Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලබලය සම්බන්ධව විවෘතyellik විමර්ශනයක් ඉල්ලා විපක්ෂය පෙළඹෙයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලබලය සම්බන්ධව විවෘතyellik විමර්ශනයක් ඉල්ලා විපක්ෂය පෙළඹෙයි

ජූලි 5 සහ 6 රාත්‍රීන්හිදී නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ පුපුරා ගිය හිංසාත්මක කලබලය සම්බන්ධ විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය හා වගවීම සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එකාබද්ධ විපක්ෂය තදබල ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

විමර්ශනයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ විපක්ෂය අවධානය යොමු කරයි

නේගොඹ බන්ධනාගාර අවුල්වීම සම්බන්ධ විමර්ශනය විවෘතව සහ කිසිදු මැදිහත්වීමකින් තොරව පවත්වාගෙන යා යුතු බවට විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ බලධාරීන් කෙරෙහි බලපෑම් කරති. සිදුවීම වටා ඇති කරුණු සැඟවීමට කෙරෙන ඕනෑම උත්සාහයක් ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට පිළිගත නොහැකි බවට ද ඔවුහු අනතුරු අඟවා ඇත.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එකාබද්ධ විපක්ෂය, සොයාගැනීම් ජනතාවට ලබාදීමටත්, බන්ධනාගාර පරිපාලනය හෝ ආරක්ෂක සේවා තුළ ඕනෑම තනතුරක සිටියද වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් වගකීමට ලක් කිරීමටත් අදාළ රජයේ ආයතනවලට බල කොට ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ උද්වේගය

ජූලි 5 රාත්‍රියේ ඇති වී ජූලි 6 දක්වා දිගටම පැවැති මෙම කලබලය, ශ්‍රී ලංකාවේ අධික ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ගැටලු නැවත ඉස්මතු කර ඇත. එවැනි අර්බුදයන්ට හේතු වන මූලික සාධකයන් ලෙස අධික ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන පහසුකම් සහ දුර්වල රැඳවුම්කරුවන්ගේ සුභසාධනය දක්වමින් විපක්ෂ නියෝජිතයෝ ක්‍රමානුගත ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

  • ඕනෑම අභ්‍යන්තර හෝ ස්වාධීන විමර්ශනයක සොයාගැනීම් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කිරීම
  • තම වගකීම් පැහැර හැර ඇති බව සොයාගත් නිලධාරීන් වගකීමට ලක් කිරීම
  • අනාගත සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් ගැන හදිසි සමාලෝචනයක් සිදු කිරීම
  • විමර්ශන ක්‍රියාවලිය සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් ස්ථාපිත කිරීම

රජය විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් තවමත් ලබාදී නැත

වාර්තා කරන වේලාව වන විට, විපක්ෂයේ ඉල්ලීම්වලට රජය විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලබාදී නොතිබිණි. කලබලයේ නිශ්චිත හේතු සහ බාධාව අතරතුරදී සිදු වූ හානි හෝ තුවාල පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සම්බන්ධයෙන් ද බන්ධනාගාර බලධාරීහු නිහඬව සිටිති.

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ හරියටම සිදු වූ දේ සහ ඒ සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න දැන ගැනීමට මෙරට ජනතාවට සුදුසුකමක් ඇත. දොර වසාගෙන කරන විමර්ශනයකින් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

සිදුවීම විමර්ශනය කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ගැටලු විසඳීමටත් විශ්වාසදායක හා විනිවිද පෙනෙන යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරන තෙක් රජය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීම දිගටම ගෙන යන බව විපක්ෂය පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුසියානු සමාගම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ CPC වෙත අමු තෙල් සැපයීමට අනුමැතිය ලබයි Sinhala

රුසියානු සමාගම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ CPC වෙත අමු තෙල් සැපයීමට අනුමැතිය ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සතු සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් (CPC) සිය අමු තෙල් සැපයුම් දාමය විවිධාංගීකරණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, රුසියානු සමාගම් දෙකක්…

15 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට

වර්ධනය වන සතුරුකම් අමු තෙල් මිල ඉහළ නංවයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ආතතීන් නැවතත් උත්සන්න වීමත් සමඟ බදාදා දිනයේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළ ගියේය. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ්…

15 Jul 2026 Discuss
පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට Sinhala

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ බවට චෝදනා එල්ල වූ අපරාධ කල්ලියක නායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් අනාවරණය කළේය. විදේශ ජාතිකයාව…

15 Jul 2026 Discuss