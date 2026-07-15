ඉරානයේ රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය බහරේනයේ ඇමරිකානු නාවික හමුදා කඳවුරට විනාශකාරී ප්රහාරයක් එල්ල කළ බව කියයි
ඉරානයේ ඉස්ලාමීය රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය (IRGC) බහරේනයේ පිහිටි එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන නාවික සංචාලන මූලස්ථානයේ තීරණාත්මක පහසුකම් කිහිපයක් විනාශ කළ බව කියමින්, එම ප්රහාර මාලාවක් සිය බලකාය සිදු කළ බව ප්රකාශ කර ඇත. මෙය තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටන් අතර ආතතීන් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක ලකුණක් ලෙස සැලකේ.
ප්රහාරයට ලක් වූ ප්රධාන ඉලක්ක
IRGC ප්රකාශ කළ පරිදි, ඒ ප්රහාර මගින් උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන එම කඳවුරේ ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් හමුදා ස්ථාපනයන් කිහිපයක් සාර්ථකව විනාශ කරන ලදී. රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය ප්රකාශ කළේ ඉලක්ක කර විනාශ කළ පහසුකම් අතර කඳවුරේ විධාන හා පාලන මධ්යස්ථානය, නාවික සහාය කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, ගබඩා සහ ඉන්ධන තැන්පතු ටැංකි ඇතුළත් වන බවයි.
මෙය සත්ය බව තහවුරු වුවහොත්, එවැනි යටිතල පහසුකම් විනාශ වීම පර්සියානු බොක්ක කලාපයේ ඇමරිකානු නාවික මෙහෙයුම් සඳහා බරපතළ පසුබෑමක් නියෝජනය කරනු ඇත. ඒ කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදා පෙනුම පවත්වා ගැනීමේ හා සමුද්රීය ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාව පස්වන නාවික සංචාලන බලකාය ඉටු කරයි.
පර්සියානු බොක්කේ ගිනිඅඟුරු ලක්ෂ්යය
බහරේනයේ පස්වන නාවික සංචාලන මූලස්ථානය මැදපෙරදිග ඇති ඉතාමත් තීරණාත්මක ඇමරිකානු හමුදා ස්ථාපනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සේවය කරමින්, පර්සියානු බොක්ක, රතු මුහුද, අරාබි මුහුද සහ ඉන්දියානු සාගරයේ කොටස් හරහා නාවික මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරයි. එහි මෙහෙයුම් කිසියම් බාධාවකට ලක් වීම කලාපීය ස්ථාවරත්වයට පුළුල් ප්රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත.
IRGC හි මෙම ප්රකාශය ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර දීර්ඝ කාලීනව උද්ධෘත ආතතියේ පසුබිමක් මත පැමිණ ඇති අතර, දෙරාජ්යයම පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපය පුරා තර්ජන, සම්බාධක සහ හමුදාමය බලඇණිකිරීම් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී.
ප්රකාශයන් ස්වාධීන තහවුරු කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙයි
එවැනි නිවේදනවල සාමාන්ය ස්වභාවයට අනුකූලව, IRGC හි ප්රකාශයන් තවමත් ස්වාධීනව තහවුරු කර නොමැත. වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට එක්සත් ජනපද හමුදාව සහ බහරේන රජය නිල ප්රතිචාරයක් ප්රකාශ කර නොතිබුණි. ගැටුම් හෝ ආතතියේ කාලවලදී දෙපක්ෂයෙන්ම කරන ලද ප්රකාශයන් නිවැරදි යයි පිළිගැනීමට පෙර සූක්ෂම ලෙස විමර්ශනය කිරීම අවශ්ය බව හමුදා විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
පර්සියානු බොක්කේ නැව් මාර්ගවල ස්ථාවරත්වය සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමකින් යුතු දකුණු ආසියාව සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය ඇතුළු ලොව පුරා රජයන් සහ ආරක්ෂක ආයතන මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
ස්වාධීන තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් අඛණ්ඩව ගෙන යාමත් සමඟ සහ වොෂිංටන් හා මනාමා නගරයෙන් නිල ප්රතිචාර ලැබෙත්ම වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.