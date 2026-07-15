මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම තත්ත්වය වෙනස් නොවනු ඇතැයි ලෝක ක්රිකට් ආයතනය නැවත වරක් නිල දැනුම්දීමක් නිකුත් කර ඇත.
නියෝජන තහනම සම්බන්ධයෙන් ICC ස්ථිර ස්ථාවරයක
ICC මණ්ඩලය නැවත වරක් පැහැදිලි කර ඇත්තේ, අවශ්ය පාලනතන්ත්ර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව මැතිවරණ පවත්වන තෙක් SLC ට ලෝක ක්රිකට් පරිපාලනයේ ආසනය ලබා දෙන්නේ නැති බවයි. මෙම නවතම දැනුම්දීම, සාමාජික මණ්ඩල නීත්යානුකූල ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලීන් හරහා ක්රියාත්මක විය යුතු බැව් සහතික කිරීමේ ICC හි දෘඪ ස්ථාවරය තවත් වරක් තහවුරු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට ලෝක ක්රිකට් පරිපාලනයේ ඉහළම මට්ටමේ නියෝජනය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම, ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි ප්රධාන තීරණ සම්බන්ධයෙන් රටේ බලපෑම සීමා කරමින්, ගෝලීය ක්රීඩාවේ ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ඇති කරයි.
මතභේදයේ මූල හේතුව — මැතිවරණය
ICC හි ව්යවස්ථාමය හා පාලනතන්ත්ර අවශ්යතාවලට සරිලන ලෙස මැතිවරණ නොපැවැත්වීම SLC හි මූලික ගැටලුව ලෙස පවතී. සම්පූර්ණ සාමාජිකත්ව අයිතිවාසිකම් — ඒ අතර මණ්ඩල නියෝජනය ද ඇතුළුව — ලබා ගත හැක්කේ ක්රිකට් පරිපාලනයේ නිසි මැතිවරණ ක්රියාවලීන්ට සාමාජික රටවල් අනුගත වීම මත බව ජාත්යන්තර ආයතනය නිරන්තරයෙන් ප්රකාශ කර ඇත.
ICC විසින් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවන්නේ මෙය පළමු අවස්ථාව නොවන අතර, නවතම ලිඛිත දැනුම්දීම, මෙම ගැටලුව නිරාකරණය කිරීමේ දිගු ප්රමාදය ගැන ලෝක ක්රිකට් ආයතනයේ ඉවසීම අවසන් වෙමින් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි ඇඟවුම්
ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර කිරීම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන අතර, ඒ අතර:
- ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි අනාගතය හැඩගස්වන තීරණාත්මක කරුණුවල ඡන්ද අයිතිය අහිමිවීම
- කාලසටහන් සකස් කිරීම, මූල්ය බෙදා හැරීම් සහ ප්රතිපත්ති කරුණු සම්බන්ධ බලපෑම අඩු වීම
- සම්පූර්ණ ICC සාමාජික රාජ්යයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයට කීර්තිමත් හානියක් සිදු වීම
- මැතිවරණ ක්රියාවලිය දිගින් දිගටම ප්රමාද වන්නේ නම් වැඩිදුර දඬුවම් ලැබීමේ අවදානමක් පැවතීම
නිරාකරණයක් සඳහා ඉල්ලීම්
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් පාර්ශ්වකරුවන් සහ රසිකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්රීඩා පරිපාලනය භාරව සිටින අයගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අභ්යන්තර පාලනතන්ත්ර ගැටලු නිරාකරණය කොට ICC රාමුව තුළ රටේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒ ලෙසයි. ජාත්යන්තර ආයතනය නැවත නැවත නිකුත් කරන දැනුම්දීම් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නායකත්වයට තවදුරටත් නොසලකා හැරිය නොහැකි හදිසි අවශ්යතාවක් ඉස්මතු කරයි.
ICC හි ආරම්භක සාමාජිකයකු ලෙස ද, 1996 ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය ඇතුළු අභිමානවත් ක්රිකට් උරුමයක් හිමි ජාතියක් ලෙස ද, ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ක්රිකට් පාලනයෙන් දුරස් කිරීම, ක්රීඩාවේ ශ්රේෂ්ඨ ඉතිහාසයට සීතල පිටුපෑමක් ලෙස ගෝචර වේ.
ICC හි නවතම දැනුම්දීම, අවශ්ය මැතිවරණ කාලසටහනගත කිරීමට හා සම්පූර්ණ කිරීමට SLC අධිකාරීන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ගනීද යන්න, ඒ හරහා ජාත්යන්තර ක්රිකට් තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලිය තුළ මණ්ඩලයේ නීත්යානුකූල ස්ථානය යළි ස්ථාපිත කෙරේද යන්න, ඉදිරි කාලය තුළ දැකගත හැකි වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.