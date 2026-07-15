බැංකොක් පබ් ගින්නේ මරණ සංඛ්යාව 32 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ තායි පොලිසිය නොසැලකිලිමත්කම පිළිබඳ විමර්ශනයක නිරත වේ
බැංකොක් නුවර ජනප්රිය සජීව සංගීත ස්ථානයක් හරහා විනාශකාරී ලෙස පැතිරුණු ගින්නකින් දිවි ගලවා ගත් තවත් ආසාදිතයන් රෝහලේ ප්රතිකාර ලබමින් සිටියදී මිය යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්යාව 32 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි තායි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
බුධාදා දින එරවන් හදිසි වෛද්ය මධ්යස්ථානය නිවේදනය කළේ, ගිනි ලැබීමෙන් වහාම සිදු වූ සිදුවීමේ දී වාර්තා වූ ආරම්භක මරණ 30 සිට මරණ සංඛ්යාව ඉහළ ගොස් ඇති අතර, තායි අගනුවරේ දැඩි සත්කාර ඒකක හරහා තවමත් ජීවිත අනතුරේ ජීවත් වන 15 දෙනෙකුට ප්රතිකාර ලබා දෙමින් සිටින බවයි.
නොසැලකිලිමත්කම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ වේ
තායි පොලිසිය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, නොසැලකිලිමත්කම ප්රධාන විමර්ශන දිශාවක් ලෙස මතු වී ඇත. සජීව සංගීත විනෝදාස්වාදය සඳහා පිරිස් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබූ එම ස්ථානයේ ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සහ ගිනි නිවාරණ රෙගුලාසි නිසිලෙස අනුගමනය කළේ දැයි බලධාරීන් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.
බැංකොක් නගරයේ සුප්රසිද්ධ රාත්රී විනෝදාස්වාද ස්ථානයක් වන එම ස්ථාපනය, සවස් කාලයේ විනෝදාස්වාදය සඳහා රැස් වී සිටි අමුත්තන් උගුලේ හිරකරමින් භයංකාර වේගයෙන් ගිනි ගත්තේය.
බේරාගැනීමේ හා වෛද්ය ප්රතිචාරය
මෙම ව්යසනයෙන් පසු හදිසි සේවා ශක්තිමත් ප්රතිචාරයක් දැක්වූ අතර, බැංකොක් පුරා රෝහල් තුවාල ලැබූ දිවි ගලවාගත් දෙසිය ගණනකට ප්රතිකාර ලබා දීමට කටයුතු කළේය. දැඩි සත්කාර ඒකකවල ප්රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම වෛද්ය කණ්ඩායම් විසින් දිගටම සිදු කෙරෙන අතර, තවදුරටත් මරණ සිදු විය හැකි අවදානම බලධාරීන් සඳහා බරපතළ සැලකිල්ලක් ලෙස පවතී.
- තහවුරු වූ මුළු මරණ සංඛ්යාව: 32
- දැනට දැඩි සත්කාර ඒකකවල ප්රතිකාර ලබන රෝගීන්: 15
- නොසැලකිලිමත්කම පිළිබඳ විමර්ශනය කරන තායි පොලිසිය
මෙම ඛේදජනක සිදුවීම තායිලන්තය පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, පුළුල් ජාත්යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගනිමින් රටේ විනෝදාස්වාද ස්ථාන පාලනය කරන ගිනි නිවාරණ ආරක්ෂක රෙගුලාසි පිළිබඳ හදිසි විවාදය නැවත ඇවිළවා ඇත.
තායිලන්තයේ සංචාරය කරන හෝ පදිංචිව සිටින ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ට බැංකොක් ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කිරීමට සහ ජනාකීර්ණ විනෝදාස්වාද ස්ථානවල පොදු ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සිහිබුද්ධියෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.