ඇති, පාවිච්චි රථ රැවටිලිවල වඩාත් සාමාන්ය ආකාරවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
මෙම වරදකරුත්වය නවසීලන්තයේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතිවල ව්යාප්තිය ඉස්මතු කරන අතර, විකුණුම්කරුගේ පසුබිම හෝ ජාතිකත්වය කුමක් වුවත්, එවැනි වංචාකාරී ක්රියා නීතිය ඉදිරියට ගෙනඑනු ලබනු ඇති බව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.