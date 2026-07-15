Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව උත්සන්න වන ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදාව යොදවයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව උත්සන්න වන ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදාව යොදවයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයින පුරා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර, නරක අතට හැරෙන ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියට දක්වන ප්‍රතිචාරය තීව්‍ර කරමින්, ජාතික ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරයට සහාය වීම සඳහා හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇත.

සන්නද්ධ හමුදාව ඩෙංගු හා සටනට එක් වෙයි

අසාමාන්‍ය මහජන සෞඛ්‍ය පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමේ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හමුදාව ඉල්ලා සිටියහ. මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම, දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ අවදානම් සහිත ප්‍රජාවන්හි පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම්වලට සහාය වීම සඳහා සෙබළුන් යොදවා ඇති අතර, එය ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි රජය දරන බරපතළ අවධානය පිළිබිඹු කරයි.

ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සිදු වන්නේ, රටේ විවිධ ප්‍රදේශ රැසක නව රෝගීන් කනස්සල්ලට පත් කරවන ආකාරයකින් වාර්තා වෙමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් දැනුම් දෙන මොහොතකදීය.

වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ කාලීන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන ව්‍යාප්තිය එහි පරිමාව සහ ව්‍යාප්ත වෙමින් ඇති වේගය හේතුවෙන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සහ රජයේ බලධාරීන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මහජනතාවට ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැඩිව අනතුරු ඇඟවූ අතර, ඒ අතර:

  • මදුරුවන් බෝ වන නිවාස හා කාර්යාල අවට고여 ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරකම්절정 කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සිරුරේ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • නේවාසික හා වාණිජ දේපල වෙත පැමිණෙන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දැක්වීම

ගම්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමට රජයට බලපෑම

මහජන සෞඛ්‍ය උද්ඝෝෂකයන් හමුදා යෙදවීම අත්‍යාවශ්‍ය පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත් නමුත්, මෙතරම් පරිමාණයේ අනාගත ව්‍යාප්තීන් වළක්වා ගැනීමට අඛණ්ඩ දිගුකාලීන මැදිහත්වීමක් අත්‍යවශ්‍ය බව ඔවුහු අවවාද කළහ.

ඩෙංගු වැළැක්වීම කෙටිකාලීන කාර්යයක් ලෙස සලකා ක්‍රියා කළ නොහැකිය. ප්‍රජා සහභාගීත්වය සහ අඛණ්ඩ පරිසර කළමනාකරණය පමණක් ස්ථිර විසඳුම් ලෙස ඉතිරි වේ.

රජය තනිව ම මෙම වගකීම දරන්නේ නැති බව බලධාරීන් අවධාරණය කරමින්, ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්, මහ නගර සභා සහ පෞද්ගලික පුරවැසියන්ගෙන් ඔවුන්ගේ පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු බිහිවීමේ ස්ථානවලින් තොරව තබා ගැනීමට ක්‍රියාශීලීව සහභාගී වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය මෑත වසරවලදී රට ගෙන ගිය වඩාත් සැලකිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය බලමළු කිරීම්වලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්‍රවේශකාරීත්වය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත යුතු බව නිලධාරීන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන් Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන්

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ දී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත පොලිස් මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් ICE ලෙස හඳුන්වන ස්ඵටික මෙතැම්ෆෙටමීන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට…

15 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

ඓතිහාසික ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ද්වීපජාතිය ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250 (MW) සහ මෙගාවොට්-පැය 1,000 (MWh) ධාරිතාවයෙන් යුත් විශාල පරිමාණ බැටරි…

15 Jul 2026 Discuss
සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී Sinhala

සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී

වර්තමාන රජය පරිපාලනයක් සාර්ථකව පිහිටුවා ගත්තද, රාජ්‍ය බල යන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගැනීමට තවම සමත් වී නොමැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර පිළිගෙන…

15 Jul 2026 Discuss