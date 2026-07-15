Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි

එක්සත් ජනපදය සමඟ වන වෙළඳ සබඳතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට උදා වී තිබිය හැකි අතර, රටේ තානාපතිවරයා තීරු බදු ක්ෂේත්‍රයේ ධනාත්මක දියුණුවක් ළඟදීම ලැබිය හැකි බව සංඥා කර ඇත.

තානාපතිවරයාගේ උත්සාහජනක සංඥාව

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා තීරු බදු සහනය සම්බන්ධයෙන් "සුබ ආරංචියක්" ළඟදී ලැබෙනු ඇති බව පෙන්වා දී ඇති අතර, එය දිගු කලක් තිස්සේ ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට වඩාත් හිතකර ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ දේශීය අපනයනකරුවන් සහ වෙළඳ නිලධාරීන් තුළ බලාපොරොත්තු ජනිත කර ඇත. තානාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ, විශේෂයෙන් ඕනෑම රාජකාරි අඩු කිරීමකින් වැඩිම ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකි අපනයන මත රඳා පවතින අංශවල විශාල ශුභවාදී හැඟීමක් ඇති කර ඇත.

මෙයින් ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් වන්නේ කුමක්ද

එක්සත් ජනපද තීරු බදු සැලකිය යුතු ලෙස සහලත් කිරීම, දීර්ඝ කාලීන මූල්‍ය කැළඹිලිවලින් පසු ක්‍රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඉතා කාලෝචිත දිරිගැන්වීමක් ලබා දිය හැකිය. ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි ප්‍රධාන කර්මාන්ත අතර:

  • ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම අපනයන අංශයක් වන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය
  • ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් තේ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ

පුළුල් වෙළඳ සන්දර්භය

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, දූපත් රාජ්‍යය සිය විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ශක්තිමත් කිරීමට හා ආයෝජන誘致 කිරීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන මෙකල, තීරු බදු ප්‍රතිපත්තියේ ඕනෑම හිතකර වෙනසක් ඔසවා ගනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව වැඩිදියුණු වෙළඳ කොන්දේසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් වොශිංටනය සමඟ අඛණ්ඩ සංවාදයක නිරත ව සිට ඇති අතර, තානාපතිවරයාගේ නවතම ප්‍රකාශ ඉඟි කරන්නේ එම උත්සාහයන් දැන් ඵල맺기 ආරම්භ කරමින් ඇති බවය.

වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එක්සත් ජනපදයෙන් ලැබෙන තීරු බදු සහනය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනවල තරඟකාරිත්වය තීරණාත්මක වෙළඳපොළක ඉහළ නැංවීමට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන්ට පුළුල් විශ්වාස සංඥාවක් ද යැවිය හැකි බවය.

අපේක්ෂිත සහනයේ ස්වභාවය හා විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රජයේ නිලධාරීන් හා පෞද්ගලික අංශ නියෝජිතයෝ යන දෙපාර්ශ්වයම වොශිංටනයෙන් නිල නිවේදනයක් ලැබීමට ඇතිත් උනන්දුවෙන් බලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි Sinhala

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම…

15 Jul 2026 Discuss
2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි Sinhala

2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව…

15 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව රනිල් වික්‍රමසිංහ අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව රනිල් වික්‍රමසිංහ අනතුරු අඟවයි

විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට එරෙහිව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හඬ නගා ඇති අතර, එවැනි පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ…

15 Jul 2026 Discuss