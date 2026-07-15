ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 71,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය භයානක මට්ටමකට පැමිණ ඇති අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය (NDCU) තහවුරු කර ඇති පරිදි, ජූලි මැද භාගයේ මධ්යම රාත්රිය වන විට රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගීන් සංඛ්යාව 71,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.
වේගයෙන් උත්සන්න වන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
NDCU විසින් දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් 71,235 දෙනෙකු වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්යාප්ත වීමේ සැලකිය යුතු හා කනස්සල්ලට කරුණු වන ත්වරණයක් පෙන්නුම් කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු සංක්රමණය සඳහා ඓතිහාසිකව ඉහළ අවදානම් සමයක් ලෙස සැලකෙන මෙම කාලය තුළ සංඛ්යා ඉහළ යමින් පවතින බැවින් සෞඛ්ය බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
ඩෙංගු වෛරසය පැතිරීමට වගකිව යුතු මූලික වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාට වාසිදායක පරිසරයක් ගොඩනැගෙන ඍතු සෘතු වර්ෂාව රටෙහි පවතින පසුබිමේ මෙම ව්යාප්තිය සිදු වෙමින් පවතී. බලගතු වර්ෂාවෙන් අනතුරුව නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල ඇති නිශ්චල ජලය ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාමට ප්රධාන හේතුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහජනතාවට කළ අභියාචනය
සෞඛ්ය නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තම නිවාස හා කාර්යාල අවට මදුරු බිහිවන ස්ථාන ඉවත් කිරීම සඳහා වහාම හා තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙසයි. නිර්දේශිත වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පාත්ති, රබර් රෝද සහ බාල්දි වැනි ජලය එකතු වන භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කිරීම
- ජල ටැංකි හා බෙරළ ආරක්ෂිතව ආවරණය කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ විශේෂයෙන් අළුයම හා සන්ධ්යාව වේලාවල ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ස්ථානීය බලධාරීන්ට මදුරු ජනනය විය හැකි ස්ථාන පිළිබඳව වාර්තා කිරීම
සෞඛ්ය සේවා මතට පැටවෙන බර
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව වේගයෙන් ඉහළ යාම නිසා රට පුරා රෝහල් හා සෞඛ්ය ආයතන මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති වෙමින් පවතී. ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිතව ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රෝගීන් සංඛ්යාව ක්රමයෙන් ඉහළ යාම හමුවේ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල සේවය සපයමින් සිතිති, නිසි ලෙස රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් වෛද්ය සම්පත් ගබඩා රක්ෂිතව තබාගන්නා ලෙස සෞඛ්ය ආයතනවලට දැනුම් දී ඇත.
NDCU, ඉහළ අවදානම් සහිත ප්රදේශ පුරා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ සදිශ පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කිරීම සඳහා පළාත් සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තු සහ පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
ඩෙංගු රෝගය ශ්රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඍතු ව්යාධියක් ලෙස පැවතුනද, මෙවර සංඛ්යා පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම වසරේ වසංගතය පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව ඉහළ ප්රමාණයකින් ව්යාප්ත වෙමින් ඇති බවයි. ප්රජාවන්, පාසල් සහ කාර්යාල ස්ථාන පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාරවලට සක්රීයව සහභාගී වෙමින්, ආසාදනයෙන් තමන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සීරුවෙන් සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
ඩෙංගු උණ සමඟ සම්බන්ධ ඕනෑම රෝග ලක්ෂණයක් අත්විඳින පදිංචිකරුවන්ට, නිවසේදී ස්වයං ඖෂධ ලබා ගැනීමට සිතනවා වෙනුවට වහාම වෛද්යවරයෙකු හමුවන ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.