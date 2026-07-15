Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි, ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම අපේක්ෂාවෙන්

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි, ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම අපේක්ෂාවෙන්

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අබේකෝන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විධිමත් ලෙස භාර දී ඇති බව කොළඹ සිට වාර්තා වේ. කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයා තවමත් එම ඉල්ලා අස්වීම නිල වශයෙන් පිළිගෙන නොමැති බැවින්, මෙම තත්ත්වය අවිනිශ්චිතතාවයකින් පවතී.

ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දීම

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය අබේකෝන් මහතා, ජනාධිපති දිසානායක මහතා වෙත සෘජුවම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දෙන ලදී. මෙය කඳී, මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළු කඳුකර ප්‍රදේශ망라 කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පරිපාලන කලාප අතරින් ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමි මධ්‍යම පළාතේ සැලකිය යුතු දේශපාලන සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විධිමත් ලෙස භාර දී ඇතත්, ජනාධිපතිවරයා තවමත් එය පිළිගැනීම සනිටුහන් කර නොමැති බැවින් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වී නොමැත. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය රාමුව යටතේ, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන අතර, රාජ්‍ය නායකයාගේ කැමැත්ත මත ධුරයේ රැඳී සිටිති. එයින් අදහස් වන්නේ ජනාධිපතිගේ පිළිගැනීම ලැබෙන මොහොතේ පමණක් ඉල්ලා අස්වීම බලාත්මක වන බවයි.

දේශපාලන ඇඟවුම්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බලයට පත්වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලන සංක්‍රාන්ති කාලයක් තුළ පවත්නා අතරතුර මෙම සිදුවීම ඇති වී ඇත. රටේ පළාත් නවයේ ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපති විසින් පත් කරනු ලබන අය වන අතර, පරිපාලන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වීමෙන් අනතුරුව එවැනි ඉල්ලා අස්වීම් සුලභ සිදුවීම් ලෙස සැලකේ.

මහාචාර්ය අබේකෝන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ තීරණය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ මෙන්ම ජනාධිපතිගේ ප්‍රතිචාරය සඳහා වන කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් මහජනතාවට ප්‍රකාශ කර නොමැත.

මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවෘත්තියක් වන අතර, තත්ත්වය දිගහැරෙත්ම වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ Sinhala

සිගරට් බදු කප්පාදුව ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික ආදායම් අලාභයක් ගෙනදේ

දුම්බර බදු අඩුකිරීමෙන් රාජ්‍ය මූල්‍යයට දැඩි පහරක් සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2025 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් කාන්දුව රුපියල් බිලියන 25…

15 Jul 2026 Discuss
සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති Sinhala

සමීක්ෂණයකට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තුනෙන් තුනක්ම ජනාධිපති අකේඩී මහතාගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ව සිටිති

සෙන්ටර් ෆොර් පොලිසි ඕල්ටර්නේටිව්ස් (CPA) ආයතනය විසින් පවත්වන ලද නව මත විමසුමකින් හෙළිවී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් විශාල බහුතරයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක…

15 Jul 2026 Discuss
හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

හිටපු ඇමති එස්.බී. දිසානායකගේ සහෝදරයා වන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජයලත් බණ්ඩාර දිසානායක, මත්පැන් බලපත්‍ර වංචාවකට සම්බන්ධ බවට කෙරෙන චෝදනා මත මධ්‍යම අපරාධ අංශය…

15 Jul 2026 Discuss