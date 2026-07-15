මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාව උත්සන්න වන ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදාව යොදවයි
ශ්රී ලංකාව, දිවයින පුරා මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර, නරක අතට හැරෙන ඩෙංගු උණ ව්යාප්තියට දක්වන ප්රතිචාරය තීව්ර කරමින්, ජාතික ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරයට සහාය වීම සඳහා හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇත.
සන්නද්ධ හමුදාව ඩෙංගු හා සටනට එක් වෙයි
අසාමාන්ය මහජන සෞඛ්ය පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඩෙංගු උණ ව්යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමේ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හමුදාව ඉල්ලා සිටියහ. මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම, දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ අවදානම් සහිත ප්රජාවන්හි පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම්වලට සහාය වීම සඳහා සෙබළුන් යොදවා ඇති අතර, එය ව්යාප්තිය කෙරෙහි රජය දරන බරපතළ අවධානය පිළිබිඹු කරයි.
ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරය පුළුල් කිරීම සිදු වන්නේ, රටේ විවිධ ප්රදේශ රැසක නව රෝගීන් කනස්සල්ලට පත් කරවන ආකාරයකින් වාර්තා වෙමින් පවතින බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් දැනුම් දෙන මොහොතකදීය.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ කාලීන සෞඛ්ය අභියෝගයක් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන ව්යාප්තිය එහි පරිමාව සහ ව්යාප්ත වෙමින් ඇති වේගය හේතුවෙන් වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ රජයේ බලධාරීන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
සෞඛ්ය බලධාරීන් මහජනතාවට ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැඩිව අනතුරු ඇඟවූ අතර, ඒ අතර:
- මදුරුවන් බෝ වන නිවාස හා කාර්යාල අවට고여 ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම්절정 කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සිරුරේ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- නේවාසික හා වාණිජ දේපල වෙත පැමිණෙන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දැක්වීම
ගම්යතාවය පවත්වා ගැනීමට රජයට බලපෑම
මහජන සෞඛ්ය උද්ඝෝෂකයන් හමුදා යෙදවීම අත්යාවශ්ය පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත් නමුත්, මෙතරම් පරිමාණයේ අනාගත ව්යාප්තීන් වළක්වා ගැනීමට අඛණ්ඩ දිගුකාලීන මැදිහත්වීමක් අත්යවශ්ය බව ඔවුහු අවවාද කළහ.
ඩෙංගු වැළැක්වීම කෙටිකාලීන කාර්යයක් ලෙස සලකා ක්රියා කළ නොහැකිය. ප්රජා සහභාගීත්වය සහ අඛණ්ඩ පරිසර කළමනාකරණය පමණක් ස්ථිර විසඳුම් ලෙස ඉතිරි වේ.
රජය තනිව ම මෙම වගකීම දරන්නේ නැති බව බලධාරීන් අවධාරණය කරමින්, ප්රාදේශීය ප්රජාවන්, මහ නගර සභා සහ පෞද්ගලික පුරවැසියන්ගෙන් ඔවුන්ගේ පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු බිහිවීමේ ස්ථානවලින් තොරව තබා ගැනීමට ක්රියාශීලීව සහභාගී වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරය මෑත වසරවලදී රට ගෙන ගිය වඩාත් සැලකිය යුතු මහජන සෞඛ්ය බලමළු කිරීම්වලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්රවේශකාරීත්වය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත යුතු බව නිලධාරීන් පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.