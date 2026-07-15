2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි
ශ්රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව ඇත.
මිල අධික ප්රතිපත්ති තීරණයක්
2025 වර්ෂය ආරම්භයේ හඳුන්වා දෙන ලද සිගරට් බදු අඩු කිරීම රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය මත සැලකිය යුතු හා මැනිය හැකි බලපෑමක් ඇති කර තිබේ. දුම්කොළ නිෂ්පාදන වලින් ලැබෙන සුරාබදු ආදායම මත දැඩි ලෙස යැපෙන රජය, දැන් මෙම ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමේ මූල්යමය ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක්ව සිටී.
දුම්කොළ බදු අඩු කිරීමේ තීරණය මූල්යමය වගකීම සහ මහජන සෞඛ්ය අරමුණු යන දෙකටම පටහැනි බව විවේචකයන් තර්ක කරයි. මක්නිසාද යත්, සිගරට් බදු ඉහළ නැංවීම සාම්ප්රදායිකව ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කර ඇත — රජයේ ආදායම උත්පාදනය කිරීම සහ ජනතාව අතර දුම්පානය අධෛර්යමත් කිරීම යන දෙකම ඉන් ඉටු විය.
තීරණාත්මක අවස්ථාවක මූල්ය පීඩනයක්
මෙම ආදාය අහිමිවීම ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයක සිදුවෙමින් පවතී. රටේ මෑත ඉතිහාසයේ ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමන් මගේ ශ්රී ලංකාව දැනටමත් ගමන් කරන අතර, ආදාය ඉලක්ක සහ මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ පියවරයන්ට දැඩි ලෙස අනුගත වීම අවශ්ය ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ණය ක්රමලේඛයක් යටතේ රට ගනුදෙනු කරමින් සිටී.
එක් ආදාය ප්රවාහයක මෙතරම් විශාල හිඟයක් රටේ පුළුල් මූල්ය බැඳීම් ඉටු කිරීමට ඇති හැකියාව සහ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ බැඳීම් යටතේ අවශ්ය ප්රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව ගැන කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි.
මහජන සෞඛ්යය සහ ආර්ථික හුවමාරුව
දුම්කොළ මිල ඉහළ නැංවීම සහ පරිභෝජනය අඩුවීම, විශේෂයෙන් තරුණ හා අඩු ආදායම්ලාභී ජනකොටස් අතර, අතර ඇති සම්බන්ධය ලේඛනගත ව ඇති හෙයින්, සෞඛ්ය සම්බන්ධ යෝජනා කරන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සිගරට් බදු ඉහළ නැංවීමට පෙළඹවීමක් කර ඇත. එබැවින් අඩු සුරාබදු හරහා එම ප්රවණතාව ආපසු හැරවීම, ආර්ථික පදනම මත පමණක් නොව, මහජන සෞඛ්ය ප්රතිපත්ති පදනම මත ද ප්රශ්නයට ලක්ව තිබේ.
- 2025 සිට ශ්රී ලංකාව සිගරට් බදු ආදායමෙන් රුපියල් බිලියන 25කට අධික ප්රමාණයක් අහිමි කරගෙන ඇත
- දුම්කොළ නිෂ්පාදන සුරාබදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් මෙම හිඟය ඇති විය
- IMF සුවය ලැබීමේ වැඩසටහන යටතේ ඇති මූල්ය ඉලක්කවලට මෙම අහිමිවීම අභියෝගයක් ඇති කරයි
- මහජන සෞඛ්ය සම්බන්ධ යෝජනා කරන්නන් ප්රතිපත්තියේ පුළුල් ඇඟවීම් පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත
සමාලෝචනය සඳහා ඉල්ලීම්
ආදාය අහිමිවීමේ පරිමාණය සැලකිල්ලට ගෙන, දුම්කොළ බදු ගැන රජය ගත් ප්රතිපත්තිය නැවත සලකා බලන ලෙස ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් ගෙන් ක්රමයෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් ඇත. සිගරට් සුරාබදු යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම හෝ ඉහළ නැංවීම, අහිමි වූ ආදායම නැවත ලබා ගැනීමට පමණක් නොව, දුම්කොළ පාලනය සම්බන්ධ ජාත්යන්තරව නිර්දේශිත හොඳම ක්රමවේදයන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ බදු ප්රතිපත්තිය සමගිකරණය කිරීමටද උපකාරී වනු ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති.
බදු අඩු කිරීම සඳහා වූ තමන්ගේ තාර්කිකත්වය විස්තර කරමින් හෝ ඇතිවූ ආදාය හිඟය විසඳීමේ ඕනෑම සැලැස්මක් දක්වමින් රජය දැනට නිළ මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.