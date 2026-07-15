මධ්යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි, ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම අපේක්ෂාවෙන්
මධ්යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විධිමත් ලෙස භාර දී ඇති බව කොළඹ සිට වාර්තා වේ. කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයා තවමත් එම ඉල්ලා අස්වීම නිල වශයෙන් පිළිගෙන නොමැති බැවින්, මෙම තත්ත්වය අවිනිශ්චිතතාවයකින් පවතී.
ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දීම
මධ්යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය අබේකෝන් මහතා, ජනාධිපති දිසානායක මහතා වෙත සෘජුවම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දෙන ලදී. මෙය කඳී, මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්ක ඇතුළු කඳුකර ප්රදේශ망라 කරගත් ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන පරිපාලන කලාප අතරින් ප්රධාන ස්ථානයක් හිමි මධ්යම පළාතේ සැලකිය යුතු දේශපාලන සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.
ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විධිමත් ලෙස භාර දී ඇතත්, ජනාධිපතිවරයා තවමත් එය පිළිගැනීම සනිටුහන් කර නොමැති බැවින් ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ වී නොමැත. ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය රාමුව යටතේ, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන අතර, රාජ්ය නායකයාගේ කැමැත්ත මත ධුරයේ රැඳී සිටිති. එයින් අදහස් වන්නේ ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම ලැබෙන මොහොතේ පමණක් ඉල්ලා අස්වීම බලාත්මක වන බවයි.
දේශපාලන ඇඟවුම්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බලයට පත්වීමත් සමග ශ්රී ලංකාව දේශපාලන සංක්රාන්ති කාලයක් තුළ පවත්නා අතරතුර මෙම සිදුවීම ඇති වී ඇත. රටේ පළාත් නවයේ ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපති විසින් පත් කරනු ලබන අය වන අතර, පරිපාලන ප්රතිපත්තිය වෙනස් වීමෙන් අනතුරුව එවැනි ඉල්ලා අස්වීම් සුලභ සිදුවීම් ලෙස සැලකේ.
මහාචාර්ය අබේකෝන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ තීරණය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ මෙන්ම ජනාධිපතිගේ ප්රතිචාරය සඳහා වන කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් මහජනතාවට ප්රකාශ කර නොමැත.
මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තියක් වන අතර, තත්ත්වය දිගහැරෙත්ම වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.