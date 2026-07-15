Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරානයේ රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය බහරේනයේ ඇමරිකානු නාවික හමුදා කඳවුරට විනාශකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බව කියයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරානයේ රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය බහරේනයේ ඇමරිකානු නාවික හමුදා කඳවුරට විනාශකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බව කියයි

ඉරානයේ ඉස්ලාමීය රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය (IRGC) බහරේනයේ පිහිටි එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන නාවික සංචාලන මූලස්ථානයේ තීරණාත්මක පහසුකම් කිහිපයක් විනාශ කළ බව කියමින්, එම ප්‍රහාර මාලාවක් සිය බලකාය සිදු කළ බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙය තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටන් අතර ආතතීන් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක ලකුණක් ලෙස සැලකේ.

ප්‍රහාරයට ලක් වූ ප්‍රධාන ඉලක්ක

IRGC ප්‍රකාශ කළ පරිදි, ඒ ප්‍රහාර මගින් උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන එම කඳවුරේ ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් හමුදා ස්ථාපනයන් කිහිපයක් සාර්ථකව විනාශ කරන ලදී. රිවොලූෂනරි ගාඩ් බලකාය ප්‍රකාශ කළේ ඉලක්ක කර විනාශ කළ පහසුකම් අතර කඳවුරේ විධාන හා පාලන මධ්‍යස්ථානය, නාවික සහාය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ගබඩා සහ ඉන්ධන තැන්පතු ටැංකි ඇතුළත් වන බවයි.

මෙය සත්‍ය බව තහවුරු වුවහොත්, එවැනි යටිතල පහසුකම් විනාශ වීම පර්සියානු බොක්ක කලාපයේ ඇමරිකානු නාවික මෙහෙයුම් සඳහා බරපතළ පසුබෑමක් නියෝජනය කරනු ඇත. ඒ කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදා පෙනුම පවත්වා ගැනීමේ හා සමුද්‍රීය ආරක්‍ෂාව අධීක්‍ෂණය කිරීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාව පස්වන නාවික සංචාලන බලකාය ඉටු කරයි.

පර්සියානු බොක්කේ ගිනිඅඟුරු ලක්‍ෂ්‍යය

බහරේනයේ පස්වන නාවික සංචාලන මූලස්ථානය මැදපෙරදිග ඇති ඉතාමත් තීරණාත්මක ඇමරිකානු හමුදා ස්ථාපනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සේවය කරමින්, පර්සියානු බොක්ක, රතු මුහුද, අරාබි මුහුද සහ ඉන්දියානු සාගරයේ කොටස් හරහා නාවික මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරයි. එහි මෙහෙයුම් කිසියම් බාධාවකට ලක් වීම කලාපීය ස්ථාවරත්වයට පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත.

IRGC හි මෙම ප්‍රකාශය ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර දීර්ඝ කාලීනව උද්ධෘත ආතතියේ පසුබිමක් මත පැමිණ ඇති අතර, දෙරාජ්‍යයම පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපය පුරා තර්ජන, සම්බාධක සහ හමුදාමය බලඇණිකිරීම් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී.

ප්‍රකාශයන් ස්වාධීන තහවුරු කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙයි

එවැනි නිවේදනවල සාමාන්‍ය ස්වභාවයට අනුකූලව, IRGC හි ප්‍රකාශයන් තවමත් ස්වාධීනව තහවුරු කර නොමැත. වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට එක්සත් ජනපද හමුදාව සහ බහරේන රජය නිල ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රකාශ කර නොතිබුණි. ගැටුම් හෝ ආතතියේ කාලවලදී දෙපක්‍ෂයෙන්ම කරන ලද ප්‍රකාශයන් නිවැරදි යයි පිළිගැනීමට පෙර සූක්‍ෂම ලෙස විමර්ශනය කිරීම අවශ්‍ය බව හමුදා විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

පර්සියානු බොක්කේ නැව් මාර්ගවල ස්ථාවරත්වය සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමකින් යුතු දකුණු ආසියාව සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය ඇතුළු ලොව පුරා රජයන් සහ ආරක්‍ෂක ආයතන මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්‍ෂණය කරමින් සිටී.

ස්වාධීන තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් අඛණ්ඩව ගෙන යාමත් සමඟ සහ වොෂිංටන් හා මනාමා නගරයෙන් නිල ප්‍රතිචාර ලැබෙත්ම වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට…

15 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක이정표යක් සපුරා ගනිමින්, දැනට දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනෙන…

15 Jul 2026 Discuss