රුසියානු සමාගම් දෙකක් ශ්රී ලංකාවේ CPC වෙත අමු තෙල් සැපයීමට අනුමැතිය ලබයි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සතු සිලෝන් පෙට්රෝලියම් කෝපරේෂන් (CPC) සිය අමු තෙල් සැපයුම් දාමය විවිධාංගීකරණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, රුසියානු සමාගම් දෙකක් දැන් නිල වශයෙන් එම ආයතනයේ සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත.
බලශක්ති ප්රසම්පාදනයේ උපායමාර්ගික පියවරක්
රුසියානු සමාගම් දෙකේ ලියාපදිංචිය, මෑත වසරවලදී රටේ ඉන්ධන සැපයුමට දැඩි ලෙස බලපෑ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව වඩාත් තරඟකාරී බලශක්ති ප්රභවයන් සුරක්ෂිත කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයේ කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් නියෝජනය කරයි. රුසියානු සමාගම් ඇතුළත් කරගනිමින් සිය සැපයුම්කරු පදනම පුළුල් කිරීමෙන්, CPC සාම්ප්රදායික හවුල්කරුවන් ඉක්මවා විකල්ප ප්රසම්පාදන මාර්ග ගවේෂණය කිරීමට කැමැත්ත දක්වයි.
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති අභියෝගවල පසුබිම
2022 විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව දිවයිනේ පෙට්රල්, ඩීසල් සහ අනෙකුත් ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනවල දරුණු හිඟකම් ඇති කරමින් ස්ථාවර ඉන්ධන සැපයුමක් පවත්වා ගැනීමේ නිරන්තර දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇත. රටේ ඉන්ධන ආනයනය හා බෙදා හැරීමේ ප්රධාන වගකීම දරන CPC, සැපයුම ස්ථාවර කිරීමට සහ පිරිවැය අඩු කිරීමට සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇත.
රුසියානු අමු තෙල් ජාත්යන්තර වෙළඳපොලේ සහන මිලට ලබා දෙනු ලැබීම, විශේෂයෙන් බොහෝ බටහිර රටවල් රුසියානු බලශක්ති අපනයනකරුවන්ගෙන් මිලදී ගැනීම් සීමා කිරීමට හේතු වූ භූ දේශපාලනික වර්ධනයන්ට පසුව, මෑත වසරවලදී ගෝලීය අවධානයට ලක් වී ඇත. ආසියාවේ රටවල් කිහිපයක් මෙම අඩු මිල ප්රයෝජනයට ගැනීමට ගමන් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
CPC හි රුසියානු සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම, ඕනෑම ප්රායෝගික ප්රසම්පාදනයක් සිදු විය හැකි වීමට පෙර අවශ්ය පූර්ව පියවරකි. ප්රශ්නගත ආයතනවලට අමු තෙල් සැපයුම්කරුවන් සඳහා CPC විසින් නියම කරන ලද අවශ්ය සුදුසුකම් නිර්ණායක සපුරා ඇති බව මෙය පෙන්නුම් කරයි.
- මෙම ප්රගතිය ශ්රී ලංකාවට වඩා කාර්යක්ෂම අමු තෙල් ආනයනයක් සඳහා දොරටුව විවෘත කළ හැකිය.
- එය CPC හි ජාත්යන්තර සැපයුම්කරු ජාලය පුළුල් කිරීමක් නියෝජනය කරයි.
- ඕනෑම අනාගත මිලදී ගැනීමක් සම්මත ප්රසම්පාදන හා නියාමන ක්රියාවලීන්ට යටත් වනු ඇත.
විය හැකි නැව් පැමිණීම් සඳහා නිශ්චිත පරිමාව, මිල ගණන් සැකසීම හෝ කාල සීමාවන් සම්බන්ධ තවත් විස්තර CPC හෝ අදාළ රජයේ බලධාරීන් විසින් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.
බලශක්ති ආරක්ෂාවේ රජයේ භූමිකාව
ශ්රී ලංකා රජය රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ 礎ගලක් ලෙස බලශක්ති ආරක්ෂාවේ වැදගත්කම නැවත නැවත අවධාරණය කර ඇත. අතිරේක සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පියවර, රාජ්ය මූල්ය සහ පාරිභෝගිකයන් යන දෙඅංශයෙම බරපතලකම සමනය කිරීම සඳහා ඉන්ධන ප්රසම්පාදනයේ වඩාත් හිතකර කොන්දේසි ලබා ගැනීමේ පරිපාලනයේ ප්රකාශිත ප්රතිපත්තියට පොදු වශයෙන් අනුකූල වේ.
ඉදිරි මාසවලදී මෙම නව ලෙස ලියාපදිංචි වූ රුසියානු සමාගම් සිය පුළුල් ප්රසම්පාදන උපාය මාර්ගයට ඒකාබද්ධ කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ CPC විසින් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.