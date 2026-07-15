Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන විසින් හිටපු නිලධාරියෙකුගේ භාර්යාව වන ප්‍රියංකා නියෝමාලි විජේනායකට එරෙහිව, කඩිනමින් කෙරෙමින් පවතින එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනය හා සම්බන්ධව, විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කර ඇති බව අද අධිකරණ මූලාශ්‍ර තහවුරු කළේය.

පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීමෙන් පසු වරෙන්තුව නිකුත් කෙරේ

විජේනායක, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නියමිත පරිදි පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීමෙන් අනතුරුව, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් විවෘත වරෙන්තුව නිකුත් කරන ලෙස නියෝග කරන ලදී. විවෘත වරෙන්තුවක් යනු, නම් කරන ලද පුද්ගලයා ඕනෑම අවස්ථාවක අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට බලය පවරන නියෝගයකි.

එයාර්බස් විමර්ශනයේ පසුබිම

ගුවන් යානා ප්‍රසම්පාදන ගනුදෙනු හා සම්බන්ධ අල්ලස් සහ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ චෝදනා කෙරෙහි කේන්ද්‍රගත වූ එයාර්බස් දූෂණ නඩුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලාංකේය බලධාරීන් විසින් දැනට අනුගමනය කරනු ලබන ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ විමර්ශන කිහිපයෙන් මෙය ද එකක් වේ.

විජේනායක හඳුනාගෙන ඇත්තේ, මෙම අක්‍රමිකතාව වටා ඇති පුළුල් විමර්ශනයට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරෙන හිටපු නිලධාරියෙකුගේ කලත්‍රයා ලෙසිනි.

නෛතික කටයුතු ඉදිරියට යයි

විවෘත වරෙන්තුව නිකුත් කිරීම, නම් කරන ලද සියලු පාර්ශ්වයන් නඩුව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කිරීම් සහ නෛතික සමීක්ෂණයට මුහුණ දීම සඳහා අධිකරණය ඉදිරියට ආකරවා ගැනීමේ උත්සාහයන් සමඟ ඉදිරිපත් වීමට අධිකරණය ද්‍රෙෂ්ට ලෙස ඉදිරි ගමනේ යෙදෙන බව සංඥා කරයි.

වරෙන්තුව ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කර විජේනායක කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලෙස බලධාරීන්ට කියා සිටී. ඇය අධිකරණය ඉදිරියට ගෙනෙන ලද පසු, මෙම නඩුවේ අනාගත විභාග ඉදිරියේදී පැවැත්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මට්ටමේ මූල්‍ය අපරාධ විසඳීමට සහ සෑම මට්ටමකදීම වගවීම සහතික කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් තීව්‍ර කරන විට, දූෂණ විරෝධී නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව විසින් මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි Sinhala

ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මස මැද ළඟා වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

15 Jul 2026 Discuss
සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ Sinhala

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ

දුම්බර බදු අඩුකිරීමෙන් රාජ්‍ය මූල්‍යයට දැඩි පහරක් සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2025 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් කාන්දුව රුපියල් බිලියන 25…

15 Jul 2026 Discuss
සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති Sinhala

සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති

සෙන්ටර් ෆොර් පොලිසි ඕල්ටර්නේටිව්ස් (CPA) ආයතනය විසින් පවත්වන ලද නව මත විමසුමකින් හෙළිවී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් විශාල බහුතරයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක…

15 Jul 2026 Discuss